Ultima ora

00:30Calcio: paura Torres, perde conoscenza e finisce in ospedale

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Tragedia sfiorata, nello stadio Riazor a La Coruna quando, al 40' del secondo tempo, dopo un brutto scontro aereo con il giocatore del Deportivo, Bergantinos, l'attaccante dell'Atletico Madrid e del Milan, Fernando Torres, è ricaduto pesantemente sul terreno di gioco, battendo violentemente la testa. La situazione è subito apparsa grave, dal momento che l'attaccante ha perso i sensi, e sono dovuti intervenire gli stessi giocatori per cercare di rianimarlo. In campo subito i sanitari, che hanno fatto trasportare il giocatore immediatamente in ospedale. Secondo un tweet dell'Atletico Madrid, Torres ha ripreso conoscenza, ma passerà quantomeno la notte nel nosocomio di La Coruna, a causa di un trauma cranico. La partita - che era valida come posticipo della 25/ giornata della Liga, è finita 1-1, con gol di Andone per i galiziani al 13' e Griezmann per i 'colchoneros' al 23' st.

00:27Calcio: Belotti, è anno giusto e non voglio più fermarmi

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "Non so se valgo 100 milioni. Credo che il valore lo dimostri sempre quello che si fa in campo. Le cifre oggi sono sempre esagerate. Io so che devo guardare oltre questi 100 milioni". Lo dice l'attaccante del Torino, Andrea Belotti, durante la presentazione del torneo 'Amici dei bambini'. "Quest'anno è l'annata giusta. Riesco a far gol con continuità. Sono felice per me - aggiunge l'attaccante - e per la squadra. Non voglio fermarmi, ho degli obiettivi e li voglio raggiungere".

00:16Donna uccisa a coltellate a Iglesias

(ANSA) - IGLESIAS, 2 MAR - Una donna è morta dopo essere stata ferita con alcune coltellate dal marito, al culmine di un litigio in casa. Il fatto è avvenuto questa sera a Iglesias, in Sardegna. Il marito, Gianni Murru, 46 anni, è stato arrestato subito dopo. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno avuto una furibonda lite e l'uomo, dopo aver impugnato un coltello, ha ferito ripetutamente la moglie fino a ucciderla. Giann Murro ha tentato la fuga, ma è stato subito preso in consegna dalla Polizia. La donna, Federica Madau, 32 anni, madre di due bambini piccoli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Numerosi i fendenti ricevuti, di cui uno mortale alla gola. Era originaria di San Gavino Monreale.

23:56Calcio: Juve, Bonucci “Allegri? Adesso gruppo più cementato”

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "Dopo il chiarimento tra me e Allegri, va meglio di prima. Da quello che succede di negativo bisogna tirare fuori il positivo. Sono abituato a lottare. Quanto accaduto ha cementato ancora di più il gruppo". Lo ha detto il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, durante la presentazione del torneo 'Amici dei bambini'. "La mattina dopo e' stata peggio della sera prima. Per me era finita lì - spiega Bonucci - come per il tecnico. Poi, c'è un gruppo a cui dare conto e un allenatore che decide per il bene del gruppo. Ho accettato la decisione tant'è che devo pagare una cena la prossima settimana".

23:45Calcio: Paratici e il futuro di Bonucci, conta sua volontà

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "Abbiamo comprato Bonucci da giovane. Ormai è passato tra gli esperti. E ha passato le 300 partite con la Juve". Cosi' il ds della Juventus, Fabio Paratici, risponde a una domanda sul futuro di Leonardo Bonucci, durante la presentazione del 'Premio Amico dei bambini', a Milano. "Se ho ricevuto delle telefonate quest'estate? Al di là delle telefonate - spiega Paratici - quello che conta sempre è la volontà del giocatore".

23:44Calcio: Maiorino, closing?Aspetteremo decisioni di Fininvest

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "Stiamo vivendo questa situazione con la tranquillità di sempre. La squadra è concentrata, concentratissima e ha ottenuto ottimi risultati. La nostra intenzione è quella di proseguire e poi la deadline era fissata per domani. Aspetteremo quali sono le decisioni di Fininvest". Il ds del Milan, Rocco Maiorino, a margine della presentazione del torneo 'Amici dei bambini', risponde così a una domanda sul closing del Milan. "Berlusconi - aggiunge - lo sente, come sempre, Adriano Galliani. Sono sempre a stretto contatto. Le indicazioni finora sono state le sue, abbiamo seguito le sue. Abbiamo lavorato come sempre". Poi, sul futuro di Donnarumma: "Gigio è un tifosissimo del Milan, è molto legato alla nostra società. Adesso bisogna aspettare domani per capire un po' quale sarà il futuro societario e da lì inizieremo a muoverci".

22:58Calcio: Milan, Suso “closing? Berlusconi sa cosa è meglio”

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "Berlusconi sa che cosa deve fare. Capirà cosa è meglio per la società e deciderà". L'esterno del Milan, Suso, a margine della presentazione del 13/o trofeo 'Amici dei bambini', risponde così a una domanda sul closing del club rossonero. I cronisti presenti gli chiedono poi se la situazione non gli sembri strana e Suso risponde: "Si, dopo tanti mesi... Ma, come ho detto, non so cosa succede. Noi siamo tutti calmi. Non se ne parla dentro lo spogliatoio, anche perché non ci possiamo fare niente. Noi non parliamo di closing. Siamo tranquilli". Poi, sul rinnovo di contratto, dice: "Sto aspettando, se vogliono fare qualcosa sanno dove cercarmi ma non ho ancora avuto contatti".