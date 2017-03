Ultima ora

14:00Violenta e picchia per 4 anni la moglie, arrestato

(ANSA) - BRINDISI, 04 MAR - Per quattro anni avrebbe violentato, picchiato e insultato la moglie dalla quale ora è separato: con le accuse di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e atti persecutori è stato arrestato un uomo di 47 anni di Erchie (Brindisi). L'arresto è stato eseguito dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brindisi. A quanto accertato sulla base della denuncia della presunta vittima, formulata nel luglio 2016 dopo l'ennesimo episodio, sarebbero stati numerosi i casi di violenza sessuale, di insulti, percosse e lesioni che la donna avrebbe subito nel corso del tempo, tanto da indurla a interrompere il matrimonio. La donna sarebbe stata destinataria di continue offese, vessazioni sia fisiche che psicologiche, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali oltre a pedinamenti e molestie, anche via sms. Il 47 enne si trova ora agli arresti domiciliari.

13:53A Norcia arrivano altre 20 casette

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 MAR - A Norcia arrivano altre 20 casette. Dopo le 18 consegnate a San Pellegrino il 5 marzo è la volta del capoluogo. La presidente della Regione, Catiuscia Marini, e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, insieme ai rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, daranno chiavi e documenti necessari per l'attivazione delle utenze (gas, luce ed acqua), alle famiglie che, nello scorso gennaio, erano state sorteggiate per le soluzioni abitative d'emergenza, realizzate in seguito al terremoto del 24 agosto. Delle 20 che saranno consegnate nella zona di via XX settembre, 14 sono di 40 metri quadri e sei da 60. Tre sono le casette destinate a famiglie con portatori di handicap.

13:39Calcio: Ifab, da cambiare la formula dei rigori

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - La cosiddetta lotteria dei rigori va cambiata e l'Ifab, il Board internazionale deputato alle modifiche regolamentari nel calcio, sta valutando eventuali soluzioni: è quanto emerso ieri in una riunione tenutasi a Londra. Secondo uno studio, nel 60 per cento dei casi vince la squadra che inizia per prima nella serie dei rigori. L'Ifab, quindi, starebbe pensando di cambiare l'ordine di battuta, mutuando la regola applicata nelle battute nel tie break del tennis, ovvero secondo la formula A-B-B-A (il primo rigore lo batte una squadra, il secondo e il terzo l'altra e poi di nuovo la prima squadra), in modo da garantire maggiore equilibrio.

13:34Pd: Sinistra Dem sostiene Orlando, renzismo è alle spalle

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Oggi io vi chiedo e propongo di sostenere Andrea Orlando nella sua candidatura alla segreteria". Lo afferma Gianni Cuperlo all'assemblea di Sinistradem a Roma. Orlando "la figura oggi capace di mettere in sicurezza il progetto del Pd, è un punto di equilibrio", spiega Cuperlo secondo il quale "la stagione alle nostre spalle si sta consumando" e l'alternativa alla leadership di Matteo Renzi "si compirà".

13:21Sport: Pancalli, Vio campionessa anche in personalità

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Me lo auguro per lei. È giusto, soprattutto a quell'età, avere delle ambizioni e dei sogni. È giusto lavorare per fare in modo che si concretizzino". Così il presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli, oggi a Firenze, a margine di un convegno del Cip toscano, ha risposto ad una domanda sulla provocazione lanciata da Bebe Vio sul suo desiderio di diventare un giorno presidente del Coni. Pancalli ha poi elogiato il carattere dell'atleta, in particolare dopo l'attacco subìto sui social. "La straordinaria personalità di Bebe - ha osservato - è che, oltre ad essere una campionessa sui campi di gara, sta dimostrando anche di reggere la pressione derivante dalla grande visibilità di cui gode al momento. In quel brutto caso in cui Bebe ha subìto un attacco veramente ignobile, lei è riuscita con grande signorilità e personalità a rispondere. E tutta la famiglia dello sport paralimpico italiano le è stata a fianco".

13:11Governo: Librandi, nodo è economia, non vicende giudiziarie

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Il corto circuito tra giustizia e politica sta paralizzando l'Italia e rischia di impantanare l'attività di governo. Il paese vive un'emergenza economica e i dati Istat ci hanno detto che la strada per uscirne è ancora lunga, la politica si dovrebbe concentrare nel dare risposte agli italiani e non solo su faccende giudiziarie che sono lontane anni luce dai bisogni dei cittadini". Così Gianfranco Librandi (Civici e Innovatori) in una nota.

13:09Governo: Zoggia a Rosato, ancora Gentiloni stai sereno?

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Fa sorridere chi oggi, come il capogruppo Pd Ettore Rosato, ci indica come possibili protagonisti della caduta del governo". Lo afferma il deputato di Articolo1 - Movimento democratico e progressista Davide Zoggia. "Ricordo a me stesso - aggiunge Zoggia facendo riferimento ad un'intervista dell'esponente dem a Repubblica - che soltanto poche settimane fa Rosato, insieme agli altri, invocava piccole modifiche alla legge elettorale per correre subito al voto. Ancora Gentiloni stai sereno?", conclude.