18:34Biotestamento: in aula Camera il 13 marzo

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il testamento biologico sarà nell'Aula della Camera dal 13 marzo. Lo ha deciso la conferenza dei Capigruppo di Montecitorio.

18:33L.elettorale: in aula Camera ultima settimana marzo

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - La legge elettorale approderà nell'aula della Camera nell'ultima settimana di marzo, con un possibile contingentamento ad aprile. E' quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

18:21Pd: responsabile tessere Puglia sente Guerini,tutto regolare

(ANSA) - BARI, 01 MAR - Dopo segnalazioni da parte di dirigenti del partito di anomalie nel tesseramento in Puglia, riportate dalla stampa locale, il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, ha interpellato il responsabile regionale del tesseramento pugliese, Ruggiero Mennea, che all'ANSA spiega di "aver fornito tutte le rassicurazioni sul corretto andamento delle procedure". "Guerini - riferisce Mennea - mi ha chiamato, gli ho spiegato la situazione e si è tranquillizzato: non abbiamo registrato - assicura - tesseramenti anomali sia nei numeri che nelle forme". Secondo le stime provvisorie, si calcola che in Puglia si sono tesserate circa 33.500 persone rispetto all'anno scorso quando "eravamo sotto i 30mila", spiega Mennea ironizzando: "La scissione ha fatto bene alla Puglia, non se n'è accorto nessuno".

18:18Turchia: 6 mila arresti in blitz antiterrorismo a febbraio

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 MAR - Sono circa 6 mila le persone arrestate in operazioni antiterrorismo condotte in Turchia nel mese di febbraio. Lo indicano fonti del ministero dell'Interno di Ankara. Di questi, la maggior parte (2.849) sono finiti in manette per supposti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Inoltre, sono stati arrestati 2.195 sospetti membri del Pkk curdo e 952 dell'Isis.

18:16Sud Sudan: 100.000 persone fuggite in ultimi tre mesi

(ANSA) - PALORINYA (UGANDA), 1 MAR - Oltre 100.000 persone sono fuggite dal Sud Sudan negli ultimi tre mesi, portando a quasi mezzo milione il numero di sfollati in fuga dalla guerra. Si tratta dell'emergenza umanitaria più grave di tutta l'Africa. Gli sfollati, che arrivano nei campi in Uganda, raccontano di torture e abusi commessi dai soldati. L'Onu ha denunciato stupri, uccisione di civili, e la paura di essere arrestati tra le principali ragioni che spingono migliaia di persone a fuggire.

18:14Siria: truppe Assad riconquistano cittadella Palmira

(ANSA) - MOSCA, 1 MAR - L'esercito siriano e le truppe alleate hanno liberato la Cittadella storica di Palmira dai miliziani dell'Isis ha fatto sapere alla Ria una fonte ben informata sul posto. "L'esercito ha il controllo della Cittadella di Palmira e di una catena montuosa a sud-ovest. Adesso ci stiamo preparando all'assalto alla città", ha detto la fonte.

18:12Ilva: ex Riva Fire non chiede patteggiamento a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 1 MAR - Non potrà più accedere al patteggiamento 'Partecipazioni industriali' (ex Riva Fire), una delle tre società imputate nel processo 'Ambiente svenduto' (anche a carico di 44 persone fisiche) per il presunto disastro ambientale provocato dall'Ilva. Lo ha deciso la Corte d'assise di Taranto che ha rigettato l'istanza dell'avv. Massimo Lauro per conto di Partecipazioni industriali che aveva chiesto lo stralcio della posizione della società davanti alla stessa Corte d'assise in attesa di perfezionare l'istanza di patteggiamento, slittata perché non sono rientrati in Italia i circa 1,3 miliardi depositati in Svizzera e controllati da trust domiciliati del paradiso fiscale di Jersey. La Corte d'assise di Taranto, prima di dichiarare aperto il dibattimento, ha invece stralciato la posizione di 'Ilva spa' e 'Riva Forni Elettrici'. Le due società hanno chiesto di patteggiare la pena e la richiesta dovrà essere valutata da un'altra sezione della Corte d'assise.