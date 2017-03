Ultima ora

23:09Francia: tirato uovo in testa a Macron al Salone Agricoltura

(ANSA) - PARIGI, 1 MAR - Il Salone dell'Agricoltura di Parigi oggi è stato protagonista della giornata politica in Francia: oltre alla visita annullata e poi posticipata di François Fillon, c'é stata anche quella di Emmanuel Macron, leader del movimento 'En Marche!' che ha ricevuto un uovo in testa mentre passava tra gli stand del Salone. Il candidato alle presidenziali ha commentato la cosa senza scaldarsi troppo: "Ci saranno sempre degli imbecilli, fa parte del folclore". Forse perché non è la prima volta che gli succede: gli era già accaduto quando era ministro dell'Economia nel giugno 2016, in occasione di una visita alle Poste. Militanti del sindacato CGT schierati contro la legge del lavoro gli tirarono delle uova

22:56Camion perde betoniera che cade da ponte e finisce su strada

(ANSA) - BERGAMO, 1 MAR - Tragedia sfiorata nel pomeriggio a sull'asse interurbano di Bergamo, dove un mezzo pesante ha perso una betoniera che trasportava come carico: dal cavalcavia sul quale si trovava, la pesante betoniera è finita sulla strada sottostante, dopo aver sfondato il guardrail di un ponte. Per fortuna non passava nessuno e quindi l'incidente non ha provocato alcun ferito. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. (ANSA).

22:55Calcio: Lazio-Roma, ‘buuu’ razzisti contro Rudiger

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Ripetuti ululati razzisti, accompagnati da sonori fischi, da parte della Curva Nord laziale accompagnano le giocate del difensore della Roma, Antonio Rudiger nel derby di Coppa Italia. Il giocatore di colore era stato al centro di un acceso confronto 'dialettico' col collega della Lazio Senad Lulic, poi squalificato per una giornata in campionato. Dopo il ripetersi dei cori e dei 'buuu' all'indirizzo di Rudiger, è arrivato l'annuncio dello speaker dello stadio Olimpico nel sottolineare il rischio di interruzione dell'incontro nel caso si protragga tale comportamento.

22:34Consip: T.Renzi, attacchi vergognosi, chiederò danni

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Gli unici soldi che spero di ottenere sono quelli del risarcimento danni per gli attacchi vergognosi che ho dovuto subire in questi mesi. Sono contento del fatto che il 16 marzo finalmente inizieranno i processi contro chi mi ha diffamato". Lo dichiara Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo, in una nota che dirama alla luce di quanto emerso oggi dall'inchiesta Consip. "Non ho mai avuto un problema con la giustizia per una vita intera fino a due anni fa, quando sono stato indagato e poi archiviato dalla procura di Genova", sottolinea.

21:50Trump: Oprah Winfrey, ‘io presidente? Perche’ no…’

(ANSA) - NEW YORK, 1 MAR - "Oprah Winfrey for president?": e' la domanda che impazza un po' su tutti i media e i siti Usa dopo che la piu' famosa conduttrice televisiva americana ha fatto un riferimento a una sua eventuale corsa alla Casa Bianca. La Winfrey - 63 anni, nota anche come attrice e filantropa, amica degli Obama e sostenitrice di Hillary Clinton - a dicembre aveva dichiarato di essere intrigata da un'esperienza come quella delle presidenziali, ma non di non averci mai pensato seriamente conscia di non avere alcuna esperienza politica. Alla luce delle prime settimane della presidenza Trump il popolarissimo volto televisivo e' tornata sull'argomento, dicendo in un'intervista a Bloomberg Tv di averci ripensato: in fondo per guidare il Paese non sembra servire esperienza di governo, ha affermato, lasciando i fan nell'incertezza sulle sue reali intenzioni.

21:46F1: Vettel, presto per previsioni ma Ferrari e’ affidabile

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Ho girato due giorni, e' presto per fare previsioni: ma la nuova Ferrari e' affidabile": sono le prime impressioni di Sebastian Vettel sulla nuova vettura, dopo il terzo giorno di test a Montmelo'. "Guardiano i nostri tempi, guardiamo quello delle altre, e va bene ma e' presto per capire quanto siamo forti e per fare previsioni - ha detto il pilota tedesco della Ferrari - Le gomme durano di piu', la macchina e' diversa: sembra di guidare le monoposto di dieci anni fa. Ma dobbiamo lavorare tanto, per farci trovare pronti all'inizio del Mondiale".

21:35Consip:pm,T.Renzi e Russo si facevano promettere soldi

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - L'imprenditore Carlo Russo e Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, "sfruttando le relazioni esistenti tra Tiziano Renzi e Luigi Marroni", ad di Consip, "si facevano promettere indebitamente" "da Alfredo Romeo", arrestato oggi, "che agiva previo concerto con Italo Bocchino, suo consulente, utilità a contenuto economico, consistenti nell'erogazione di somme di denaro mensili, come compenso per la loro mediazione verso Marroni", in relazione allo svolgimento di gare. E' quanto si legge nella contestazione riportata nel decreto di perquisizione a carico di Russo. Russo, Romeo, Tiziano Renzi e Bocchino sono indagati per il reato di concorso in traffico di influenze.