Ultima ora

01:08Calcio:Juve-Napoli, Giuntoli, decisioni vergognose

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Non interrompiamo il silenzio stampa, facciamo i complimenti pubblici ai ragazzi per la prova. Oggi perdiamo per decisioni vergognose, cose che sconfiggono il calcio italiano''. A Raisport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli va giù duro contro l'arbitraggio di Valeri nel match di Coppa Italia a Torino. ''Non c'è il primo rigore per la Juve e tantomeno il secondo perchè Reina prende palla. Nel primo Dybala va addosso a Koulibaly, butta via la palla a caso. Il nostro c'è, vergognoso quest'arbitro. Complimenti alla squadra". ''Non voglio vedere i replay, mi basta di persona vederle - aggiunge il ds del Napoli a rai sport - Rigore per la Juventus nel primo tempo? Non scherziamo, non danneggia nessuno Strinic...''. Alle dichiarazioni polemiche di Giuntoli si aggiunge il profilo twitter del club partenopeo:"#SeGuardateLePartite SullaRaiFateloSenzaAudio e ''Ottimo primo tempo. Poi alcuni episodi sono stati decisivi''.

01:05Calcio: Allegri, rigori c’erano, potevamo fare altri gol

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Stasera bisogna fare i complimenti a tutta la squadra, abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo crescendo anche fisicamente. Di questo sono contento'': così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Rai Sport commenta la vittoria sul Napoli nell'andata della semifinale di coppa Italia. ''Il Napoli è sempre una squadra difficile da affrontare - le parole del tecnico bianconero - noi abbiamo fatto molto bene nella ripresa e siamo cresciuti fisicamente. Con ordine abbiamo giocato bene, ma sono convinto che questa squadra abbia ancora margini di crescita importante". ''I rigori? Dal campo sembravano esserci - conclude Allegri - in ogni caso la nostra prestazione non può essere ridotta solo ai rigori. Potevamo fare anche altri gol".

01:05++ Calcio: Reina, risultato condizionato da arbitro ++

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''Abbiano disputato un bel primo tempo, nella ripresa per degli episodi è cambiato tutto. Il risultato è cambiato per le decisioni arbitrali'': così ai microfoni di Rai Sport il portiere del Napoli Pepe Reina. ''Il rigore su Cuadrado è inesistente - sottolinea il portiere spagnolo - io prendo la palla e la sposto. Si parla poco del rigore su Albiol, quello è piu' rigore dell'altro. Noi dobbiamo migliorare, io sono incazzato, non è giusto, il risultato è condizionato da decisioni arbitrali, tutta Italia ha visto''.

00:45Trump: arriva ‘bando-bis’, esclusi i visti esistenti

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Il nuovo bando sugli ingressi negli Usa da sette Paesi a maggioranza musulmana non dovrebbe riguardare i visti già esistenti. Lo riporta il Wall Street Journal in quella che dovrebbe essere la vigilia del varo del nuovo decreto, atteso per domani mercoledì 1 marzo. Il provvedimento dovrebbe dunque applicarsi solo ai futuri visti di ingresso da Siria, Iraq, Iran, Libia, Somalia, Yemen, Sudan. Esentati dal divieto, invece, anche i "residenti legali permanenti" e i detentori di green card.

00:44Calcio: Samp vieta a Cassano di allenarsi con Primavera

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Antonio Cassano da domani non potrà più allenarsi con la Primavera della Sampdoria, così ha deciso il club ligure. E in serata è' arrivata attraverso il profilo Twitter della moglie Carolina Marcialis la risposta del barese: "Dopo una sceneggiata degna di Oscar con regia Ferrero/Romei/Giampaolo oggi pomeriggio in assenza di palle hanno pensato bene di comunicarmi tramite Carlo Osti che da domani non potrò più allenarmi con i ragazzi della Primavera della Sampdoria…motivazione? "Troppo ingombrante"! Quindi si chiude definitivamente qui il "capitolo Sampdoria" e ci tenevo a ringraziare solo poche persone, tra cui Ciccio Pedone e tutto il suo staff per avermi dato la possibilità di allenarmi con loro. E poi - si legge sul post pubblicato - ringrazio tutti i ragazzi della Primavera che oggi mi hanno fatto emozionare, dimostrandomi affetto e stima. Continuerò ad allenarmi perché so che posso ancora dare tanto al calcio. AC99».

00:39Calcio: Serie B

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Risultati della 28/a giornata del campionato di serie B: Bari-Brescia 2-0 (ieri) Cittadella-Trapani 3-2 Verona-Ternana 2-0 Latina-Cesena 1-1 Novara-Benevento 1-0 Perugia-Frosinone 1-1 Pisa-Carpi 0-0 Pro Vercelli-Avellino 1-1 Salernitana-Spal 1-2 Spezia-Ascoli 2-1 Vicenza-Entella 2-2.

00:10Calcio: Coppa Italia, Juventus-Napoli 3-1

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Juventus batte il Napoli 3-1 (0-1) nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Azzurri in vantaggio con Callejon al 36' pt. Nella ripresa i bianconeri ribaltano il risultato con una doppietta di Dybala su rigore (2' e 24' st) e Higuain (19' st). Il ritorno è in programma mercoledì 5 aprile