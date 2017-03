Ultima ora

16:21F1:test, Raikkonen davanti al mattino, problemi per Mercedes

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - E' la Ferrari di Kimi Raikkonen la vettura più veloce nella prima parte dei test della Formula 1 a Montmelo'. In una giornata dedicata anche alle prove delle gomme Pirelli da pioggia con la pista bagnata artificialmente, il pilota finlandese della scuderia di Maranello ha segnato il miglior tempo finora con gomme soft in 1'22''395. Dietro ad 'Iceman', la Haas di Romain Grosgean (1'22'739 con le più veloci supersoft) e Stoffel Vandoorne (1'23''918 con le supersoft). Quarto tempo per la Red Bull guidata da Max Verstappen con le medie (1'23''920), mentre la Mercedes accusa probabili problemi tecnici e non va oltre i nove giri di Valtteri Bottas e un ottavo tempo su pista bagnata (1'36''512). Inconveniente alla Mercedes spiegato da Lewis Hamilton sul suo account twitter: "Un problema elettrico ci ha tenuti ai box questa mattina, così abbiamo deciso col team che oggi non girerò. Non avremmo raccolto dati interessanti. E' un peccato, ma sono stati comunque degli ottimi giorni di test''.

16:19Calcio, Malagò:ok derby senza incidenti peccato spalti vuoti

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "La Lazio è stata più brava, ha meritato, ha giocato in modo più intelligente. Penso che c'è un lato molto positivo oltre al risultato. Non ci sono stati incidenti o disordini, era molto tempo che non c'era un derby in notturna, ma deve essere la regola e non l'eccezione. Ieri però metteva malinconia vedere questi spalti vuoti, sulla partita complimenti alla Lazio". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando del derby d'andata di Coppa Italia vinto ieri dai biancocelesti davanti a meno di 30.000 spettatori.

16:16Mara Maionchi, MSI? Amareggiata, io sempre libera pensatrice

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Sono una persona libera e liberale in senso anglosassone: per i diritti civili, per il progressismo sociale ma un certo conservatorismo economico. Le mie opinioni le conoscete, in tre anni di radio non mi sono risparmiata e continuerò a esprimerle dove e quando avrà senso farlo". A sottolinearlo è Mara Maionchi, che lo dice intervenendo in merito alla sua presunta adesione al Movimento sociale di cui si parla in rete. "Sulla pubblicazione disponibile sul sito Storia in Rete e ripresa da #Dagospia - spiega ancora Maionchi - non solo dichiaro la mia estraneità ai circoli dell'MSI, ma anche a quelli del PC e a tutto quello che c'era e c'è nel mezzo e a lato dell'arco costituzionale. Stiamo intraprendendo una azione legale verso queste dichiarazioni false e non supportate da alcuna evidenza, ma scrivo anche qui che sono amareggiata che il mio pensiero sia stato inserito in una casella".

16:11Napoli: un campo di calcetto a Scampia, ‘Io gioco legale’

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - Da oggi i bambini di Scampia potranno giocare e sognare di diventare grandi calciatori nello 'Scampia Stadium'. L'inaugurazione del campetto di calcio a 5 si è svolta in un clima di festa alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luigi de Magistris. Il campo è stato realizzato dal Comune con l'utilizzo di risorse del Piano Azione Giovani - Sicurezza e Legalità erogate dal ministero dell'Interno, nell'ambito dell'iniziativa 'Io gioco legale'. "Mi sembra - ha detto de Magistris - un bel nome e un bel contesto, nel parco e vicino alla Municipalità. È un intervento che costituisce un ulteriore recupero di spazi per i giovani e i bambini". I bambini non hanno perso tempo e subito si è svolta una partita. "Spesso si parla di Scampia per la camorra - ha affermato il presidente della Municipalità, Apostolos Paipais - invece occorre portare all'attenzione dell'opinione pubblica le eccellenze che sono sul territorio come scuole, parrocchie e associazioni".

16:10Rigopiano: per parenti vittime prima volta su luogo tragedia

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 2 MAR - I parenti delle vittime dell'Hotel Rigopiano per la prima volta sul luogo della tragedia del 18 gennaio scorso. Il magistrato ha infatti autorizzato il dissequestro e il prelievo di undici dei 18 veicoli presenti e i familiari dei proprietari delle auto hanno raggiunto il sito per portare via i mezzi. Un passaggio tecnico che, però, ha consentito loro di vedere dal vivo, per la prima volta, il luogo in cui hanno perso la vita i propri cari. C'è chi si è fermato a pregare sui resti dell'hotel e chi ha deposto un mazzo di fiori. I presenti hanno poi osservato un minuto di silenzio. Oltre ai parenti di alcune delle 29 vittime, è andato a recuperare l'automobile anche Giampiero Parete, uno degli undici superstiti, quello che è riuscito a sopravvivere alla valanga e che per primo ha lanciato l'allarme, facendo mettere in moto i soccorsi.Ad accompagnare i familiari c'erano i Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara), i carabinieri forestali e i militari dell'Arma del Decimo Reggimento Campania, che si stanno occupando della vigilanza h24 del sito, ancora sotto sequestro. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Pescara, con mezzi speciali per il recupero delle automobili rimaste tra i detriti. Gli undici mezzi sono stati portati via con dei carroattrezzi. (ANSA).

16:08Terremoto: solo 20 domande ricostruzione, campagna info

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - Sono migliaia le abitazioni private danneggiate in modo lieve dal sisma, ma, anche se la scadenza è fissata a luglio, finora solo 20 cittadini hanno fatto domanda per ottenere il contributo pari al 100% delle spese per la prima casa (dentro o fuori dal cratere sismico) e del 50% per la seconda fuori dal cratere. ''Un gap che riguarda anche le imprese, destinatarie di fondi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo'' che il presidente Ceriscioli e la giunta vogliono colmare con una campagna informativa sui media tradizionali, le tv, i social. Titolo: ''Il futuro si ricostruisce da adesso''. Un video e depliant spiegano come si fa a farsi riparare l'abitazione ''senza alcun esborso economico'' se i danni stimati dal proprio tecnico sono lievi (schede Aedes con esito B e schede Fast). Le imprese hanno invece tempo fino al 10 maggio per presentare le loro domande di contributo, che coprono il 100% dei costi per gli interventi sugli immobili o la delocalizzazione definitiva.

16:08Raid Usa contro al Qaida nella regione centrale dello Yemen

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 MAR - Una serie di bombardamenti aerei Usa hanno colpito presunte postazioni di al Qaida in una regione centrale dello Yemen, riferiscono fonti yemenite all'Ap, precisando che 23 attacchi compiuti da jet e da droni hanno preso di mira la zona di Al Sawmaa, nella provincia di Bayda, una regione ad alta presenza di miliziani. Nessuna conferma per ora da fonti americane, e non si sa nulla sui risultati dei raid. Il mese scorso forze speciali Usa avevano compiuto un raid nella stessa regione. Un Navi Seal Usa era rimasto ucciso insieme a numerosi civili yemeniti.