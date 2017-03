Ultima ora

18:40Scuola: Miur, gite siano sicure,15.546 controlli bus in 2016

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Verifiche sui bus prima della partenza (su richiesta delle scuole) e attività di controllo su strada durante il viaggio: si rinnova la collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e la Polizia stradale per garantire a studenti e insegnanti "gite scolastiche in sicurezza". Nel corso del 2016 la Polizia Stradale ha impiegato 10.615 pattuglie per il controllo di 15.546 autobus (di cui 10.126 su richiesta delle scuole), pari al 15% circa del parco veicolare in Italia, rilevando irregolarità su 2.549 veicoli (1.287 di quelli controllati su richiesta delle scuole). Le principali violazioni accertate hanno riguardato irregolarità documentali (2.117 violazioni); inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento quali, ad esempio, pneumatici lisci, cinture di sicurezza guaste e fari rotti (624 violazioni); mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo (449 violazioni); eccesso di velocità (262 violazioni); carte di circolazione ritirate (68); patenti di guida ritirate (46) e omessa revisione (36).

18:36Ex Ccf: Verdini condannato a 9 anni

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - Denis Verdini è stato condannato a 9 anni di reclusione. Questa la pena in primo grado inflitta dal tribunale di Firenze al processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Per il senatore di Ala i pm Luca Turco e Giuseppina Mione avevano chiesto 11 anni.

18:35Isis: morti due studenti medicina Gb,erano parte gruppo di 9

(ANSA) - LONDRA, 2 MAR - Due studenti di medicina britannici sono morti combattendo per l'Isis in Iraq. I due giovani, Ahmed Sami Khider di Londra e Hisham Fadlallah del Nottinghamshire, facevano parte di un gruppo di nove aspiranti medici che nel marzo 2015 erano andati in Turchia per poi unirsi allo Stato islamico in Siria. Secondo una prima ricostruzione lavoravano in un ospedale dell'Isis nel territorio iracheno occupato dal gruppo jihadista. Khider sarebbe morto mentre si trovava su un convoglio che cercava di lasciare la città di Mosul. Ma non sono chiare le circostanze della loro uccisione, se sono stati colpiti dalle forze irachene o addirittura giustiziati dall'Isis dopo aver tentato di 'disertare' dal gruppo terroristico. I due, nati e cresciuti nel Regno Unito, si erano poi iscritti in una università di medicina in Sudan.

18:33Egitto: fonti, Mubarak assolto in ultimo processo

(ANSA) - IL CAIRO, 2 MAR - Nell'ultimo processo ancora pendente a suo carico, l'ex-presidente egiziano Hosni Mubarak è stato assolto in via definitiva dalla Corte di cassazione egiziana. Lo riferiscono fonti giudiziarie precisando che, nel caso dell'uccisione di manifestanti nella rivoluzione del 2011, la Corte ha respinto un appello della Procura. L'anziano ex-rais, 88 anni, nonostante non vi sia obbligato risiede in un ospedale militare a Maadi, in un quartiere residenziale alla periferia sud-est del Cairo.

18:29Migranti:Bari,diritto cittadinanza a figli di ex clandestini

(ANSA) - BARI, 2 MAR - Il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza per due figli di filippini nati e vissuti in Italia nonostante 20 anni fa, al momento della nascita, i loro genitori fossero presenti in Italia senza regolare permesso di soggiorno. I protagonisti di questa vicenda sono stati seguiti nella loro battaglia giudiziaria da Inca e Cgil di Bari. "Ci stupisce - si legge in una nota della Cgil - come si possa ancora mettere in discussione il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana scaricando la responsabilità su una remota situazione temporanea dei genitori. Ragazzi nati in Italia, cresciuti nelle scuole italiane, che al pari dei loro coetanei hanno l'italiano come lingua madre e il dialetto come lingua del cuore, che studiano e partecipano con profitto alla vita sociale della loro città, possano essere considerati stranieri a vita". "C'è bisogno - conclude la nota dell'organizzazione sindacale - di un cambio di registro nella cultura del diritto e del buonsenso".

18:25Un milione Iva non dovuta, Agenzia Entrate condannata

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - L'Agenzia delle Entrate è stata condannata dal giudice di Milano a pagare a una società farmaceutica oltre un milione, più gli interessi e le spese processuali, per aver indebitamente percepito l'Iva sulla cessione gratuita di apparecchiature mediche a varie aziende ospedaliere. Il giudice, nella sentenza, giunta dopo undici anni e cinque gradi di giudizio, sottolinea che "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio di collaborazione e della buona fede" e spiega che già nell'ottobre del 2004 l'Agenzia era "consapevole di aver introitato somme non dovute" mentre non era "derivata alcuna restituzione" alla società. "Si tratta di una sentenza storica - commenta l'avvocato Francesco Luigi De Luca che ha difeso l'azienda con Federico Pau -: un giudice ha ritenuto l'Agenzia delle Entrate responsabile dei danni extracontrattuali causati con il proprio comportamento, nella specie, per errata risposta ad un interpello, nei confronti di un'impresa".

18:25Usa: a Obama il premio Jfk, ‘alzati standard della politica’

(ANSA) - NEW YORK, 2 MAR - I Kennedy premiano Barack Obama, al quale viene riconosciuto il 'Profile in Courage Award', il riconoscimento che premia coloro che mostrano l'audacia e il valore simili a quelli che il presidente John Fitzgerald Kennedy ha descritto nel suo libro 'Profiles in Courage'. Lo annuncia la John F. Kennedy Library Foundation. Obama si èdistinto per il suo "impegno agli ideali democratici e per aver alzato gli standard della politica''. Il premio sara' consegnato dalla figlia di Kennedy, Caroline Kennedy, in una cerimonia il 7 maggio prossimo. Caroline Kennedy ritiene Obama colui che ha portato avanti la fiaccola del padre, ''offrendo ai giovani un esempio da seguire".