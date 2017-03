Ultima ora

21:50Trump: Oprah Winfrey, ‘io presidente? Perche’ no…’

(ANSA) - NEW YORK, 1 MAR - "Oprah Winfrey for president?": e' la domanda che impazza un po' su tutti i media e i siti Usa dopo che la piu' famosa conduttrice televisiva americana ha fatto un riferimento a una sua eventuale corsa alla Casa Bianca. La Winfrey - 63 anni, nota anche come attrice e filantropa, amica degli Obama e sostenitrice di Hillary Clinton - a dicembre aveva dichiarato di essere intrigata da un'esperienza come quella delle presidenziali, ma non di non averci mai pensato seriamente conscia di non avere alcuna esperienza politica. Alla luce delle prime settimane della presidenza Trump il popolarissimo volto televisivo e' tornata sull'argomento, dicendo in un'intervista a Bloomberg Tv di averci ripensato: in fondo per guidare il Paese non sembra servire esperienza di governo, ha affermato, lasciando i fan nell'incertezza sulle sue reali intenzioni.

21:46F1: Vettel, presto per previsioni ma Ferrari e’ affidabile

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Ho girato due giorni, e' presto per fare previsioni: ma la nuova Ferrari e' affidabile": sono le prime impressioni di Sebastian Vettel sulla nuova vettura, dopo il terzo giorno di test a Montmelo'. "Guardiano i nostri tempi, guardiamo quello delle altre, e va bene ma e' presto per capire quanto siamo forti e per fare previsioni - ha detto il pilota tedesco della Ferrari - Le gomme durano di piu', la macchina e' diversa: sembra di guidare le monoposto di dieci anni fa. Ma dobbiamo lavorare tanto, per farci trovare pronti all'inizio del Mondiale".

21:35Consip:pm,T.Renzi e Russo si facevano promettere soldi

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - L'imprenditore Carlo Russo e Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, "sfruttando le relazioni esistenti tra Tiziano Renzi e Luigi Marroni", ad di Consip, "si facevano promettere indebitamente" "da Alfredo Romeo", arrestato oggi, "che agiva previo concerto con Italo Bocchino, suo consulente, utilità a contenuto economico, consistenti nell'erogazione di somme di denaro mensili, come compenso per la loro mediazione verso Marroni", in relazione allo svolgimento di gare. E' quanto si legge nella contestazione riportata nel decreto di perquisizione a carico di Russo. Russo, Romeo, Tiziano Renzi e Bocchino sono indagati per il reato di concorso in traffico di influenze.

21:24Tav: Corte d’appello a No Tav, non avete consenso generale

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - I valori espressi dai No Tav non sono "avvertiti come tali dalla maggioranza della collettività". Lo scrive la Corte d'appello di Torino nelle motivazioni del maxi processo terminato lo scorso novembre con 38 condanne. I giudici hanno respinto la richiesta delle difese di applicare agli imputati la speciale attenuante di "avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale". "Con il rispetto dovuto in ogni sistema democratico alle altrui idee politiche - è scritto - non può ritenersi assurga a integrare i presupposti di questa attenuante la lotta contro un'opera ferroviaria transnazionale". "L'attenuante - aggiungono i magistrati - non può essere scomodata per fatti di questo tipo perché è stata concepita per rimodulare le responsabilità a fronte di azioni commesse per la tutela di valori avvertiti come tali dalla maggioranza della collettività e intorno ai quali ci sia un generale consenso. Consenso che, nella specie, non esiste".(ANSA).

21:20Terremoto: Ceriscioli, reperiti 4.500 alloggi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 1 MAR - "Abbiamo già reperito la disponibilità di 4.500 alloggi al momento della massima restrizione, che è praticamente da luglio, su 5.048 marchigiani che sono in albergo. La forbice fra i posti disponibili e quelli che servono è quindi molto stretta. Continua la ricerca di altre strutture, per i 500 posti che mancano, e poi saremo pronti per fare un piano di rientro complessivo". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "Abbiamo 20mila persone in autonoma sistemazione e 5.048 negli alberghi. Ma - ha aggiunto - non sappiamo ancora chi ha intenzione di rientrare attraverso le strutture temporanee. Al momento quindi per noi è importante garantire a tutti un'adeguata collocazione". Per Ceriscioli, poi, "bisogna evitare il fai da te: c'è un'organizzazione che sta valutando tutto l'insieme delle disponibilità, perché non deve essere il singolo cittadino a iniziare a cercare la soluzione per conto suo. Sarebbe inaccettabile per lui, ma anche per il sistema".

21:20Calcio: Saponara,gruppo Fiorentina molto unito,fiducia Sousa

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - "Sono rimasto sorpreso dall'unità di questo spogliatoio, ognuno di noi vuole uscire dalla difficoltà e lo dimostriamo sempre in allenamento. Ci abbiamo provato in partita, purtroppo non è andata come volevamo. Due risultati negativi non hanno variato la nostra natura, stiamo lavorando nel modo giusto dando fiducia al nostro allenatore, sapendo che può farci uscire da questa situazione": lo ha detto il viola Riccardo Saponara parlando del momento negativo della Fiorentina. Saponara ha paragonato precedenti esperienze con quella nella squadra allenata da Paulo Sousa: "Ho avuto due allenatori come Sarri e Giampaolo che mi hanno insegnato tanto, e mi hanno lasciato un bel ricordo", ha detto il giocatore. "Potrei sicuramente trasmettere questo anche adesso all'ambiente viola. Ma anche Sousa mi sta dando qualcosa che altri non mi avevano dato, a livello offensivo ora ho libertà di movimento superiore, che può giovarmi all'interno del sistema di gioco".

21:15Basket: ex stella Nba, eviterei compagno se sapessi è gay

(ANSA) - GERUSALEMME, 1 MAR - "Se sapessi che un mio compagno di squadra è gay, mi farei la doccia dall'altra parte della strada e mi assicurerei che i miei vestiti fossero dietro l'angolo". Fanno discutere le frasi dell'ex stella Nba Amare Stoudemire, che ha giocato a Phoenix, New York e Dallas e ora è all'Hapoel Gerusalemme, dette in un'intervista al sito israeliano 'Walla Sport'. Il cestista ha poi aggiunto: "E prenderei anche una diversa strada per arrivare in palestra". Alla domanda se stesse scherzando, ha replicato così: "c'è sempre una verità anche negli scherzi", facendo capire di pensare veramente certe cose. Non è la prima volta che Stoudemire, vincitore dell'oro ai Mondiali con la nazionale Usa nel 2007, si lascia andare a commenti omofobi: nel 2012 la Nba lo multò di 50mila dollari per un commento di scherno nei confronti di un tifoso twittato in occasione del fine settimana del Gay Pride. Dopo quell'episodio l'ex dei Knicks si era scusato spiegando di essere "un convinto sostenitore dei diritti civili di ogni tipo".