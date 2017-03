Ultima ora

13:09Brexit: May e Sturgeon ai ferri corti su referendum Scozia

(ANSA) - LONDRA, 3 MAR - E' attacco frontale di Theresa May contro Nicola Sturgeon. Parlando a Glasgow la premier britannica ha duramente criticato l'"ossessione" della 'first minister' e leader dell'Snp per un nuovo referendum sull'indipendenza dal Regno Unito come contromisura rispetto alla Brexit e all'uscita dal mercato unico europeo. Non solo, Sturgeon è stata accusata da May di perseguire il suo interesse politico e non quello del popolo scozzese. Non è stata da meno la Sturgeon che rivolta alla premier ha detto: "Il suo governo qui non ha mandato". E poi ha accusato May di "ostinazione e intransigenza" nel gestire i rapporti con le amministrazioni emerse dal processo di devolution in particolare rispetto al divorzio con Bruxelles.

13:07Calcio: Milan, i dubbi di un piccolo azionista

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Non si può mantenere questa situazione d'incertezza". In qualità di piccolo azionista del Milan, Giuseppe La Scala ha criticato Fininvest per la gestione della trattativa per la cessione del club ai cinesi e, al termine dell'assemblea, ha ribadito i propri dubbi, esortando la cordata guidata da Sino-Europe Sports a "metterci la faccia". "I cinesi avranno un business plan: lo facciano vedere. Devono dimostrare di avere capitali anche per ripianare il prossimo bilancio che, si dice, avrà un rosso da 75 milioni di euro, per dare garanzie alle banche sui 220 milioni di debiti, e poi per fare la campagna acquisti, perché non possiamo continuare a batterci solo per l'Europa League", ha sottolineato La Scala, avvocato che spesso ha contestato l'operato della proprietà e della dirigenza milaniste: "Tutte le critiche che rivolgiamo alla Fininvest sono rivolte a Berlusconi e al suo modo di fare azienda stravecchio: lui e Galliani hanno 150 anni in due e gestiscono una società calcistica in un mondo che è cambiato".

13:03Usa: profanato cimitero ebraico nello stato di Ny

(ANSA) - ROCHESTER, 3 MAR - Una decine di tombe sono state profanate presso il cimitero ebraico di Rochester, nello stato di New York. Lo riportano i media locali citando la polizia. Secondo il custode alcune tombe sono state scoperchiate e le lapidi divelte. Non ci sono fermati al momento ma la polizia sta indagando. La profanazione al cimitero ebraico di Rochester è solo l'ultimo di una serie di atti anti-semiti che stanno avvenendo negli Stati Uniti. Qualche giorno fa centinaia di tombe ebraiche sono state profanate a Filadelfia.

12:59Al via scrutinio voti Irlanda Nord, Sinn Fein cerca successo

(ANSA) - LONDRA, 3 MAR - E' iniziato lo scrutinio dei voti nelle elezioni per l'assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord dopo la caduta del governo di unità nazionale. Secondo i media britannici, i repubblicani del Sinn Fein sperano in un incremento di voti rispetto agli unionisti del Dup travolti dal recente scandalo della loro leader Arlene Foster, accusata di malversazione. Da queste elezioni, il cui risultato emergerà nel corso delle prossime ore e il conteggio delle preferenze è destinato ad andare avanti fino a domani, dipende il futuro della coalizione tra repubblicani e unionisti nata dagli accordi pace del Venerdì santo. Una affermazione del Sinn Fein potrebbe avere tutta una serie di conseguenze, spiegano gli esperti, soprattutto di fronte alle prospettive della Brexit, rispetto alla quale i nordirlandesi hanno votato in maggioranza contro nel referendum del 23 giugno, e alla possibilità, per ora solo evocata da Dublino, di una unificazione con la vicina Irlanda.

12:55Papa: digiuno è aiutare agli altri, non una tangente vanità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 MAR - Il vero digiuno è soccorrere il prossimo, quello falso mischia la religiosità con gli "affari sporchi" e le "tangenti della vanità": così il Papa nella Messa a Santa Marta. Il Signore chiede un digiuno vero, attento al prossimo: "L'altro - ha detto il Papa - è il digiuno 'ipocrita', è un digiuno per farsi vedere o per sentirsi giusto ma nel frattempo ho fatto ingiustizie, non sono giusto, sfrutto la gente. 'Ma io sono generoso, farò una bella offerta alla Chiesa'. 'Ma dimmi, tu paghi il giusto alle tue domestiche? Ai tuoi dipendenti li paghi in nero? O come vuole la legge perché possano dare da mangiare ai loro figli?'". Il digiuno "non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti?. Ci aiuterà pensare cosa sente un uomo dopo una cena, che ha pagato 200 euro, per esempio, e torna a casa e vede uno affamato e non lo guarda e continua a camminare. Ci farà bene pensare quello".

12:51Calcio: Milan, Galliani replica ai piccoli azionisti

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Perché mi dovrei sentire preso in giro? Non c'è niente che non funziona, la vita societaria continua tranquilla e serena: gli adempimenti Covisoc sono rispettati e gli stipendi sono pagati". Così l'ad del Milan Adriano Galliani ha risposto ai piccoli azionisti che in assemblea avevano sollevato dubbi sul comportamento di Fininvest nella trattativa per la cessione a Sino-Europe Sports. "Io mi occupo del Milan - ha replicato Galliani - Ma la trattativa fra potenziali venditori e potenziali acquirenti è condotta da Fininvest con Ses. Le risposte possono darle loro, non certo l'ad del Milan. Con tutta la buona volontà, non posso rispondere a chi chiede a che punto siamo, cosa succederà, quale sarà il futuro del Milan, perché non lo conosco: se il Milan verrà o non verrà ceduto, non dipende da me". Infine, ad un piccolo azionista secondo cui i rinvii della cessione del Milan sono un ostacolo per il rinnovo di Donnarumma, Galliani ha risposto secco: "Questa è un'assemblea, restiamo sull'ordine del giorno".

12:41Valanga Courmayeur: stabile sciatore tedesco in rianimazione

(ANSA) - AOSTA, 3 MAR - Sono stabili ma sempre critiche le condizioni dello sciatore tedesco travolto ieri da una valanga in Val Veny (Courmayeur) e ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Aosta per politrauma con prognosi riservata. Sotto la slavina hanno perso la vita un trentacinquenne torinese, Federico Mighetto, il tedesco Jorg Hans Brommer, di 57 anni, e Costantin Michel Didisheim, di 26 anni, belga. Altri due italiani, un altoatesino e una torinese, sono ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazioni (30 giorni di prognosi). Per chiarire la dinamica dell'incidente la Guardia di finanza di Entreves sta proseguendo gli interrogatori dei testimoni, una ventina di freeriders che erano impegnati nel canale della Visaille dove si è staccata la massa di neve. A provocare il crollo dell'intero versante - secondo quanto si è appreso - è stato il distacco di una placca a vento, probabilmente 'tagliata' da altri sciatori. (ANSA).