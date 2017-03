Ultima ora

13:45Salvini, Ncd si scioglie? Triste, come faremo senza Alfano?

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Come sono triste. Alfano ha annunciato che il 18 marzo Ncd si scioglierà, aggiungendo che lui rappresenterà milioni di italiani che 'non vogliono allearsi con Salvini'. Come farà l'Italia senza Ncd, come farò io senza Alfano? Amici, voi ce la farete a sopravvivere?". Lo scrive su facebook il segretario della Lega Nord Matteo Salvini insieme a due: hashtag #Alfanouomoinutile #votosubito.

13:44Alfano, se Berlusconi sceglie Lega centrodestra siamo noi

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Noi siamo pronti ad organizzare un'area moderata, liberale che rappresenti coloro che credono di poter cambiare l'Europa, di riformare il nostro Paese". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, questa mattina ad Agorà su RaiTre. "Oggi - ha aggiunto - chi non è di sinistra e non vuole nemmeno stare con Salvini con noi trova un'area moderata, se Berlusconi si allea con Salvini, non è più in questa dimensione dei moderati e dei popolari europei".

13:44Terremoto: Marini, parte stagione turistica compromessa

(ANSA) - PERUGIA, 2 MAR - "Una parte della stagione turistica è compromessa. E' stimata una riduzione di quasi il 40% nella regione, è tantissimo". Lo ha detto la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini, al Forum in corso all'ANSA. "L'Umbria conta quasi 6 milioni di presenze, nel 2016 avevamo recuperato la crisi precedente. Dal 24 agosto avevamo perso turisti ma prima del 30 ottobre avevamo già recuperato tanto che la Valnerina era "full" ma il 30 ottobre ha cambiato lo scenario: le immagini del terremoto hanno spaventato i turisti". Di 3 milioni di presenze il 60% è concentrato tra Assisi, Perugia e lago del Trasimeno. "Il web è stato straordinario per gestire l'emergenza ma ha ma avuto un danno indiretto su questo settore economico. Una parte di promozione degli investimenti lo stiamo puntando a raccontare l'Umbria che sta in piedi. Abbiamo poi chiesto una misura economica specifica sul danno indiretto per trascinare fuori da questa fase emergenziale gli operatori economici della regione", ha concluso Marini.

13:31Parlamento Ue revoca immunità a Marine Le Pen

(ANSA) - BRUXELLES, 2 MAR - La plenaria del Parlamento europeo ha revocato con un'ampia maggioranza l'immunità all'eurodeputata Marine Le Pen. La richiesta di revoca era arrivata nel quadro di un procedimento di inchiesta davanti al tribunale di Nanterre per aver diffuso sul suo profilo Twitter immagini di esecuzioni dell'Isis.

13:22Calcio:Mondiali beach soccer, Italia con Nigeria e Messico

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Saranno Nigeria, Messico e una delle rappresentative della Confederazione asiatica (le qualificazioni per determinare le tre squadre ammesse al Mondiale si disputeranno dal 4 all'11 marzo) le avversarie della Nazionale italiana di Beach Soccer nel girone della Fase Finale della Coppa del Mondo FIFA in programma dal 27 aprile al 7 maggio alle Bahamas. Inserita nel Gruppo B, l'Italia farà il suo esordio giovedì 27 aprile (ore 18.30 locali) con la Nigeria, sabato 29 (ore 15.30 locali) se la vedrà con una delle tre nazionali asiatiche che si qualificheranno al Mondiale e lunedì 1° maggio (ore 15.30) affronterà il Messico. Le prime due di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, dove, in caso di qualificazione, la Nazionale guidata da Massimo Agostini incontrerebbe la prima o la seconda classificata del Gruppo A. Gli azzurri, quarti all'ultimo Mondiale disputato nel 2015 sulla spiaggia di Espinho e vinto dai padroni di casa del Portogallo, occupano attualmente la quarta posizione del ranking mondiale

13:21Ilva: Renzi a Taranto vede i lavoratori, non li abbandoniamo

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - All'indomani della Calabria, la Puglia. Matteo Renzi questa mattina è a sorpresa a Taranto, per un incontro con i lavoratori dell'Ilva. A dare la notizia è lo stesso ex premier con una foto del mare tarantino pubblicata su Instagram. "Taranto, stamani. Ho incontrato - scrive Renzi - alcuni rappresentanti dei lavoratori dell'Ilva insieme alla mitica Teresa Bellanova", viceministro allo Sviluppo economico. "Non abbandoniamo i lavoratori di questa realtà così importante", assicura l'ex premier.

13:21Renzi, in mille giorni 681mila posti in più, ridata speranza

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Questa mattina sono stato a Taranto e mi sono confrontato con i sindacalisti di Ilva. A proposito di lavoro. Istat oggi ha dato il consuntivo finale dei posti di lavoro creati nei mille giorni del nostro governo. Da febbraio 2014 a dicembre 2016 il saldo netto positivo è stato di 681mila posti di lavoro in più. Di questi 488mila a tempo indeterminato. Questi sono numeri, fatti, storie. Forse non sono voti, ma certo sono volti in carne e ossa. Ancora non basta, ma il JobsAct ha restituito una speranza a molti nostri connazionali. Adesso di nuovo in auto verso un'altra tappa del nostro viaggio al Sud". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'ex premier Matteo Renzi.