Ultima ora

11:13Uccide la moglie a Iglesias: non accettava la separazione

(ANSA) - IGLESIAS, 3 MAR - Ha ucciso la moglie con tre o quattro coltellate, di cui una alla gola al termine di una lite legata alla gelosia e alla separazione avvenuta due mesi fa che non riusciva ad accettare. Sarebbero queste le ragioni che hanno spinto ieri sera Gianni Murru, di 46 anni, ad assassinare Federica Madau, di 32, originaria di San Gavino Monreale, a Iglesias. Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e gli agenti del Commissariato di Iglesias, guidati da Fabrizio Figliola, hanno lavorato tutta la notte per ricostruire quanto accaduto al numero 4 di via S.Salvatore. Gianni Murru è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La lite finita nel sangue è avvenuta alle 20:30. Murru si trovava in casa con le tre figlie. Aveva trascorso la giornata con loro, poi ha chiamato la moglie, con la quale non viveva più insieme da dicembre, per dirle di andare a prenderle. La giovane donna, che abitava con i genitori, ha raggiunto l'abitazione e sul portone di casa ha trovato l'uomo. I due hanno iniziato a discutere. Un litigio accesso, l'uomo avrebbe trascinato nell'ingresso della palazzina la moglie e l'ha colpita con alcune coltellate, una delle quali alla gola. Una persona che transitava, sentendo le urla, ha chiamato la Polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato che hanno bloccato Murru e cercato di salvare la 32enne, stesa sulle scale in una pozza di sangue, mentre le tre figlie si trovavano in casa. Sono arrivati anche i medici del 118 ma per Federica Madau non c'è stato nulla da fare. A Iglesias in nottata è arrivato il pm di Turno, Danilo Tronci, il medico legale Roberto Demontis e gli specialisti della Scientifica. Il cadavere è stato spostato solo al termine degli accertamenti mentre le figlie in casa sono state affidate a un operatore socio sanitario, in attesa dei parenti. (ANSA).

10:50Migranti: incendio in Gran Ghetto Rignano, 2 morti

(ANSA) - FOGGIA, 3 MAR - Due cittadini di nazionalità africana, probabilmente del Mali, sono morti a causa di un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato nella notte all'interno del ''Gran Ghetto'', la baraccopoli che si trova nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico. Il rogo in pochi minuti ha avvolto numerose baracche, ma sul posto erano già presenti vigili del fuoco, carabinieri e agenti di polizia che stavano presidiando l'area dopo lo sgombero cominciato il 1 marzo.Il Ghetto è abitato da alcune centinaia di migranti impegnati nella raccolta dei prodotti agricoli nelle campagne della zona. Lo sgombero era stato disposto dalla Dda di Bari nell'ambito di indagini avviate nel marzo del 2016 e culminate con il sequestro probatorio con facoltà d'uso della baraccopoli per presunte infiltrazioni della criminalità. L'incendio, riferisce un vigile del fuoco presente sul posto "é stato troppo violento ed improvviso e quindi non si esclude che possa essere stato appiccato da qualcuno".

10:49Sequestrata a Olbia clinica abusiva di chirurgia plastica

(ANSA) - OLBIA, 3 MAR - Una clinica privata abusiva di chirurgia plastica di Olbia, mascherata da ambulatorio, è stata posta sotto sequestro preventivo dai carabinieri del Nas di Sassari e dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di una indagine della procura della Repubblica di Tempio Pausania. La struttura si appoggiava anche ad un adiacente albergo dove venivano ricoverati i pazienti. L'attività di polizia giudiziaria, svolta dalle Fiamme Gialle e dal Nas assieme a personale dell'Assl incaricato della vigilanza sulle strutture sanitarie, è stata coordinata direttamente dal procuratore Domenico Fiordalisi. Le indagini sono iniziate da alcune querele di pazienti che hanno denunciato gravi lesioni per interventi di addominoplastica subiti. Interventi che la Regione vieta in strutture sanitarie prive di possibilità di ricovero ospedaliero, così come per gli interventi di rinoplastica e di mastoplastica additiva praticati nell'ambulatorio. (ANSA).

10:38Germania: evacuata Gaggenau per allarme bomba

(ANSA) - BERLINO, 3 MAR - Il comune di Gaggenau, in Baden Weuerttemberg, è stato evacuato in seguito a un allarme bomba. Lo ha confermato il sindaco alla emittente tedesca NTV. Si tratta del comune che ieri ha annullato la manifestazione, alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della giustizia turco, per problemi di sicurezza.

10:23Pakistan: scontri fra forze sicurezza e militanti, 6 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 3 MAR - Almeno quattro militanti e due membri delle forze di sicurezza sono morti ieri sera in Pakistan in uno scontro a fuoco a Bannu, un'area semi tribale fra il Waziristan settentrionale e la provincia di Khyber Pakhtunkhwa. L'incidente, ha reso noto in un comunicato l'ufficio stampa dell'esercito (Ispr), è avvenuto quando le forze di sicurezza stavano realizzando un rastrellamento nell'ambito della operazione militare 'Radd-ul-Fasaad' mirante a distruggere le basi terroristiche in tutto il Paese. Da febbraio l'attività dei movimenti islamici clandestini si è intensificata con una ondata di attentati che hanno causato oltre 100 morti fra i civili, la polizia e l'esercito.

10:09Oscar: minacce, sotto scorta i responsabili dell’errore

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Dopo il clamoroso e incredibile errore alla notte degli Oscar, le minacce. Brian Cullinan e Martha Ruiz, i due dipendenti della PricewaterhouseCoopers incaricati di consegnare ai presentatori le buste con i nomi dei vincitor, sono stati messi sotto scorta. Lo riporta il sito americano Tmz citato da tutti i media internazionali. Dopo aver consegnato a Warren Beatty la busta sbagliata sulla statuetta per iol miglior film i due non sono stati silurati a vita dalla cerimonia ma, evidentemente, la decisione dell'Academy non ha placato l'ira dei tanti che dal giorno successivo alla premiazione hanno cominciato a minacciarli. Un portavoce della PricewaterhouseCoopers ha confermato alla Bbc l'assegnazione della scorta a Cullinan e Ruiz in seguito alla diffusione di foto e indirizzi delle loro abitazioni.

10:06Zimbabwe: inondazioni, 246 morti

(ANSA) - HARARE, 3 MAR - Pesantissimo bilancio delle inondazioni in Zimbabwe dove, negli ultimi due mesi, sono morte 246 persone e altre 2 mila sono state costrette a sfollare. Lo ha riferito il ministro Saviuor Kasukuwere facendo appello alla comunità internazionale per aiuti da almeno 100 milioni di dollari e parlando di 'disastro nazionale'.