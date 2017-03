Ultima ora

20:36Calcio: sabato panchina numero mille per Zeman

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Sabato a Genova, nella trasferta contro la Sampdoria, Zdenek Zeman festeggerà le mille panchine in carriera. "Emozionato? No - risponde il boemo a Premium Sport - Mi sembra d'aver iniziato ieri. E poi ne avrò fatte altre 500 fra dilettanti e settore giovanile. La prima fu a Licata, ma non ricordo il risultato". Cos'è cambiato nel calcio rispetto a quando Zeman ha cominciato? "È sempre meno calcio e sempre più business - risponde il tecnico - Tutte le società si orientano su dove fare soldi invece che pensare ai risultati". Quale squadra gioca il miglior calcio in questo momento? "Le squadre spagnole - sottolinea - Mentre alle inglesi manca qualcosa a livello tattico, anche se lì i giocatori danno tutto per 90 minuti". Inevitabile, poi, una domanda sulle polemiche per gli aiuti arbitrali alla Juventus. "Un aiutino c'è sempre per tutte le squadre - ammette - Non credo che quest'anno la Juve abbia avuto più favori, ma in Coppa Italia il rigore per l'intervento di Reina su Cuadrado è stato sbagliato".

20:16Siria: l’esercito conferma, ripresa Palmira

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 MAR - L'esercito siriano ha confermato di avere strappato oggi all'Isis Palmira, dove è situato uno dei principali siti archeologici del Medio Oriente, di epoca romana. In un comunicato diffuso dall'agenzia governativa Sana, le forze armate affermano di avere ripreso il controllo della città con l'aiuto di "forze alleate e amiche". Vale a dire i miliziani sciiti libanesi di Hezbollah.

20:14Morta dopo parto gemellini, aperta inchiesta a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 2 MAR - Una donna di 38 anni, Mattia Santoro, di Statte (Taranto), è morta per cause ancora da accertare dopo aver dato alla luce due gemellini che si sono salvati e che sono in buone condizioni. La donna è deceduta ieri sera, dopo il parto, all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana (Brindisi), sembrerebbe a causa di una emorragia. I famigliari hanno sporto denuncia ai carabinieri di Brindisi. La salma è quindi a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha avviato un'inchiesta, e si trova nell'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi.

20:13F1: test Barcellona, Raikkonen si conferma il più veloce

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Kimi Raikkonen è stato il più veloce anche nella sessione pomeridiana del quarto e ultimo giorno di test che la Formula 1 ha svolto sul circuito del Montmelò, vicino Barcellona. Il finlandese, autore di 93 giri, ha più volte abbassato i propri tempi, fino all'1'20"872, realizzato con gomme a mescola soft, crono che nessuno è riuscito a migliorare. Il miglior crono fra lunedì e oggi rimane dunque l'1'19"705 dell'altro finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes con gomme ultrasoft. Tornando alla giornata odierna, in cui la pista è anche stata bagnata artificialmente, il secondo tempo è andato alla Red Bull di Max Verstappen (1'21"769, anche lui con gomme soft), mentre la Renault di Jolyon Palmer è terza con le supersoft (1'21"778). Solo ottava la Mercedes di Bottas (1'23"443), che aveva già perso gran parte della mattinata per un problema di natura elettrica. Bene Antonio Giovinazzi sulla Sauber, quinto in 1'22"401, con 84 giri. La prossima sessione di test sul circuito catalano si terrà dal 7 al 10 marzo.

20:04Iran: figli Djalali al Papa,non lasciarlo morire in prigione

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - "Francesco aiuta il mio papà a tornare a casa": si rivolgono al Papa, attraverso Facebook, Amitis e Ariou, i figli di 14 e 5 anni di Ahmadreza Djalali, il medico iraniano arrestato a Theran con l'accusa di essere una spia. "Non lasciarlo morire in prigione", è l'appello a Bergoglio dei bambini. Arrestato lo scorso aprile, da venerdì il ricercatore del Centro di medicina dei disastri di Novara ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. Per lui sono state raccolte oltre 220 mila firme in tutto il mondo, Amnesty ha avviato un'azione urgente e ieri è partito dal web anche l'invito a inviare un tweet. I bimbi, che vivono in Svezia con la madre, hanno diffuso via Facebook una lettera al padre: "Sogno ogni giorno di vederti tornare a casa, di riabbracciarti, di giocare di nuovo con te, ma ho paura che quel giorno non arriverà mai...", si legge.

19:52Calcio: Atalanta-Fiorentina, incasso per Amatrice

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - In occasione della partita casalinga contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30, l'Atalanta devolverà l'incasso della vendita dei biglietti (al netto di imposte, oneri e costi di gestione) in favore del progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice, cittadina del Reatino devastata ad agosto dal terremoto. Lo si legge sul sito del club bergamasco (così come su quello della Lega di Serie A), dove il dato della prevendita è indicato al momento in 5.500 tagliandi. L'iniziativa si chiama "Un campo per Amatrice".

19:47Calcio: Gagliardini, reagire vincendo a Cagliari

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Il Suning ha grande ambizione, mi hanno fatto subito capire che vogliono riportare l'Inter dove merita. Sono convinto che tra pochi anni saremo una squadra al top nel mondo": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, ospite a Sky Sport. Arrivato in nerazzurro a gennaio, ha già conquistato un posto da titolare ma è convinto di dover "dimostrare ancora tanto". La prossima settimana a San Siro arriverà proprio la sua ex squadra, l'Atalanta. "Sento spesso i miei ex compagni - racconta - Sono prima di tutto amici, anche se ora siamo avversari: tra due domeniche sarà una bella sfida". Prima arriverà la trasferta a Cagliari. "Dobbiamo conquistare assolutamente i tre punti - annuncia - Dobbiamo subito riprenderci, come fatto dopo la sconfitta contro la Juventus. Con la Roma potevamo fare meglio, ma ormai è il passato e pensiamo a domenica. Ci sono ancora tante partite". Infine, un messaggio ai tifosi: "Sosteneteci e credeteci fino in fondo, noi daremo tutto per raggiungere gli obiettivi".