Ultima ora

09:59Usa: Penguin Random pubblica libri Barack e Michelle Obama

(ANSA) - NEW YORK, 1 MAR - La casa editrice Penguin Random House pubblicherà i primi due libri di Barack e Michelle Obama post Casa Bianca: lo ha annunciato la casa editrice in un comunicato. La società non ha voluto rendere noti i termini economici dell'accordo, ma secondo il Financial Times (Ft) pagherà oltre 65 milioni di dollari (circa 61,5 milioni di euro) per i diritti globali dei due libri. In base all'accordo Penguin donerà un milione di libri alla no profit First Book ''in sostegno della missione della Fondazione Obama e dell'impegno alla responsabilità sociale di Penguin''. Penguin Random House ha gia' pubblicato i precedenti tre libri di Obama. L'Ft commenta che la cifra, raggiunta dopo "un'asta da blockbuster", rappresenta un nuovo record per le memorie di ex inquilini della Casa Bianca. L'asta ha attratto anche l'interesse di HarperCollins (Murdoch) e Simon & Schuster (CBS).

09:47Terremoti: Grecia, scossa magnitudo 4,3, avvertita in Italia

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 00:02 ora locale (le 23:02 di ieri italiane) al largo delle isole Ionie, in Grecia, e avvertito anche sulla costa est della Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'agenzia sismologia statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 38 km a sudovest di Lixouri, città principale dell'isola greca di Cefalonia. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

08:37Mafia: operazione contro clan Strisciuglio, arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 1 MAR - E' in corso, dalle prime luci dell'alba, nei quartieri San Pio e Catino a Bari, un' operazione antimafia dei carabinieri. Sono oltre 100 i militari, supportati da un elicottero, cani antidroga, metal detector, e sofisticate strumentazioni tecnologiche, impegnati in arresti e perquisizioni a tappeto alla ricerca di armi e droga. Nel mirino degli investigatori sono finiti presunti esponenti del clan Strisciuglio e, dalle prime informazioni raccolte, sarebbero stati annientati i vertici e il braccio armato del clan che è uno dei più agguerriti in città. L'operazione arriva dopo oltre due anni d'indagini condotte dal Nucleo investigativo del reparto operativo e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso armata, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati un Kalashnikov, giubbotti antiproiettile, pistole e centinaia di munizioni.

06:30Usa, Trump al Congresso: enorme taglio delle tasse

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAR - Primo discorso di Trump al Congresso americano ieri sera: un "enorme" taglio delle tasse per la classe media, alzare i salari con la stretta sugli immigrati, dare all'esercito i mezzi per "prevenire le guerre", lavorare a una nuova riforma sanitaria per "salvare gli americani dal disastroso Obamacare", al via a breve la costruzione del muro col Messico come "arma contro droga e crimine".

01:08Calcio:Juve-Napoli, Giuntoli, decisioni vergognose

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Non interrompiamo il silenzio stampa, facciamo i complimenti pubblici ai ragazzi per la prova. Oggi perdiamo per decisioni vergognose, cose che sconfiggono il calcio italiano''. A Raisport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli va giù duro contro l'arbitraggio di Valeri nel match di Coppa Italia a Torino. ''Non c'è il primo rigore per la Juve e tantomeno il secondo perchè Reina prende palla. Nel primo Dybala va addosso a Koulibaly, butta via la palla a caso. Il nostro c'è, vergognoso quest'arbitro. Complimenti alla squadra". ''Non voglio vedere i replay, mi basta di persona vederle - aggiunge il ds del Napoli a rai sport - Rigore per la Juventus nel primo tempo? Non scherziamo, non danneggia nessuno Strinic...''. Alle dichiarazioni polemiche di Giuntoli si aggiunge il profilo twitter del club partenopeo:"#SeGuardateLePartite SullaRaiFateloSenzaAudio e ''Ottimo primo tempo. Poi alcuni episodi sono stati decisivi''.

01:05Calcio: Allegri, rigori c’erano, potevamo fare altri gol

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Stasera bisogna fare i complimenti a tutta la squadra, abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo crescendo anche fisicamente. Di questo sono contento'': così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Rai Sport commenta la vittoria sul Napoli nell'andata della semifinale di coppa Italia. ''Il Napoli è sempre una squadra difficile da affrontare - le parole del tecnico bianconero - noi abbiamo fatto molto bene nella ripresa e siamo cresciuti fisicamente. Con ordine abbiamo giocato bene, ma sono convinto che questa squadra abbia ancora margini di crescita importante". ''I rigori? Dal campo sembravano esserci - conclude Allegri - in ogni caso la nostra prestazione non può essere ridotta solo ai rigori. Potevamo fare anche altri gol".

01:05++ Calcio: Reina, risultato condizionato da arbitro ++

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - ''Abbiano disputato un bel primo tempo, nella ripresa per degli episodi è cambiato tutto. Il risultato è cambiato per le decisioni arbitrali'': così ai microfoni di Rai Sport il portiere del Napoli Pepe Reina. ''Il rigore su Cuadrado è inesistente - sottolinea il portiere spagnolo - io prendo la palla e la sposto. Si parla poco del rigore su Albiol, quello è piu' rigore dell'altro. Noi dobbiamo migliorare, io sono incazzato, non è giusto, il risultato è condizionato da decisioni arbitrali, tutta Italia ha visto''.