18:49El Chapo si appella a Trump, ‘deportami in Messico’

(ANSA) - NEW YORK, 3 MAR - Un avvocato del boss della droga El Chapo Guzman, che dal mese di gennaio e' in carcere a New York, ha chiesto al presidente americano Donald Trump di deportarlo in Messico, facendo leva sul giro di vite sull'immigrazione e la promessa del tycoon di espellere i clandestini che hanno commesso atti criminali. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Jose Luis Gonzalez Meza si e' presentato fuori dall'ufficio del procuratore generale a Citta' del Messico con un cartello che diceva: "Trump deporti il criminale El Chapo Guzman". Gonzalez Meza ha spiegato che i procuratori messicani hanno violato le leggi del giusto processo estradando il boss della droga negli Usa. "Questo significa che si trova negli Stati Uniti illegalmente - ha precisato l'avvocato - E noi chiediamo che venga deportato".

18:47Figc:Abodi, non ho paura perdere,con Tavecchio zero crescita

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Vado incontro a questo lunedì senza paura di vincere o di perdere ma con la giusta serenità": è lo stato d'animo del candidato presidente, Andrea Abodi, a tre giorni dall'assemblea elettiva della Figc. Ospite di Radio Bocconi, l'ex n.1 della Lega B ha spiegato di voler "puntare su una federazione più moderna, che diventi modello anziché copiare gli altri modelli. Quattro anni fa ho sostenuto Tavecchio ma da allora sono cambiate tante cose, a cominciare dagli investimenti che devono avere un rendimento. Invece in questi due anni e mezzo ho visto solo una remissione totale, caratterizzati da minori introiti per le leghe minori e anche da una minore resa in termini di infrastrutture. Diciamo che sono emerse più le differenze e le particolarità che lo 'stare insieme'. Oggi abbiamo il dovere di non vendere fumo, per questo vorrei un cambio di rotta da parte della federazione".

18:44Comuni: mondiale ciclismo Paolo Bettini diventa assessore

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 3 MAR - Il campione mondiale di ciclismo Paolo Bettini è il nuovo assessore allo sport del Comune di Cecina (Livorno). L'incarico a Bettini è stato conferito dal sindaco Samuele Lippi (Pd), il cui mandato scade nel 2019, in seguito ad un rimpasto di giunta. A Bettini andranno anche le deleghe di Mobilità e Turismo sportivo. "Guardo a questo incarico come ad una sfida nuova - ha detto Bettini - da sportivo sono abituato a darmi delle mete difficili e anche in questo caso cercherò di dare il mio contributo al massimo delle mie possibilità". "Le doti di Paolo Bettini - ha spiegato il sindaco Lippi - sono note, e proprio per la sua particolare esperienza e capacità nel campo sportive è stato individuato per occuparsi di Turismo sportivo e mobilità".

18:42Stadio Roma: conferenza servizi dice no a proroga

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "E' stata rigettata la richiesta di sospensiva del proponente. Già in precedenza era stata data una sospensiva richiesta da Roma Capitale e la legge ne prevede una sola per un massimo di 30 giorni". Così l'assessore regionale Michele Cività al termine della conferenza dei servizi sullo stadio della Roma. "Né il Comune né la Città metropolitana hanno fatto propria la proposta di sospensiva. La Conferenza si è aperta leggendo una lettera inviata ieri dalla Raggi a Zingaretti in cui esprimeva un'indirizzo per la sospensiva".

18:29Banksy apre hotel ‘Separato con muro’ a Betlemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 MAR - L'artista britannico Banksy aprirà a Betlemme in Cisgiordania entro la fine di marzo un piccolo albergo di 10 camere chiamato 'The walled off hotel' ('Separato con muro') che sorge ad un passo dalla barriera di separazione con Israele. Descritto dai media come un mix di "hotel, protesta e arte', il luogo, secondo le intenzioni dell'artista, vuole non solo spingere l'economia locale ma anche in qualche modo favorire le relazioni tra le due parti. L'albergo, pieno di murales dell'artista, ospiterà anche mostre internazionali dedicate a giovani artisti palestinesi. Costruito quindi a ridosso della barriera di separazione, l'Hotel - ha rivendicato con sarcasmo il proprietario Wissam Salsaa citato dai media - può vantare la peggiore vista del mondo: quella, appunto, sul muro.

18:22Valanghe: entro domani rischio ‘forte’ in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 3 MAR - Resta elevato il rischio valanghe in Alto Adige. Entro domani sono attesi 30-40 cm di neve fresca, specie dalla val d'Ultimo fino al Brennero, il tutto con raffiche di 100 km/h. Soprattutto nella zone della val Passiria il pericolo valanghe salirà così a "forte" (grado 4 di 5). La neve ventata molto delicata si deposita su un manto con in superficie neve polverosa. Per escursioni si consiglia un atteggiamento prudente, ma per le cattive condizioni di visibilità fare una traccia sicura è spesso difficile. (ANSA).

18:19Terrorismo: Amri faceva uso di cocaina

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Anis Amri, il terrorista tunisino autore della strage di Berlino ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti a Sesto San Giovanni (Milano), faceva uso abituale di cocaina e hashish. Non aveva assunto droghe il giorno in cui è morto, ma non si può escludere, stando a quanto riferito, che il giorno della strage non fosse sotto l'effetto di droghe. Sono questi gli esiti dell'autopsia disposta dalla Procura di Monza e in particolare degli esami tossicologici.