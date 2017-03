Ultima ora

22:12Consip, T.Renzi: mai preso soldi né visto o conosciuto Romeo

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Mai preso soldi. Si è trattato di un evidente caso di abuso di cognome". Così Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo, davanti ai pm di Napoli e di Roma durante l'interrogatorio in procura nella capitale, secondo il suo legale Federico Bagattini. Tiziano Renzi è stato sentito per oltre tre ore nell'inchiesta su Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, in cui è indagato per traffico di influenze. "Il dottor Renzi ha risposto a tutte le domande", ha riferito l'avvocato, ed ha precisato di "non aver avuto alcun ruolo in questa vicenda". Renzi senior ha negato di aver mai conosciuto né incontrato l'imprenditore Alfredo Romeo, in carcere per corruzione, e di essere mai stato in Consip. Tiziano Renzi ha escluso anche di conoscere Denis Verdini, leader di Ala, e "negato incontri in ristoranti o bettole" (con Romeo, ndr). Il padre dell'ex premier ha sottolineato di essere legato all'imprenditore farmaceutico Carlo Russo anche da una frequentazione di carattere religioso.

22:12Scambia portineria per garage e fa irruzione con automobile

(ANSA) - PALERMO, 3 MAR - Un automobilista a Palermo ha scambiato l'ingresso del condominio per un garage. L'uomo, probabilmente ubriaco, ha abbattuto il portone d'ingresso ed è rimasto incastrato nella vettura fino a quando non è stato liberato. Lievi ferite. Nell'impatto ha distrutto la portineria ed è finito nella rampa delle scale, provocando vari danni. E' successo in via Nicolò Turrisi al numero 48 in pieno centro. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).

21:57Pensionato morto in casa a Parma, arrestato il figlio

(ANSA) - PARMA, 3 MAR - E' stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale Roberto Zoppi, 51 anni, figlio di Severino Zoppi, il pensionato di 80 anni ritrovato senza vita questa mattina in una abitazione alla periferia ovest di Parma. Secondo una prima ricostruzione, e dopo il lungo interrogatorio a cui nel pomeriggio è stato sottoposto il 51enne, l'anziano sarebbe caduto dalle scale dopo un acceso diverbio fra i due, picchiando violentemente la testa a terra. Gli inquirenti devono ancora verificare se il pensionato abbia perso o meno l'equilibrio a causa di una spinta. Roberto Zoppi, che soffre da tempo di disturbi psichici ed è in cura al centro di igiene mentale dell'Usl di Parma, non voleva insomma uccidere il padre ma è stato comunque disposto l'arresto ed ora si trova nel carcere di Via Burla. Il pubblico ministero Daniela Nunno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano. (ANSA).

21:06Marine Le Pen convocata da giudici per essere indagata

(ANSA) - PARIGI, 3 MAR - Marine Le Pen è stata raggiunta da una convocazione da parte dei giudici per la vicenda degli assistenti parlamentari di Strasburgo, in vista di una sua iscrizione fra gli indagati. La leader del Front National ha subito annunciato di non voler rispondere alla convocazione.

20:57Francia: appello Fillon ai francesi, ‘resistete’

(ANSA) - PARIGI, 3 MAR - In un ultimo accorato appello via videomessaggio Twitter, Francois Fillon, si rivolge solennemente ai francesi affinché "resistano" e si rechino in massa alla manifestazione parigina di domenica in suo sostegno.

20:34Errani, necessario accelerare ulteriormente

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 3 MAR - "È necessario accelerare ulteriormente. Il cronoprogramma funziona anche se la nostra aspirazione è sempre quella di andare ancor più veloci": parla di messa in sicurezza, ma anche di ricostruzione il commissario straordinario del Governo, Vasco Errani, al termine di una riunione con i vescovi delle zone del centro Italia colpite dal sisma. Incontro che si è svolto presso la diocesi di Spoleto. "Abbiamo fatto il punto della situazione sul patrimonio culturale ecclesiastico danneggiato - ha detto Errani - individuando un piano per alcune chiese immediatamente riparabili". Monsignor Renato Boccardo, vescovo di Spoleto Norcia, ha indicato nella Basilica di Norcia la chiesa simbolo del territorio umbro da recuperare prima di tutte. Presenti al summit anche i presuli di Rieti, Domenico Pompili, Camerino-San Severino Marche, Francesco Giovanni Brugnaro, e di Ascoli Piceno, Giovanni D'Ercole.

20:31Tanzania: 12 anni carcere a spietato cacciatore di elefanti

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Scaltro, implacabile, spietato: il più famigerato cacciatore di frodo, sterminatore di migliaia di elefanti nei parchi e nelle riserve naturali africani per alimentare il commercio illegale di avorio, Boniface Matthew Maliango, soprannominato "Il diavolo", è stato condannato a 12 anni di carcere in Tanzania. I suoi crimini erano stati di recente raccontati in un docu-film prodotto da Leonardo DiCaprio per Netflix "The Ivory Game" (in Italia "Caccia all'avorio").