15:24M5s, UnoValeUno? Pd copiano slogan, per loro vale 15 euro

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Ieri quel burlone di Matteo Renzi ha rinnovato la tessera del Pd (almeno uno è rimasto) e ha detto che il Pd è "una comunità di persone libere che sceglie la democrazia interna. Da noi, solo da noi, #unovaleuno". Ci copiano tutto. Perfino lo slogan. Tranne il taglio degli stipendi: quello no. Il fatto è che è tutto finto. C'è una differenza sostanziale tra il cittadino che si iscrive al M5s e quello che si iscrive al Pd. Il primo vale, il secondo paga. 15 euro per la precisione, dopo di che il suo contributo è finito" Così il M5s sul blog di Beppe Grillo.

15:23Pd: Renzi a Reggio Calabria con sindaco Falcomatà

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Matteo Renzi si è recato a sorpresa a Reggio Calabria. L'ex segretario del Pd è stato immortalato dal sito Strettoweb.com a passeggio sul lungomare cittadino con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Renzi non ha incontri pubblici in programma, ma la tappa nella città calabrese è una delle tante che segneranno la sua campagna di ascolto che lo porterà in giro per l'Italia nei mesi del congresso. L'ex premier non ha avuto altri incontri a Reggio Calabria.

15:22Pd: Orlando, immaginavo rischi su tesseramento, vigilare

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Avevo messo in evidenza il rischio che in una situazione organizzativa abbastanza precaria si potesse produrre questo tipo di effetti, e si stanno producendo" e "temo che questo rischio si manifesti anche in altre realtà". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, candidato alle primarie Pd, sulle irregolarità nel tesseramento Dem a Napoli. "Apprezzo il fatto che si sia intervenuti tempestivamente e mi auguro che si continui così. Mi fido di chi oggi è chiamato a gestire questo passaggio così delicato" ha aggiunto.

15:08Killer catamarano: la figlia, per me è un estraneo

(ANSA) - ANCONA, 1 MAR - "Essere figlia di un assassino poteva rovinarmi la vita, ma io non mi sono fatta schiacciare". Così la star della tv olandese Caroline De Cristofaro, 42 anni, figlia di Filippo De Cristofaro, che nel 1988 uccise a colpi di machete la skipper Annarita Curina e che si è reso latitante dopo essere stato scarcerato in Portogallo, parla in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani. Del padre non vuole sapere nulla: "Per me è un estraneo". "Temo che mandi all'aria il mio lavoro - confessa poi -. Ogni volta che faccio un casting so che chi ho davanti potrebbe googlare il mio nome e scoprire chi è mio padre. Le mamme delle compagne di scuola di mio figlio sono in imbarazzo. E ogni volta che lui fa qualcosa, il suo nome esce di nuovo sui giornali italiani, e l'incubo ricomincia: non ce la faccio più". Caroline spiega: "Ho faticato molto per non crollare, non farmi distruggere dalle colpe di mio padre. Ma ho scelto comunque di non cambiare cognome: non ho fatto niente di male, non ho nulla di cui vergognarmi".

15:05Carabinieri:cerimonia istituzione 14/o Battaglione Calabria

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 1 MAR - Cerimonia di istituzione, nella sede del Gruppo operativo Calabria, a Vibo Valentia, del 14/mo Battaglione Calabria dell'Arma dei carabinieri. Alla manifestazione erano presenti il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il ministro dell'Interno Marco Minniti e il comandante generale dell'Arma Tullio Del Sette. "Abbiamo voluto - ha detto il generale Del Sette - rafforzare il dispositivo di sicurezza con l'istituzione di questo nuovo battaglione. Ci sarà un maggior numero di uomini a disposizione per i servizi di ordine pubblico, per quelli di tutela e sorveglianza di obiettivi sensibili e di supporto all'Arma territoriale". "Quella di oggi - ha detto Pinotti - è una festa della legalità ed è importante che siano presenti qui tanti studenti che rappresentano il futuro di questa regione". Per Minniti " il Battaglione Calabria rappresenta un'unità moderna, un reparto d'élite, che integra varie peculiarità in grado di potersi muovere agevolmente in un territorio difficile come quello calabrese".

15:04Cold case a Spezia, non c’è traccia della vittima

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 MAR - Hanno avuto esito negativo le ricerche dei resti di un presunto violentatore che alla fine degli anni Sessanta a Campiglia (La Spezia) avrebbe violentato una bambina di tre anni e, per questo, sarebbe stato ucciso e sepolto dal padre della piccola. A far riaprire il caso è stata quella bambina, oggi 50enne, con una confidenza a un'assistente sociale del comune della Spezia a seguito della confessione, in punto di morte, della madre della donna. L'assistente sociale ha informato il comando di polizia municipale ed è partita l'indagine. Gli agenti, in base alla testimonianza della donna, hanno solo il soprannome del presunto stupratore, un uomo allora cinquantenne, residente alla Spezia. Non hanno però ancora trovato, allo stato, riscontri né sulla sua scomparsa, né sulla sua morte. Le ricerche sono state condotte dagli agenti municipali e da operai comunali: sono stati compiuti, senza risultato, sondaggi e scavi in un'area collinare non distante dalla casa una volta occupata dalla famiglia.

14:53Breivik: Corte appello, diritti umani non violati

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - La Norvegia non ha violato i diritti umani di Anders Breivik, l'estremista di destra norvegese autore del massacro di Utoya: lo ha stabilito oggi la Corte d'appello di Borgarting. Il verdetto segue il ricorso dei suoi legali che avevano chiesto la revoca del regime carcerario a cui Breivik e' sottoposto. Gli avvocati avevano sostenuto che l'isolamento in carcere gli ha provocato "danni profondi" e lo ha radicalizzato ancora di più nella sua ideologia neonazista.