(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Una partita dietro l'altra, senza bearsi dei risultati raggiunti e senza distrazioni. Comprese quelle arbitrali: Massimiliano Allegri archivia la Coppa Italia, e la vittoria sul Napoli. "Il primo round è andato! Bravi a non perdere mai la concentrazione", scrive l'allenatore della Juventus su Twitter. "Ora a Udine per confermarci!", aggiunge il tecnico bianconero, fedele all'hashtag "#chisifermaèperduto" coniato nei giorni scorsi. Chi si lascia andare all'entusiasmo è invece Paulo Dybala, autore contro il Napoli della doppietta dal dischetto. "A carnevale ho messo la #dybalamask due volte", scherza l'attaccante che sempre su Twitter pubblica la foto della sua celebre esultanza. Nessun commento, quindi, sulle polemiche arbitrali sollevate dal Napoli. "Vittoria importante nella partita di andata!!! Avanti così!!!", twitta Giorgio Chiellini. "Gioco duro e inizio difficile - aggiunge Sami Khedira - ma abbiamo girato intorno con una forte seconda metà".

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 MAR - Beni mobili ed immobili per complessivi 840 mila euro, di proprietà di un imprenditore e della sua società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria. I due distinti provvedimenti sono stati disposti dal gip di Reggio su richiesta del procuratore Federico Cafiero De Raho a seguito di un'attività investigativa svolta del Nucleo di polizia tributaria con la quale è stato accertata l'evasione delle imposte. In particolare da parte del rappresentante legale della società è stato omesso il versamento Iva per il 2012 per un totale di 670 mila euro e sono stati sottratti all'erario, nel 2014, 14 milioni di ricavi non pagando l'imposta sul reddito pari a 170 mila euro. Il responsabile della società è stato denunciato per dichiarazione infedele.(ANSA).

(ANSA) - PISTOIA, 1 MAR - Una donna di 92 anni è morta ieri notte in un incendio scoppiato nella sua abitazione di Agliana (Pistoia). Al piano superiore dormiva la badante, di origine romena, che è riuscita a mettersi in salvo calandosi dal terrazzo, aiutata da alcuni vicini. Gli stessi vicini hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con 9 unità e 3 mezzi. La badante è rimasta intossicata dal fumo e quindi trasportata all'ospedale San Jacopo di Pistoia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul corpo della 92enne sarà disposta l'autopsia, anche se le cause dell'incendio sembrano ormai chiare: le fiamme sarebbero partite dalla termocoperta e si sarebbero quindi propagate a tutto l'arredamento della camera. La casa è stata dichiarata inagibile, ma non è stata posta sotto sequestro.

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - "Adesso ne stiamo parlando, perché qualcuno è entrato in una villa. Non tutti hanno la fortuna di avere le ville, il parco, le guardie armate, chi vive in un bilocale a Milano le subisce quotidianamente queste cose". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato gli episodi denunciati da Adriano Celentano e Francesco Facchinetti. Secondo Salvini, "un Paese civile tutela i suoi poliziotti, i suoi carabinieri fino alla fine e non li processa", ribadendo anche che "un paese civile deve approvare" la legge sulla legittima difesa.

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il sistema di controllo del doping in Russia "non ha funzionato" e questo "è colpa nostra". Così Vladimir Putin, citato dalla Tass. "Noi - ha aggiunto - dobbiamo tener conto del lavoro della commissione indipendente (quella di McLaren, ndr) e delle richieste della Wada, perché bisogna riconoscere che noi abbiamo dei casi dimostrati di doping e ciò non è ammissibile. Stiamo per istituire un nuovo sistema antidoping, affidato ad un organismo indipendente presso l'Università statale di Mosca. Sarà allestito un laboratorio fornito di attrezzature moderne e dotato del miglior personale". Putin ha poi espresso la speranza che, "con l'aiuto di esperti russi e stranieri, venga predisposto un sistema antidoping efficace. Mi aspetto che la Commissione guidata da Vitaly Smirnov prosegua il suo monitoraggio: si deve fare tutto il possibile affinché i nostri atleti non debbano affrontare problemi di doping. E faremo tutto il possibile per costruire una cooperazione con i nostri interlocutori, tra cui la Wada e il Cio".

(ANSA) - CATANZARO, 1 MAR - La Polizia di Stato di Catanzaro, con l'ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine "Calabria centrale", nell'ambito di un'operazione denominata "The Jackal", ha eseguito sei misure cautelari per furto aggravato, porto e detenzione abusivi di armi, ricettazione, riciclaggio ed estorsione. Le attività investigative, coordinate dalla Procura, hanno consentito di accertare l'esistenza di un gruppo di persone che si é reso responsabile di una serie di delitti in materia di armi, di furti di ogni specie di beni, ed in particolare di autovetture, destinate ad essere oggetto e strumento di pretese estorsive attraverso il cosiddetto "cavallo di ritorno". In una circostanza alcuni destinatari di provvedimenti si introdussero in un'abitazione di Catanzaro, sottraendo numerose armi custodite in una cassaforte. Gli indagati, secondo l'accusa, avrebbero anche gestito un fiorente commercio dei beni rubati, che via via provvedevano a "piazzare" presso incauti o poco scrupolosi acquirenti.

(ANSA) - RIMINI, 1 MAR - Revocata la carta di soggiorno a Edson 'Eddy' Tavares, il 29enne capoverdiano accusato di avere sfregiato con l'acido, il 10 gennaio a Rimini, la sua ex fidanzata Gessica Notaro, ancora ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena. Lo ha deciso il Questore Maurizio Improta: al termine della sua vicenda giudiziaria dovrà lasciare l'Italia. "Un provvedimento illegittimo", commenta al Resto del Carlino uno dei suoi legali, Riccaro Luzi. "Si poteva valutare tutto con più calma". L'uomo si dichiara innocente. Intanto Gessica continua la degenza, dopo il recente intervento chirurgico all'occhio sinistro colpito dall'acido e ora bendato, con le palpebre cucite per permetterne il recupero. Era stato ipotizzato che la giovane potesse partecipare l'8 marzo, festa della donna, ad un dibattito organizzato a Rimini, ma per il momento non sarà presente nè a quella nè ad altre iniziative pubbliche. A quell'evento potrebbe però far avere una sua testimonianza filmata. (ANSA).