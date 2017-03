Ultima ora

22:37Stadio Roma: De Vito, si farà anche ponte pedonale

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Per il nuovo stadio della Roma, "saranno realizzate sia le opere necessarie per il raddoppio della via del Mare, sia il ponte pedonale e la nuova stazione per la ferrovia Roma-Lido". Lo dice il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, in un'intervista al Corriere dello Sport, in edicola domani, di cui il giornale ha fornito un'anticipazione. Nell'intervista l'esponente del M5S, parla dell'accordo fra i proponenti e il Comune di Roma: "Il nuovo progetto è innovativo, lo abbiamo rivoluzionato affinché possa rappresentare una reale opportunità per la città, nell'interesse dei romani", conclude De Vito.

22:23Comuni:Firenze pensa a guerra writer,parte civile a processi

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - Fare guerra serrata ai writer che imbrattano ponti e monumenti di Firenze, costituendosi di prassi come parte civile in tutti i processi che li riguardano: è quanto sta valutando il Comune, per contrastare il fenomeno dei sempre più frequenti deturpamenti che colpiscono non solo un'icona del capoluogo toscano come Ponte Vecchio ma anche altri ponti e luoghi di pregio del centro storico. Per combattere 'imbrattatori' e l'onda crescente di graffitari, Palazzo Vecchio ha istituito recentemente una task force apposita formata da vigili urbani con il compito di fermarli: una quindicina, solo nell'ultimo anno, i writer colti sul fatto dal team di agenti. Intanto oggi un writer 40enne è stato denunciato. L'uomo è stato sorpreso dalla polizia municipale mentre era intento a fare un grande graffito alla base del ponte San Niccolò. Il 40enne si è detto disposto a riparare i danni a sue spese.

22:14Calcio: Tommasi, il rinvio in Lega A non mi stupisce

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Non mi stupisce questo continuo rinvio da parte della Lega di Serie A: è lo specchio del fatto che non ha unità d'intenti, non ha una leadership; eppure, questo sarebbe il momento di cambiare marcia, di fare qualcosa di più". Così Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, sulle imminenti elezioni federali. "Ci sono due candidati: Abodi e Tavecchio - continua Tommasi - Ci sono due programmi ben precisi, l'appello è cercare di studiare bene quello che ha fatto Abodi per la B". Per la prima volta l'Associazione calciatori e quella degli allenatori non vanno di pari passo. "Io non ho voluto lanciare un attacco ad Ulivieri - precisa Tommasi - Ma solo ricordare che il nostro cammino ci ha sempre visto insieme, con gli stessi obiettivi. Adesso non è così, anche se in realtà ci sono tanti allenatori che vedono dal campo tutto quello che non va. Mi auguro sempre un ripensamento. Ad Ulivieri ho lanciato un assist per poter cambiare le cose in questo calcio, spero ancora che sia raccolto".

22:09Vandali imbrattano palazzo seicentesco a Genova

(ANSA) - GENOVA, 2 MAR - Raid vandalico la scorsa notte nello storico palazzo Boggiano Gavotti in via San Lorenzo. I vandali, dopo avere spostato le telecamere, hanno lasciato scritte con spray rosso sul seicentesco edificio. L'azione ha colpito soprattutto i gradoni in marmo degli scaloni e qualche parete. Fra le scritte una incomprensibile "grafitic Isis", ma anche disegni tipo smile e tante righe rosse. Il raid sarebbe avvenuto intorno alle 2.30, quando le telecamere hanno registrato un movimento nel palazzo e si sono accese. Le immagini potrebbero incastrare i writer. Una settimana fa qualcuno le aveva manomesse rivolgendole verso il muro. Ma ieri mattina erano state riposizionate. Le indagini saranno avviate dopo la denuncia dall'amministratore. (ANSA).

22:02Al Qaida conferma morte in raid di genero Bin Laden

(ANSA) - IL CAIRO, 2 MAR - Al Qaida conferma: Abu al-Khayr al Masri, genero di Osama bin Laden, probabile numero due del network e comunque uno dei capi qaedisti più ricercati al mondo, è stato ucciso in un raid di un "drone Usa"" nel nord della Siria: una notizia che era trapelata ufficiosamente nei giorni scorsi dopo che il Pentagono aveva confermato un raid in cui erano rimasti uccisi 11 jihadisti. Al Masri, il cui vero nome è Abdullah Mohammed Abdulrahman, egiziano come il suo diretto superiore, il capo di Al Qaida, Ayman al-Zawahri, è considerato dalle intelligence occidentali il leader del gruppo terrorista in Siria e si ritiene abbia cercato sempre il coordinamento operativo con altri gruppi jihadisti e organizzatore anche di azioni esterne. La prima conferma è stata rilevata dal sito di monitoraggio del web islamico Site, in cui si parla di una "azione dei crociati" nella provincia di Idlib, che ave va colpito un veicolo sul quale si trovava Al Masri.

21:55Trump, totale fiducia in Sessions

(ANSA) - WASHINGTON, 2 MAR - Donald Trump ha detto di avere "totale fiducia" in Jeff Sessions, l'attorney general di cui i democratici hanno chiesto le dimissioni per aver negato sotto giuramento al Senato i suoi incontri con l'ambasciatore russo in Usa. Il presidente Usa ritiene che Sessions non debba astenersi dalle indagini sulle presunte ingerenze russe nelle presidenziali americane.

21:53Comizio turco cancellato,Ankara convoca ambasciatore tedesco

(ANSAmed) - ISTANBUL, 2 MAR - Tensione sempre più alta tra Germania e Turchia. Il ministero degli Esteri di Ankara ha reso noto di aver convocato l'ambasciatore tedesco per chiedere spiegazioni sulla cancellazione del comizio previsto stasera del ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, a Gaggenau, in Germania, in vista del referendum sul presidenzialismo del 16 aprile in Turchia. Bozdag, che ha definito "inaccettabile" la cancellazione dell'evento, ha annullato la sua tappa in Germania, in cui era previsto un incontro con il suo omologo tedesco, Heiko Maas. Al centro della bilaterale, era atteso anche un confronto sul caso del giornalista turco-tedesco Deniz Yucel, corrispondente in Turchia della Welt, arrestato nei giorni scorsi.