Ultima ora

00:57Calcio: Spalletti, lo 0-2 e’ assolutamente ribaltabile

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "E' un risultato a cui fare attenzione, per provare a ribaltarlo. Loro rifaranno la stessa partita, perché hanno certe caratteristiche, noi dovremo essere bravi a fare meglio. Ma il risultato di 2-0 con il ritorno in casa è assolutamente ribaltabile". Dai microfoni di RaiSport, Luciano Spalletti prova a essere ottimista in prospettiva della stracittadina di ritorno in Coppa Italia, dopo il 2-0 subìto dalla Lazio "Se sono deluso per l'approccio - dice ancora - No, perchè i miei all'inizio hanno fatto molto bene. C'era da gestire meglio la palla, perchè loro erano chiusi bene. Non siamo stati bravi dentro la densità della trequarti avversaria, perché i metri erano ridotti e non siamo stati bravi a gestire la palla negli spazi stretti. Qualche volta Dzeko ha avuto palloni da finalizzare, però è venuto fuori nulla. Nainggolan male? Per me ha fatto bene, certo se da lui si pretende un gol a partita.... Si gioca tanto e siamo stanchi? Io dico zero alibi".

00:50Calcio: Inzaghi ‘la Lazio ha giocato una gara perfetta’

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Abbiamo giocato una gara perfetta. Dicevano che la Roma era imbattibile, ma noi non le abbiamo concesso nulla": lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia. "Ora c'e' una semifinale di ritorno, il 5 aprile, ma godiamoci questa serata perche' il 2-0 e' meritato", ha aggiunto il tecnico biancoceleste. "Non ho sentito i buuh a Ruediger, ma sono sbagliati anche se tra i nostri tifosi e il difensore della Roma c'erano dei precedenti", ha aggiunto Inzaghi, prima di ringraziare la Curva Nord per il sostegno alla squadra. "Ho rivisto la curva piena come quando giocavo".

00:25Basket: Champions, Sassari-Le Mans 79-63

(ANSA) - SASSARI, 1 MAR - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si aggiudica il primo round di Champions contro il Le Mans Sarthe. Il 79-63 finale è lo specchio di una partita estremamente equilibrata nei primi tre quarti, vissuti sui continui sorpassi e un ritmo non particolarmente sostenuto ma costante, e un'ultima frazione a senso unico. L'inatteso protagonista delle prime battute è Lydeka, che segna i primi 6 punti di Sassari. Sassari non gioca male, ma la sensazione è che le manchi l'energia per graffiare e mettere un'ipoteca decisiva sul match. E infatti dopo il riposo il Sarthe passa ancora in vantaggio e prova ad allungare un'altra volta. Perlomeno Sassari è abile a non disunirsi e a evitare di sparire dal campo, trovando subito le contromosse per un contro-break con cui chiude avanti anche la terza frazione: 52-51. Nell'ultimo quarto il risultato resta sempre in bilico, il coach di Sassari concede molto spazio a D'Ercole, Stipcevic, Savanovic e Lawal, che ricambiano portando la Dinamo al massimo vantaggio.

00:19Calcio: semifinale andata Coppa Italia, Lazio-Roma 2-0

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - La Lazio ha battuto la Roma per 2-0 nella semifinale di andata della Coppa Italia. Il ritorno si giocherà ad aprile e determinerà chi affronterà in finale Juventus o Napoli. Le reti di questa sfida sono state segnate da Milinkovic-Savic, su assist di Felipe Anderson, nel primo tempo e da Immobile, dopo una bella azione di Keita, nella ripresa. L'ultima vittoria dei biancocelesti nella stracittadina risaliva alla finale di Coppa Italia del 2013.

00:04Calcio: Luis Enrique non rinnoverà contratto con Barcellona

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Luis Enrique lascerà la panchina del Barcellona a fine stagione. Secondo quanto riferiscono i principali siti spagnoli, il tecnico, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, ha prima annunciato la sua decisione ai giocatori negli spogliatoi dopo la vittoria per 6-1 sullo Sporting Gijon, poi ha confermato il proprio addio in conferenza stampa. Luis Enrique ha anche rivelato di aver deciso la cosa già all'inizio del campionato e di aver confidato le sue intenzioni già da tempo ad alcuni dirigenti. Immediatamente hanno ripreso forza le voci secondo cui il Barcellona potrebbe puntare su Massimiliano Allegri come allenatore per l'annata 2017-'18.

23:31Calcio: Spagna, Barcellona ne fa 6 allo Sporting Gijon

(ANSA) - BARCELLONA, 1 MAR - Sei reti allo Sporting Gijon in attesa di vedere cosa farà il Real Madrid. In questo modo il Barcellona ha fatto pace con il pubblico del Camp Nou (presenti oggi 'solo' 56.605 spettatori) dopo i fischi al termine del match contro il Leganès, e raggiunto il primato momentaneo nella Liga. Schierata da Luis Enrique con il nuovo modulo del 3-4-3 la squadra blaugrana ha approfittato degli errori difensivi dei rivali chiudendo la partita già nel primo tempo, finito 3-1 con le reti di Messi e Suarez per i padroni di casa e Castro per gli ospiti e l'autogol di Juan Rodriguez. Nella ripresa sono arrivate le prodezze anche di Paco Alcacer, Neymar e Rakitic. Messi, in vista degli impegni contro Celta Vigo e Paris SG, è stato fatto uscire dopo un'ora di gioco, mentre il turn-over ha riguardato Piquè ed Iniesta, tenuti fuori dalla formazione iniziale.

23:09Francia: tirato uovo in testa a Macron al Salone Agricoltura

(ANSA) - PARIGI, 1 MAR - Il Salone dell'Agricoltura di Parigi oggi è stato protagonista della giornata politica in Francia: oltre alla visita annullata e poi posticipata di François Fillon, c'é stata anche quella di Emmanuel Macron, leader del movimento 'En Marche!' che ha ricevuto un uovo in testa mentre passava tra gli stand del Salone. Il candidato alle presidenziali ha commentato la cosa senza scaldarsi troppo: "Ci saranno sempre degli imbecilli, fa parte del folclore". Forse perché non è la prima volta che gli succede: gli era già accaduto quando era ministro dell'Economia nel giugno 2016, in occasione di una visita alle Poste. Militanti del sindacato CGT schierati contro la legge del lavoro gli tirarono delle uova