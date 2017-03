Ultima ora

16:57Mafia: 21 marzo giornata memoria vittime, ok Camera a legge

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Via libera definitivo e unanime dell'Aula della Camera alla istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", fissata per il 21 marzo, il primo giorno di primavera, di ogni anno. I voti a favore sono stati 418, nessun voto contrario.

16:45Renzi vede Falcomatà, parlato primarie e progetti città

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 MAR - La situazione nel Pd, in vista della primarie e del congresso del partito, ed i progetti per la Città metropolitana sono stati gli argomenti di cui Matteo Renzi ha parlato stamattina con il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. L'incontro tra Renzi a Falcomatà nel corso della visita a sorpresa dell'ex premier a Reggio Calabria, di cui era stato informato soltanto il sindaco, si é svolto in un bar del centro e si é protratto per circa due ore. Successivamente i due hanno raggiunto il lungomare cittadino, intitolato, peraltro, a Italo Falcomatà, padre del primo cittadino, che fu sindaco di Reggio Calabria negli anni '90 e morì nel 2001. L'incontro tra Falcomatà e Renzi - si apprende - é servito a rinsaldare ulteriormente il già stretto rapporto che c'é tra l'ex premier ed il sindaco di Reggio Calabria. Preludio del possibile coinvolgimento di Falcomatà nelle future vicende del Partito democratico.

16:44Pittella, Libro bianco delude, Commissione non sceglie

(ANSA) - BRUXELLES, 1 MAR - Il capogruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento Ue Gianni Pittella si dice "deluso" dal Libro bianco di Juncker, "perché ha dato 5 opzioni per il futuro dell'Europa senza sottolineare una scelta politica della Commissione".

16:42Migranti: manifestazione antirazzista a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAR - Manifestazione antirazzista a Napoli: un corteo ha attraversato la città, partendo da piazza Mancini con destinazione finale via Santa Lucia, sede della Regione Campania. L'iniziativa, dal titolo 'Su la testa', con il coinvolgimento di collettivi studentesche ed associazioni, è stata organizzata in occasione della giornata internazionale di mobilitazione e sciopero degli immigrati, dei rifugiati e degli antirazzisti contro le politiche di discriminazione. Tra le richieste contenute nella piattaforma, l'abolizione della Bossi-Fini, il no "all'ennesimo pacchetto sicurezza" e contro l'apertura di nuovi Cie in Campania e in Italia, "il rilascio immediato degli oltre diecimila permessi di soggiorno bloccati presso la Questura di Napoli", per il riconoscimento del diritto di residenza, di asilo e i diritti di cittadinanza. Viene chiesto anche lo sgombero del campo rom di Gianturco, a Napoli, "dove vivono oltre 450 bambini".

16:37Cinque scenari per l’Ue post-Brexit entro il 2025

(ANSA) - BRUXELLES, 1 MAR - Cinque gli scenari previsti dal Libro bianco della Commissione Ue per una riflessione sullo stato dell'Unione post-Brexit entro il 2025. La prima idea, "Avanti così", è nel solco dell'attuale, in continuità con la dichiarazione di Bratislava; il secondo si concentra "solo" sul "mercato unico"; il terzo "Chi vuole di più fa di più", ovvero un'Ue a più velocità; il quarto prevede "Fare meno, in modo più efficace", circoscrivendo il campo d'azione; il quinto punta sull'ipotesi federalista "Fare molto di più insieme".

16:30Calcio: Raisport, telecronaca di Juve-Napoli ineccepibile

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Riguardo alle polemiche sulla telecronaca della partita Juventus-Napoli, la direzione di Rai Sport ritiene ineccepibile l'operato di Gianni Cerqueti e Roberto Rambaudi. Telecronista e commentatore tecnico hanno dimostrato competenza ed equilibrio. Ogni critica è strumentale". Questo il testo letto durante il Tg2 Sport, in risposta alle critiche dei tifosi napoletani sulla telecronaca di Juventus-Napoli, ieri sera in Coppa Italia.

16:22Trump: media, rinviato varo bando-bis su immigrazione

(ANSA) - NEW YORK, 1 MAR - Donald Trump ha deciso di rinviare ancora il varo del 'bando bis' sull'ingresso negli Usa da alcuni Paesi musulmani. Lo riportano alcuni media - tra cui la Cnn - citando fonti della Casa Bianca. Il nuovo decreto era atteso per oggi, ma il presidente americano, nella tarda serata di martedì, avrebbe deciso un nuovo slittamento dopo le reazioni positive al suo primo discorso al Congresso in cui ha lanciato al Paese e a tutte le forze politiche un appello all'unità.