16:52Assenteismo: Comune Ancona licenza impiegato-assicuratore

(ANSA) - ANCONA, 3 MAR - Il Comune di Ancona ha licenziato senza preavviso l'impiegato di 63 anni sospeso per otto mesi dal lavoro nello scorso mese di dicembre perché secondo il Tribunale avrebbe svolto anche un'attività di sub-agente assicurativo da almeno 10 anni. Il licenziamento fa seguito al procedimento disciplinare aperto a suo carico. Stando all'accusa, l'uomo, un ex vigile provinciale, avrebbe attestato la propria presenza in servizio anche quando svolgeva un'attività lavorativa esterna non autorizzata. La Guardia di finanza afferma di aver riscontrato irregolarità nelle presenze in Municipio in 318 giorni su 431 monitorati. L'impiegato si è difeso sostenendo di lavorare ''di sera, senza rubare nulla'', e di essersi allontanato dall'ufficio ''solo una volta''.

16:48Tiro a volo: furto in casa di Andrea Benelli

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Furto nell'abitazione del campione olimpico e attuale direttore tecnico della Nazionale italiana di tiro al piattello Andrea Benelli, presso Coverciano (Firenze). I ladri, entrati forzando le inferriate di una finestra, hanno portato via le medaglie olimpiche (il bronzo di Atlanta '96 e l'oro di Atene 2004), numerosi gioielli, orologi d'oro e alcune onorificenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "È un dolore enorme, mi viene da piangere - commenta Benelli - Hanno pescato nel mazzo: le altre medaglie, tante e di valore, di Mondiali, Europei, Coppe del mondo, sono rimaste tutte. Quelle olimpiche hanno per me un significato enorme e spero che prima o poi mi siano restituite. Mi affido alla comprensione e al buon senso delle persone. Per loro, per chi le ha prese, valgono poco e nulla, per me sono la vita". Tra gli altri valori rubati, aggiunge poi Benelli, "il Collare d'oro per meriti sportivi e l'onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica".

16:30Calcio: Pioli, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo ancora perso la guerra". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, nonostante la sconfitta con la Roma, crede ancora nel terzo posto. "Il nostro obiettivo è quello - dice nella conferenza stampa in vista della trasferta a Cagliari di domenica - E finché ci sono possibilità, non cambieremo i nostri obiettivi". Le critiche rivoltegli dopo il ko con i giallorossi non lo turbano: "Niente di nuovo - assicura - Abbiamo perso una partita che volevamo affrontare diversamente. Le scelte di formazione? Non c'è mai la controprova. Ho schierato quella che ritenevo più efficace. Ma qualcosa non ha funzionato". Infine, ad una domanda sui rumors legati alla panchina, il tecnico non nasconde una certa irritazione: "Le voci per me non esistono. Voi giornalisti siete dei fenomeni: le mettete fuori e poi chiedete come ci si sente. Io sto pensando solo a dare il massimo per il bene dell'Inter. È inevitabile che le voci ci siano, come da tutte le parti. Ma non mi tolgono serenità".

16:25Pensionato trovato senza vita in casa a Parma, indagini

(ANSA) - PARMA, 3 MAR – Un anziano di 80 anni, Severino Zoppi, è stato ritrovato senza vita questa mattina nella sua abitazione nella zona ovest della periferia di Parma. I carabinieri stanno ancora investigando per capire quali siano state le cause della morte anche se indiscrezioni parlano di un evento avvenuto dopo un diverbio fra lo stesso pensionato ed il figlio, un cinquantanne con problemi psichici in cura al Centro di Igiene Mentale dell'Ospedale di Parma. Il cinquantenne stamattina si sarebbe barricato in casa con il cadavere del padre e solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine avrebbe permesso a carabinieri e 118 di entrare nell'edificio. Ora il figlio è nella caserma dei Carabinieri di Parma dove è in corso, con l'ausilio di personale medico, un primo interrogatorio per fare chiarezza sulla vicenda. Il corpo di Severino Zoppi è stato invece trasportato al reparto di Medicina Legale di parma; il pm Daniela Nunno ha disposto l'autopsia. (ANSA).

16:18Calcio: Montella, Milan ancora in corsa per l’Europa

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Per l'Europa siamo ancora in corsa, sarà una lotta fino all'ultima giornata. Siamo in scia e dipende da noi, anche se a fine campionato le prime tre della classifica saranno probabilmente le stesse. Le sconfitte con Udinese e Sampdoria stanno facendo la differenza in classifica: queste due gare hanno cambiato il nostro rendimento". Vincenzo Montella, alla vigilia della gara contro il Chievo, considera l'ingresso in Europa prioritario per la stagione del Milan, pur se non dalla porta principale della Champions, e osserva che anche la Fiorentina potrebbe rientrare nella lotta. "La nostra ambizione - ribadisce il tecnico rossonero - dev'essere quella di tornare in Europa. E sarebbe certamente una soddisfazione arrivare davanti all'Inter, anche solo per un punto". Domani a San Siro arriva il Chievo, che Montella definisce "squadra ostica: sono una piccola Juventus, perché come la Juve riescono ad ottenere sempre il massimo delle risorse a disposizione. Sono esperti e ben rappresentano la mentalità italiana".

16:09Carnevale, Polizia locale Milano sequestra 5mln accessori

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Cinque milioni di accessori per il Carnevale, contraffatti o dannosi per la salute, per un valore di circa 15 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Milano in due negozi e in un grande deposito in via Sammartini, vicino alla Stazione Centrale. La maxi operazione, denominata Arlecchino, è stata illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa. Tra la merci sequestrate ci sono, ad esempio, mascherine in plastica, realizzate con sostanze tossiche, con i bordi taglienti e quindi pericolose per chi le indossa. Indumenti, costumi da carnevale, parrucche infiammabili e che si appiccicano alla pelle provocando irritazioni. Il materiale arriva per la gran parte dalla Cina. Nel corso dell'operazione sono stati denunciati a piede libero per contraffazione e ricettazione i quattro soci della società di import -export.

16:04Redditi: Fedeli la più ricca nel governo, Martina in coda

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - E' la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli la più 'ricca' del governo Gentiloni. Fedeli, secondo quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi 2016, registra un reddito imponibile pari a 180.921 euro. In secondo posizione il titolare della Cultura Dario Franceschini, con 148.692 euro. In coda, invece, il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, con un reddito imponibile 2016 pari a 46.750 euro. Il premier Paolo Gentiloni, nel 2016, registra invece un reddito imponibile pari a 109.607 euro. L'ex premier Matteo Renzi dichiara nel 2016 un reddito imponibile di 103.283 euro.