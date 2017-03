Ultima ora

01:03Calcio: Brasile, ex portiere figlio Pelè torna libero

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 2 MAR - Il giudice del Tribunale superiore di giustizia (Stj) brasiliano, Antonio Saldanha, ha sospeso la condanna al carcere per Edson Cholbi Nascimento, ex portiere del Santos e figlio di Pelè, che entro oggi dovrebbe tornare in libertà. Venerdì scorso il Tribunale statale di San Paolo aveva emesso una sentenza di II Grado, prevedendo 12 anni e 10 mesi di reclusione a carico dell'ex atleta per riciclaggio di denaro e associazione al traffico di droga.

00:55Pd: Renzi a Bari dribbla giornalisti e va giocare a calcetto

(ANSA) - BARI, 2 MAR - "A Bari con il sindaco Antonio Decaro e gli amici di Proforma a giocare a calcetto. Ora #panzerotto". Lo scrive su Instagram l'ex premier Matteo Renzi, pubblicando una foto in cui è ritratto in divisa da nazionale insieme con i compagni di squadra su un campo di calcetto nel capoluogo pugliese. Per tutto il giorno i giornalisti lo hanno inseguito invano, da Taranto a Bari dove era atteso in serata alla sede del Pd per la direzione regionale del partito. Ma l'ex segretario del Pd ha dribblato i cronisti e, a quanto si apprende, ha anche pranzato a casa di alcuni collaboratori baresi per non incontrare la stampa in un ristorante.(ANSA).

00:55Calcio: Spagna, Siviglia piega l’A.Bilbao e va a -2 da Barca

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Il Siviglia, nell'ultimo posticipo della 25/a giornata della Liga, ha battuto in casa l'Athletic Bilbao per 1-0. Ha deciso la partita un gol di Iborra, dopo soli 14' di gioco. La squadra andalusa avrebbe potuto incrementare il proprio bottino, ma Jovetic ha sbagliato un rigore. Con questa vittoria, la squadra allenata dall'argentino Jorge Sampaoli sale a 55 punti in classifica: è sempre terza, ma adesso a -1 dal Real Madrid (che deve però ancora recuperare la sfida del Balaidos, contro il Celta Vigo) e a -2 dal Barcellona, rispettivamente secondo e primo. (ANSA).

00:45Trump: Sessions, mi asterrò da indagini su Russiagate

(ANSA) - WASHINGTON, 2 MAR - L'attorney general Jeff Sessions ha annunciato in una conferenza stampa che si asterrà dalle indagini sul Russiagate, ritenendo giuste le raccomandazioni ricevute dal suo staff in materia. Sessions ha ammesso che avrebbe dovuto dire durante l'audizione al Senato Usa che aveva incontrato l'ambasciatore russo, ma ha ribadito che non lo fece perché era convinto che la domanda su eventuali rapporti con i russi riguardasse il suo ruolo di consigliere di Trump

00:30Calcio: paura Torres, perde conoscenza e finisce in ospedale

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Tragedia sfiorata, nello stadio Riazor a La Coruna quando, al 40' del secondo tempo, dopo un brutto scontro aereo con il giocatore del Deportivo, Bergantinos, l'attaccante dell'Atletico Madrid e del Milan, Fernando Torres, è ricaduto pesantemente sul terreno di gioco, battendo violentemente la testa. La situazione è subito apparsa grave, dal momento che l'attaccante ha perso i sensi, e sono dovuti intervenire gli stessi giocatori per cercare di rianimarlo. In campo subito i sanitari, che hanno fatto trasportare il giocatore immediatamente in ospedale. Secondo un tweet dell'Atletico Madrid, Torres ha ripreso conoscenza, ma passerà quantomeno la notte nel nosocomio di La Coruna, a causa di un trauma cranico. La partita - che era valida come posticipo della 25/ giornata della Liga, è finita 1-1, con gol di Andone per i galiziani al 13' e Griezmann per i 'colchoneros' al 23' st.

00:27Calcio: Belotti, è anno giusto e non voglio più fermarmi

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - "Non so se valgo 100 milioni. Credo che il valore lo dimostri sempre quello che si fa in campo. Le cifre oggi sono sempre esagerate. Io so che devo guardare oltre questi 100 milioni". Lo dice l'attaccante del Torino, Andrea Belotti, durante la presentazione del torneo 'Amici dei bambini'. "Quest'anno è l'annata giusta. Riesco a far gol con continuità. Sono felice per me - aggiunge l'attaccante - e per la squadra. Non voglio fermarmi, ho degli obiettivi e li voglio raggiungere".

00:16Donna uccisa a coltellate a Iglesias

(ANSA) - IGLESIAS, 2 MAR - Una donna è morta dopo essere stata ferita con alcune coltellate dal marito, al culmine di un litigio in casa. Il fatto è avvenuto questa sera a Iglesias, in Sardegna. Il marito, Gianni Murru, 46 anni, è stato arrestato subito dopo. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno avuto una furibonda lite e l'uomo, dopo aver impugnato un coltello, ha ferito ripetutamente la moglie fino a ucciderla. Giann Murro ha tentato la fuga, ma è stato subito preso in consegna dalla Polizia. La donna, Federica Madau, 32 anni, madre di due bambini piccoli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Numerosi i fendenti ricevuti, di cui uno mortale alla gola. Era originaria di San Gavino Monreale.