08:53Migranti: Merkel a Tunisi per colloqui con Essebsi e Chahed

(ANSAmed) - TUNISI, 3 MAR - La cancelliera tedesca Angela Merkel arriva oggi a Tunisi, direttamente dal Cairo, per parlare soprattutto della gestione dei flussi migratori e dei rimpatri degli espulsi dalla Germania. L'arrivo è previsto in mattinata nella capitale tunisina. Merkel, accompagnata da una delegazione di alto livello comprendente il ministro della Cooperazione economica e dello Sviluppo ed alcuni capi d'impresa, incontra tra gli altri il presidente della Repubblica tunisina Beji Caid Essebsi ed il premier Youssef Chahed. Alle 15 la Merkel pronuncerà un discorso davanti ai deputati del parlamento del Bardo riuniti in sessione plenaria e a conclusione presiederà il forum economico tuniso-tedesco organizzato dall'Utica (la confindustria tunisina) insieme alla Camera di commercio tuniso-tedesca. Tra i temi in agenda, oltre alla cooperazione in materia di controllo dei flussi migratori, la crisi libica, il terrorismo, la cooperazione economica ed il sostegno agli investimenti per il rilancio dell'economia tunisina.

08:51Bolivia: vicepresidente, Morales non ha niente di grave

(ANSA) - LA PAZ, 3 MAR - Il vicepresidente boliviano Alvaro Garcia Linera ha detto oggi che il presidente Evo Morales - volato a Cuba per sottoporsi a un trattamento medico - non soffre di nessuna malattia grave, secondo quanto indicano le prime analisi. In una conferenza stampa nel palazzo presidenziale, Garcia Linera ha raccontato che da un mese Morales aveva problemi con le corde vocali, che si sono poi complicati con una sinusite, e durante lo scorso week end ha sofferto dolori addominali sul lato destro che non lo lasciavano dormire. "Questo ovviamente ci ha preoccupato e abbiamo sentito vari medici boliviani, perché temevamo perfino che ci fosse una qualche infezione in un organo interno, ma fortunatamente questa possibilità è stata scartata", ha detto il vice di Morales. Garcia Lineras ha aggiunto che ha sentito il presidente per telefono e gli ha detto che soffre di un'infezione virale e che resterà all'Avana per altri quattro giorni.

08:43Trump: media, Pence usò email privata

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - Anche il vice presidente Mike Pence usò una email privata quando era governatore dell'Indiana e fu hackerato. Lo rivela l'Indianapolis Star e lo conferma l'ufficio dello stesso Pence. Il giornale precisa che le leggi dello Stato non impediscono ai dirigenti pubblici di avere una email privata ma prevedono che tutti gli atti legati agli affari di stato siano conservati e resi disponibili al pubblico. Per il quotidiano, Pence uso usato l'account privato per discutere questioni sensibili e di sicurezza interna.

08:41Corea Nord: omicidio Kim, nordcoreano rilasciato ed espulso

(ANSA) - PECHINO, 3 MAR - La Malaysia ha rilasciato oggi per scadenza dei termini di custodia cautelare e insufficienza di prove Ri Jong-chol, il nordcoreano sospettato di coinvolgimento nell'omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del leader Kim Jong-un ucciso all'aeroporto di Kuala Lumpur il 13 febbraio. Ri, 46 anni, è stato accompagnato in aeroporto come "persona non gradita", risultando tra l'altro essere in possesso di un visto lavorativo scaduto da alcuni giorni. L'uomo, un esperto di chimica che la polizia riteneva potesse aver contribuito a confezionare il gas nervino agente Vx usato per uccidere Kim, tornerà in patria via Pechino. "E' un uomo libero. La custodia cautelare è scaduta e ci sono insufficienti evidenze a suo carico", ha spiegato il procuratore generale Mohamed Apandi Ali, nel resoconto dei media locali. "Non possiede regolari documenti di viaggio e quindi siamo costretti a procedere alla sua espulsione", ha concluso.

06:02Usa, Trump difende Sessions: è caccia alle streghe

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - "Una totale caccia alle streghe": così il presidente americano Donald Trump ha definito le accuse all'attorney general Jeff Sessions di aver nascosto i suoi incontri con l'ambasciatore russo in Usa al Senato durante le audizioni di conferma. Oltre a Sessions, almeno altri due consiglieri della campagna di Trump parlarono con Kisliak in occasione di un seminario con vari diplomatici a margine della convention repubblicana di luglio a Cleveland: lo scrive Usa Today. E a incontrare l'ambasciatore russo fu anche Jared Kushner, consigliere senior e genero di Trump, ma dopo le elezioni. E come Hillary Clinton, anche il vice presidente Mike Pence usò una email privata quando era governatore dell'Indiana e fu hackerato.

01:03Calcio: Brasile, ex portiere figlio Pelè torna libero

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 2 MAR - Il giudice del Tribunale superiore di giustizia (Stj) brasiliano, Antonio Saldanha, ha sospeso la condanna al carcere per Edson Cholbi Nascimento, ex portiere del Santos e figlio di Pelè, che entro oggi dovrebbe tornare in libertà. Venerdì scorso il Tribunale statale di San Paolo aveva emesso una sentenza di II Grado, prevedendo 12 anni e 10 mesi di reclusione a carico dell'ex atleta per riciclaggio di denaro e associazione al traffico di droga.

00:55Pd: Renzi a Bari dribbla giornalisti e va giocare a calcetto

(ANSA) - BARI, 2 MAR - "A Bari con il sindaco Antonio Decaro e gli amici di Proforma a giocare a calcetto. Ora #panzerotto". Lo scrive su Instagram l'ex premier Matteo Renzi, pubblicando una foto in cui è ritratto in divisa da nazionale insieme con i compagni di squadra su un campo di calcetto nel capoluogo pugliese. Per tutto il giorno i giornalisti lo hanno inseguito invano, da Taranto a Bari dove era atteso in serata alla sede del Pd per la direzione regionale del partito. Ma l'ex segretario del Pd ha dribblato i cronisti e, a quanto si apprende, ha anche pranzato a casa di alcuni collaboratori baresi per non incontrare la stampa in un ristorante.(ANSA).