Ultima ora

15:05Mattarella, prudenza in politica è preziosa

(ANSA) - LUCCA, 03 MAR - "C'è una trama di relazioni umane che preesiste alle istituzioni, e verso le quali le istituzioni devono avere rispetto per comprenderle, interpretarle e tutelarne la libertà. La coscienza del limite è un elemento che rende la democrazia più solida, non più debole". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Lucca ricordando la figura di Maria Eletta Martini. Il capo dello Stato ha poi tessuto un elogio della prudenza in politica, citando proprio Maria Eletta Martini: "'La prudenza - sono sue parole - non è grettezza di spirito, calcolo subdolo o interessato. E' collegarsi alla dimensione comunitaria. La prudenza insegna a valutare, decidere, scegliere il proprio ruolo di fronte ai problemi sociali, che solo collegialmente possono essere risolti nella loro complessità'". Martini era "una donna forte che, tuttavia, tesseva l'elogio della prudenza in politica. Tra le virtù morali - ha scritto - è proprio la prudenza la più preziosa".

15:04A Napoli striscione su sede Municipalità contro Salvini

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAR - Uno striscione contro Matteo Salvini. Sulla facciata della sede della Terza Municipalità, in piazzetta Lieti, a Napoli, è stato esposto una grande scritta di dissenso nei confronti del leader della Lega che il prossimo 11 marzo, sarà in città per una manifestazione alla Mostra d'Oltremare. Sullo striscione è raffigurato il volto di Salvini, coperto da un cerchio rosso sbarrato come quello del divieto di accesso e la scritta: "Municipalità 3 desalvinizzata". L'iniziativa, promossa dal presidente Ivo Poggiani, è la prima di una serie di altre attività annunciate che vedranno il coinvolgimento di altre municipalità della città di Napoli. "Oggi, come Terza municipalità, abbiamo voluto mandare un segnale forte alla città di Napoli - dice Poggiani - guardiamo con preoccupazione all'escalation di intolleranza e razzismo con le quali Salvini e compagnia vorrebbero occupato lo spazio politico".

14:50Pd: Renzi, nessun alibi per rinvio, primarie 30 aprile

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Il congresso - con le primarie del 30 aprile - saranno una grande occasione per decidere insieme quale Italia vogliamo in Europa e come il Pd dovrà essere motore del cambiamento. Nessun alibi per rinviare la discussione, dunque". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, ex segretario del Pd, dopo le ipotesi di rinvio delle primarie a seguito delle vicende degli ultimi giorni. "Stiamo costruendo i prossimi mille giorni. C'è bisogno di una nuova visione per l'Italia dei prossimi anni. Per un'Europa più giusta, con meno burocrazia e più uguaglianza, più opportunità. Ne parleremo al Lingotto, la settimana prossima", scrive ancora. "Spero di vedervi in tanti - aggiunge - perché questa sfida possiamo vincerla solo tutti insieme. Parlando di contenuti, non di polemiche. Raccontando che cosa abbiamo in testa per l'Italia, non parlando di me. Io continuo a viaggiare, specie al Sud.

14:47Droga: a Torino ‘supermercato mobile’, preso trafficante

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Nel bagagliaio della sua auto aveva allestito un 'supermercato mobile' della droga. Un albanese di 36 anni, Grembi Orges, è stato arrestato dai Falchi della squadra mobile di Torino, che sono arrivati a lui pedinando i tanti pusher della zona di San Salvario. Nell'auto i poliziotti hanno trovato e sequestrato due chili di eroina pura, oltre 3,6 chili di cocaina, anche questa allo stato puro, e circa 20 chili di marijuana per un valore complessivo di circa 300mila euro all'ingrosso, il triplo al dettaglio. L'uomo è stato arrestato ed è ora recluso presso la casa circondariale di Torino.(ANSA).

14:39Francia: Fillon sempre più solo.Juppé,’non mi tiro indietro’

(ANSA) - PARIGI, 3 MAR - Continua la grande fuga dalla squadra di Francois Fillon, travolto dall'inchiesta sull'incarico di assistente parlamentare della moglie Penelope e dei figli. E Alain Juppé, il moderato che fu travolto da Fillon al ballottaggio delle primarie, si dice ora pronto a rientrare in campo: "se me lo chiedono non mi tirerò indietro". "Questa situazione - ha detto Juppé citato da Le Parisien - assomiglia a un suicidio collettivo". Centrista, moderato, il sindaco di Bordeaux - secondo i fedelissimi citati dal quotidiano - avrebbe avuto un sussulto ascoltando Fillon attaccare in modo virulento i giudici nella sua conferenza stampa di due giorni fa. In precedenza aveva dichiarato di non essere disponibile a sostituire Fillon, che ha un programma di destra molto più radicale del suo, in caso di desistenza. Sempre secondo Le Parisien, e stando alla radio RTL, sarebbe pronto a dimettersi nelle prossime ore anche Thierry Solère, unico portavoce di Fillon e "garante" dello svolgimento delle primarie della destra.

14:24Sesso in cambio voto alto, chiusa indagine su prof Torino

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - La procura di Torino ha chiuso le indagini su Luca Sgarbi, 48 anni, il docente universitario torinese accusato da una giovane allieva di avere chiesto favori di carattere sessuale in cambio di un voto alto. Sgarbi, professore associato alla facoltà di giurisprudenza, a novembre era stato messo agli arresti domiciari. L'inchiesta, svolta dai carabinieri in forza alla procura, è coordinata dal pm Gianfranco Colace. (ANSA).

14:20Moto: Aprilia svela la nuova Rs-Gp, livrea tricolore

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Il 2017 sarà l'anno della maturità per la nuova Aprilia Rs-Gp" impegnata nel prossimo Mondiale di MotoGp. Parola del presidente Roberto Colaninno che a Noale (Venezia) ha svelato il bolide del marchio del gruppo Piaggio da affidare alle guide di Aleix Espargarò e Sam Lowes. La nuova livrea tricolore, disegnata da Aldo Drudi, celebra un progetto tutto italiano. "Lo scorso anno - ha ricordato il presidente del gruppo Aprilia - abbiamo fatto esordire la nostra Rs-Gp, la prima MotoGp progettata e costruita interamente qui a Noale e nella seconda metà della stagione quella moto ha messo in mostra progressi netti, entrando con regolarità nella top 10. Quest'anno vogliamo proseguire il percorso di crescita, insidiare costruttori che sono in questa categoria da decenni e abbiamo tutto per poter centrare questo obiettivo: uomini, tecnologia, esperienza e tanta passione. La storia sportiva di Aprilia racconta di 54 titoli mondiali, la maggior parte, ben 28, conquistati da quando Aprilia è parte del gruppo Piaggio".