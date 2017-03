Ultima ora

20:29Consip: Romani(Fi), sempre contrari a mozioni individuali

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Noi siamo sempre stati contrari alla mozione di sfiducia individuale. Del caso in sé non abbiamo ancora parlato e lo faremo in una riunione di gruppo. Ma non abbiamo mai votato una mozione di sfiducia individuale". Lo ha detto al telefono Paolo Romani, presidente dei senatori di Fi, a proposito della mozione di M5s contro il ministro Lotti.

20:27Gb:elezioni Nord Irlanda,testa a testa Sinn Fein e unionisti

(ANSA) - LONDRA, 3 MAR - Guadagnano punti i repubblicani del Sinn Fein nelle elezioni per l'assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord. Concluso il calcolo dei voti sulle prime preferenze di tutte le 18 circoscrizioni, il partito di Jerry Adams è al 27,9%, in crescita del 3,9% rispetto alle precedenti elezioni. E' un testa a testa col primo partito, gli unionisti del Dup, al 28,1%, che perdono l'1,1% e pagano lo scandalo che ha colpito la loro leader Arlene Foster. Lo scrutinio dei voti non è finito perchè devono essere contate anche le altre preferenze. E' stata registrata una affluenza alle urne da record, al 64,7%, la più alta dagli accordi del Venerdì santo siglati nel 1998.

20:24Calcio: Totti celebra Zeman, mister auguri per 1000 panchine

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Mister, mi hai fatto allenare nei modi più strani! Grande stima e riconoscenza per te! Auguri per le tue 1000 panchine!". Questo il messaggio via Twitter con cui il capitano della Roma, Francesco Totti, si congratula col tecnico Zdenek Zeman che domani taglierà l'importante traguardo a Genova nella sfida di campionato tra Sampdoria e Pescara.

20:21Giochi e scommesse on-line, maxi truffa da 240mila euro mese

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAR - Grazie a software e hardware modificati riuscivano guadagnare, fino a 240mila euro al mese, eludendo i controlli dei Monopoli di Stato e dirottando le puntate su server esteri. É quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Afragola (Napoli), guidata dal capitano Dario Gravina, la quale ha fatto luce su una mega truffa sul gioco e le scommesse on-line (videopoker, corse di cani e cavalli virtuali e partite di calcio) che dal Napoletano si è estesa in diverse regioni d'Italia, tra cui Sicilia, Calabria e Lombardia. Nel corso delle indagini, durate alcune settimane, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio, a Casoria dove un gruppo di hacker progettava e modificava i sistemi che poi venivano consegnati a gestori compiacenti. Il laboratorio informatico è stato sequestrato. Denunciate otto persone: due titolari e sei tecnici che percepivano in nero tra mille e duemila euro al mese. Secondo una stima, nel giro di circa due anni, i truffatori avrebbero sottratto materiale imponibile per 3-4 milioni di euro.

20:13Valanga Courmayeur, procura vaglia posizione della guida

(ANSA) - AOSTA, 3 MAR - La posizione di una guida alpina tedesca di circa 45 anni è al vaglio della procura di Aosta, che ha ricevuto i primi atti relativi alla valanga che ieri a Courmayeur ha travolto 18 sciatori, uccidendone tre e ferendone cinque. Stava accompagnando alcuni connazionali, tra i quali una delle vittime - Jorg Dietrich Hans Brommer, 57 anni - nei cui confronti, secondo gli inquirenti, era responsabile. Proseguono comunque gli accertamenti del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves, anche per individuare eventuali responsabilità del distacco tra gli sciatori. E' emerso poi che il canale della Visaille, teatro della tragedia, rientra in una zona dove vige il divieto dello sci in fuoripista da 21 anni. L'ordinanza emessa nel febbraio del 1996 dall'allora sindaco Ferdinando Derriard era finalizzata a evitare il ripetersi di "gravi incidenti". Il nulla osta per i funerali è atteso domattina dal pm Luca Ceccanti. L'ultimo saluto a Federico Mario Righetto, 35 anni, designer torinese, è previsto martedì.(ANSA).

19:56Pd: Emiliano, vorrei vincere primarie con 52 per cento

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Mi piacerebbe vincere con 52%, mi piacerebbe che Renzi rimanga. E indispensabile che rimanga e che ci dica dove ha sbagliato". Lo ha detto Michele Emiliano a Corriere.tv parlando delle primarie del Pd. Severo il giudizio sull'ex segretario Dem e premier: "Renzi ha rovinato se stesso e il partito e forse l'Italia".

19:56A Treviso quartiere di lusso difeso da muro alto tre metri

(ANSA) - TREVISO, 3 MAR - Un quartiere di 22 lussuose villette a due piani, con balconi fioriti e piscina, 'difeso' da occhi indiscreti da un muro alto tre metri, fa infuriare Italia Nostra. Accade a Treviso nel quartiere di San Bona, a poca distanza, peraltro, da un altro muro, quello della recinzione del carcere cittadino. "Quel muro non è legittimo, non rispetta i vincoli del regolamento edilizio, è fuorilegge" accusa Italia Nostra. Il Comune si difende sostenendo che il permesso di costruire era stato concesso circa dieci anni fa dalla precedente amministrazione e che la ditta incaricata aveva chiesto di realizzare solo una protezione antirumore. Le cose sono però andate diversamente e l'attuale giunta di centrosinistra guarda a quella barriera con contrarietà. "Quel muro non è legittimo - dice l'assessore all'edilizia Paolo Camolei - non rispetta i vincoli del regolamento edilizio".