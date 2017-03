Ultima ora

11:06Ex Ccf:nel pomeriggio sentenza per Verdini e altri 33

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - E' prevista per il pomeriggio di oggi la sentenza per il crac dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino che vede tra i 34 imputati anche l'ex presidente dell'istituto bancario e coordinatore di Ala Denis Verdini. Il collegio che dovrà giudicare gli imputati è entrato in camera di consiglio venerdì scorso. Alcuni degli imputati devono anche rispondere di truffa ai danni dello stato per i fondi dell'editoria andati alla Ste, la società che pubblicava Il Giornale della Toscana.

10:58Furti e rapine in centro Cosenza, arrestati due fratelli

(ANSA) - COSENZA, 2 MAR - I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato due fratelli ritenuti gli autori di alcune rapine e di furti avvenuti a Cosenza negli ultimi mesi. In carcere sono finiti Sinibaldo Vincenzo, di 29 anni, e Francesco De Grandis di anni 25, già noti alle forze dell'ordine. I militari hanno eseguito altre due misure di obbligo di dimora nei confronti di una donna di 27 anni e di un cittadino italiano di origini maghrebine di 24. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura di Cosenza. Le indagini sono partite da una rapina avvenuta in una gioielleria del centro il 3 gennaio scorso. Sul posto, in particolare in una vetrina, vennero rilevare tracce di sangue appartenenti ai due fratelli. I carabinieri hanno poi scoperto che i due sarebbero gli autori di furti a distributori automatici di sigarette, con l'utilizzo di esplosivo per scardinare la cassa, in un negozio di telefonia. Rubata anche un'automobile di grossa cilindrata. (ANSA).

10:52Truffe: compravano voucher con carte credito clonate

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Un'organizzazione che acquistava voucher dell'Inps usando carte di pagamento e conti correnti on line di persone ignare è stata colpita con un'operazione, chiamata 'Fake jobs' condotta dalla Polizia postale e dal Nucleo speciale frodi tecnologiche della Finanza. Dodici i decreti di perquisizione nelle province di Frosinone e di Napoli, emessi dalla Procura di Roma al termine di un'indagine durata circa due anni. Centinaia le vittime in tutta Italia, con un profitto di circa un milione e mezzo di euro. I truffatori acquisivano i dati attraverso la tecnica del 'phishing' o dello 'smishing'. Decine di migliaia di sms offrivano buoni carburante, ricariche telefoniche o altro utilizzando loghi e marche di aziende ben note. Una volta ottenuti i dati, compravano i voucher e li facevano confluire su portafogli elettronici intestati a finti datori di lavoro, e da qui li giravano a falsi lavoratori occasionali, regolarmente registrati e titolari della carta Postepay Inps attraverso la quale monetizzavano i proventi.

10:43Operazione Ps Nuoro rapine portavalori, 9 misure cautelari

(ANSA) - CAGLIARI, 2 MAR - La Polizia di Stato di Nuoro ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e/o di obbligo di dimora nei confronti di nove persone, tutte residenti a Nuoro ed Orgosolo, emessa dal Gip presso il Tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica. L'operazione condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura e del Commissariato di Orgosolo è rivolta al contrasto delle rapine ai furgoni portavalori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi da guerra. Sono state effettuate anche varie perquisizioni domiciliari a carico degli arrestati e degli indagati.

10:32Corea Nord: omicidio Kim, nordcoreano arrestato sarà espulso

(ANSA) - PECHINO, 2 MAR - La procura malese ha deciso non solo il rilascio di Ri Jong-chol, cittadino nordcoreano arrestato per il sospetto di essere coinvolto nell'omicidio di Kim Jong-nam, fratellastro del leader Kim Jong-un, ma anche la sua espulsione perché "non in possesso di documenti di viaggio validi". La custodia cautelare di Ri scade venerdì, ricordano i media locali, secondo cui la Malaysia ha sospeso l'accordo siglato con Pyongyang sull'ingresso senza visto a favore dei cittadini nordcoreani. La notizia è stata riportata dall'agenzia malese Bernama. I due Paesi ristabilirono le relazioni diplomatiche nel 1973, aprendo le ambasciate nelle capitali nel biennio 2003-04. Dal 2009, la Malaysia è il primo Paese i cui cittadini possono recarsi al Nord senza visto e lo stesso trattamento vale per i cittadini di Pyongyang.

10:28Morales si aggrava, vola a Cuba per cure d’emergenza

(ANSA) - LA PAZ, 2 MAR - Il presidente boliviano Evo Morales è volato ieri a Cuba per sottoporsi a un trattamento medico di emergenza in seguito a "gravi complicazioni" di un problema persistente alla gola, afferma il governo di La Paz. Morales è partito dopo una riunione di gabinetto, ha spiegato il ministro presidenziale Ruben Martinez senza aggiungere dettagli sulle condizioni del presidente. La voce di Morales, 57 anni, era apparsa rauca nelle apparizioni pubbliche delle ultime settimane e il leader boliviano aveva parlato di un raffreddore. Per problemi alla gola Morales il 6 febbraio aveva annullato alcuni impegni e si era sottoposto a visite mediche da parte di medici boliviani. Nel 2009 il presidente della Bolivia si era sottoposto a un intervento chirurgico al naso, eseguito da medici cubani ma in una clinica di La Paz.

10:23Afghanistan: attacchi talebani a Kabul, vittime salite a 22

(ANSA) - KABUL, 2 MAR - E' aumentato a 22 il numero delle vittime fatali degli attentati realizzati ieri dai talebani afghani a Kabul contro un commissariato di polizia, con annessa accademia militare, ed un ufficio dei servizi di intelligence (Nds). Lo riferisce oggi Tolo Tv. Ma il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore poiché, come ha reso noto il dottor Wahidullah Majrooh, portavoce del ministero della Sanità afghano, almeno 20 dei 104 feriti del duplice attentato, "sono in condizioni critiche". Gli attacchi, ampiamente condannati in Afghanistan ed all'estero, sono stati rivendicati dai talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan.