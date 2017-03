Ultima ora

13:31Calcio: Dybala, i rigori? Sempre polemiche se sono per noi

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Quando c'è la Juventus in campo e ci fischiano un rigore a favore, ci sono sempre polemiche; quando invece non ce li fischiano, nessuno dice niente...". Così Paulo Dybala sui presunti torti arbitrali subiti dal Napoli nella gara di Coppa Italia di ieri sera allo Stadium. "Sul primo rigore chiedete a Koulibaly - aggiunge l'attaccante, che ha trasformato i due penalty concessi da Valeri - Sicuramente vi dirà che c'era, visto che in campo mi ha chiesto scusa. Il risultato finale è stato giustissimo - aggiunge "La Joya" - Sono contento di come ho calciato: non è facile tirare due rigori nella stessa partita, perché il portiere può fare diverse scelte. Per fortuna sono entrati".

13:30Due valanghe e due dispersi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - Due persone risultano disperse per la caduta di due valanghe in Alto Adige. La prima slavina è caduta a Racines in Alta Valle d'Isarco a quota 2.400. Secondo i soccorritori una persona, probabilmente uno sci-alpinista potrebbe essere stato travolto. Sul posto si sono recati due elicotteri con gli uomini del Soccorso alpino. La seconda valanga è caduta in Valle Aurina, nell'area sciistica di Monte Spico. In questo caso uno sciatore potrebbe essere stato travolto fuori dalle piste battute. I soccorsi sono in corso. Dopo recenti nevicate il pericolo valanghe in Alto Adige è definito marcato - di grado 3 su una scala di 5.

13:27Pd: segretario Napoli blocca adesioni circolo Miano

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAR - Il segretario provinciale del Pd di Napoli, Venanzio Carpentieri - apprende l'ANSA - ha dato mandato all'ufficio adesioni del partito di non convalidare le richieste di adesione presentate al circolo di Miano, dove si sarebbero verificate irregolarità nel tesseramento secondo alcune fonti di stampa. Inviata anche la richiesta alla segreteria del Pd di commissariare il circolo di Miano. Anche la segretaria regionale del Pd Campania, Assunta Tartaglione, ha stigmatizzato la vicenda: "Gli episodi relativi al tesseramento riportati dalla stampa sono di una gravita' estrema in quanto inficiano il regolare svolgimento del tesseramento, uno dei momenti di massima espressione della democrazia nel Partito democratico, e allo stesso tempo ledono pesantemente l'immagine del partito stesso".

13:24Calcio: stadio della Roma, richiesta di sospensione di 30 gg

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - I proponenti del progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle chiederanno "una sospensione dei lavori della Conferenza dei servizi decisoria (prevista venerdì, ndr) e dei procedimenti connessi per un termine non inferiore a giorni 30, al fine di superare le criticità evidenziate e definire il procedimento con esito positivo". In una lettera che sta per essere inviata, la società Eurnova, "nella qualità di soggetto proponente" del progetto, oltre all'iter di vincolo avviato dalla Soprintendenza archeologica che "si dovrà concludere entro 120 giorni dall'avvio", ricorda poi che la Regione Lazio il 14 febbraio scorso "ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, invitando la scrivente società a presentare osservazioni e documentazione integrativa". Cosa a cui la società ha risposto presentando "in data 27 febbraio prime osservazioni generali con una parte della documentazione, riservandosi di produrre ulteriori documenti in corso di predisposizione".

13:15Trasporti: ancora disagi a Napoli, in servizio metà bus

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAR - Ancora disagi questa mattina, a Napoli, per gli utenti dei mezzi Anm, l'Azienda napoletana mobilità. Dal deposito di Cavalleggeri d'Aosta sono usciti in servizio solo la metà dei bus, circa 40 rispetti agli 80 abituali. La struttura nella zona occidentale di Napoli serve i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli e parte del Vomero. Proprio in queste zone della città sono state più evidenti le difficoltà per i cittadini costretti spesso a lunghe attese alle fermate. Regolare il servizio della linea 1 della Metropolitana. Al centro della protesta dei lavoratori Anm, il rinvio dell'incontro tra azienda e sindacato sul piano industriale.(ANSA).

13:05Calcio: Paratici, le proteste del Napoli? Parliamo del nulla

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Gli episodi li lasciamo commentare agli altri: è stata una bella partita e basta". Il ds della Juventus Fabio Paratici archivia così, ai microfoni di Jtv, le polemiche sull'arbitraggio nella gara di ieri in Coppa Italia contro il Napoli. "Stiamo parlando del niente - sostiene - Anche a noi sono capitate situazioni a sfavore. A Monaco siamo usciti dalla Champions con decisioni contrarie, le abbiamo prese e abbiamo ricominciato. Si va avanti, non c'è altro modo di fare".

13:01Calcio: Juventus-Napoli, la protesta di de Magistris

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Oggi parlo da tifoso, come uno dei milioni di napoletani innamorato della maglia azzurra. Ieri a Torino abbiamo subìto un torto continuo, senza fine, una gara costellata e condizionata da ripetuti errori arbitrali; il tutto condito da cori vergognosi contro la città". Lo dichiara con una nota all'Ansa il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Oggi - continua il primo cittadino - sono solo uno dei tifosi incazzati, perché al danno di rigori dati e non dati si è aggiunta la beffa di opinionisti che sono riusciti a vedere un'altra partita raccontando una storia che non esiste. Una vergogna nella vergogna, ma non bisogna mollare. Per noi napoletani è sempre tutto più difficile. Ci attendono due sfide importanti, Roma e Real. Forza ragazzi! Dobbiamo essere più forti di loro e di chi insulta, di chi dirige male e racconta peggio. Difendiamo la Città e andiamo a vincere! Forza Napoli!".