Ultima ora

11:48Brexit: studio, Gb può uscire da Ue senza pagare

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - La Gran Bretagna potrebbe uscire dall'Ue nel 2019 "senza spendere un soldo". Lo stima uno studio del comitato finanziario della Camera dei Lord, scrive il Guardian. Secondo l'analisi, Londra non avrebbe "obblighi legali" sia nei confronti della tranche da 60 miliardi di euro definita dalla Commissione, sia rispetto agli impegni sul budget sottoscritti da David Cameron nel 2013. Nel testo si stima che Bruxelles non avrebbe alcuna chance di recuperare il denaro, poiché il governo britannico si troverebbe in una posizione forte.

11:42Tennis: Acapulco, Nadal strapazza Marin e guadagna la finale

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Saranno Rafael Nadal e Sam Querrey a contendersi nella notte italiana il torneo ATP in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. In semifinale lo spagnolo, numero 6 del mondo, ha concesso appena 3 giochi al croato Marin Cilic (8), sconfitto per 6-1 6-2 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Il maiorchino ha così messo a segno il quarto successo in 5 confronti con il croato che si è imposto solo nella prima sfida, giocata in semifinale a Pechino nel 2009. "Dovevo giocare bene per vincere questo match con un giocatore come Marin e sono contento di esserci riuscito" ha detto a fine partita il 30enne Nadal, che conserva la sua imbattibilità a Acapulco, dove ha già vinto il titolo nel 2005 e 2013, quando però il torneo si giocava sul "rosso". In finale Rafa troverà dall'altra parte della rete l'americano Querrey, numero 40 del ranking, che dopo aver eliminato il belga Goffin e l'austriaco Thiem, ha riportato con i piedi per terra Kyrgios (17) "giustiziere" di Djokovic nel turno precedente. (ANSA).

11:41Contrabbando gasolio da Nord Europa, Gdf sequestra 5 mln

(ANSA) - UDINE, 3 MAR - Trasportavano di notte gasolio di contrabbando dal Nord Europa in varie regioni italiane, indicandolo nei documenti di accompagnamento come olio lubrificante. E' un traffico di oltre 38 milioni di litri scoperto dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza con una inchiesta che ha portato al sequestro di beni per 5,1 milioni euro e alla denuncia di 133 persone, di cui 7 arrestate durante le indagini. Ricostruita una frode, all'Iva e alle accise, da 37 milioni di euro. La banda, attiva in tutta Italia e con fiancheggiatori reclutati in diversi Paesi europei, aveva la direzione in Svizzera e basi logistiche tra Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Al termine delle indagini, il gip ha disposto il sequestro preventivo di somme e beni fino alla somma di 19,5 milioni di euro, pari all'accisa e all'Iva evase. (ANSA).

11:40Milano: incendio palma ‘leggerezza non vandalismo’

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - L'incendio della palma in piazza del Duomo, a Milano, non sarebbe da ascrivere a un gesto volontario, tantomeno 'politico' ma a un incidente, a una "leggerezza". Lo riporta oggi il Corriere della Sera. "L'inchiesta non è ancora chiusa ma si delinea uno scenario piuttosto chiaro: il ragazzo che poco dopo la mezzanotte del 19 febbraio ha dato fuoco a una delle palme appena piantate in piazza del Duomo sarebbe colpevole 'soltanto' di una leggerezza". Il particolare emergerebbe "dall'attenta analisi delle telecamere, incrociata con le testimonianze" raccolte dagli investigatori della Polizia Locale. Il ragazzo si sarebbe acceso una sigaretta molto vicino a una delle palme e avrebbe preso fuoco la 'peluria vegetale' che poi ha esteso l'incendio a tutto l'albero.

11:33Tennis: San Paolo, Fognini fermato da sua ‘bestia nera’

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il tennista italiano Fabio Fognini è uscito di scena nei quarti di finale al "Brasil Open", torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 455.565 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo, in Brasile. Dopo i due derby tricolore vinti (con Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi) il 29enne di Arma di Taggia, numero 42 del ranking mondiale e quinta testa di serie, è stato sconfitto nella notte italiana (a causa della pioggia il match è slittato di alcune ore) dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 24 Atp e favorito numero uno del seeding, finalista la scorsa settimana a Rio de Janeiro: 6-0 7-6(1), in un'ora e 12 minuti, il punteggio in favore del 24enne di Gijon che ha così centrato la quarta affermazione in altrettanti confronti diretti con l'azzurro. (ANSA).

11:30Incendio Gran Ghetto: ruspe al lavoro per abbattere baracche

(ANSA)- FOGGIA, 4 MAR - Proseguiranno anche oggi e per tutta la giornata i lavori di abbattimento e di bonifica all'interno dell'ormai ex Gran Ghetto di Rignano Garganico dove nella notte tra giovedì e venerdì sono morti in un incendio due migranti che vivevano nella baraccopoli. Il Ghetto ospitava fino a ieri centinaia di migranti sfruttati come schiavi nelle campagne del Foggiano. Da ieri sera quattro ruspe e un centinaio tra agenti di polizia, carabinieri e vigili del fuoco, coordinati dalla questura di Foggia, stanno lavorando per abbattere ciò che resta. Nell'incendio sono morti Mamadou Konate e Nouhou Doumbia, di 33 e 36 anni, fuggiti dal Mali. Il rogo probabilmente è stato causato da una stufa o da un fornello. Ieri sera, dopo che la bidonville è stata sgomberata e gli immigrati sono stati trasferiti in due strutture, le ruspe hanno cominciato ad abbattere le baracche:operazione che,a tarda ora, è stata interrotta perché in alcune baracche erano ancora presenti bombole di gas.Le ruspe sono tornate in funzione questa mattina.

11:25Golf: WGC Messico, Molinari risale di dodici posizioni

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Francesco Molinari, 40° con 143 colpi (71 72, +1), ha preso dodici posizioni nel secondo giro del WGC Mexico Championship, il primo dei quattro eventi del World Golf Championships, il mini circuito mondiale, che si disputa sul percorso del Club de Golf Chapultepec (par 71), a Città del Messico, con la partecipazione di 77 giocatori, quasi tutti tra i più forti al mondo. Ha attaccato decisamente il nordirlandese Rory McIlroy, numero tre del mondo, che con un 65 (-6), miglior score di giornata, e il totale di 133 (68 65, -9) ha preso due colpi di margine su Phil Mickelson, Justin Thomas e sull'inglese Ross Fisher (135, -7). Al quinto posto con 136 (-6) Dustin Johnson, leader mondiale. (ANSA).