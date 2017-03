Ultima ora

15:49Sudan: Bashir annuncia nuovo governo

(ANSA) - IL CAIRO, 4 MAR - Dopo aver nominato qualche giorno fa un primo ministro, per la prima volta dal suo colpo di stato del 1989, il presidente sudanese, Omar El Bashir, ha annunciato oggi la formazione di un nuovo governo, composto da 31 ministri ed un numero imprecisato di sottosegretari. Lo ha annunciato oggi l'emittente governativa Radio Omdurman. Oltre al governo e al parlamento federali, basati a Khartoum, ognuno dei 18 stati federali che compongono il Sudan avrà un proprio governo ed un proprio consiglio legislativo. Vi parteciperanno oltre 90 partiti e più di 40 movimenti armati nonché altre organizzazioni civili che hanno partecipato al ''dialogo nazionale'' svoltosi nei mesi scorsi. Il National Congress Party, il partito di Bashir - secondo quanto ha annunciato egli stesso - avrà un numero minore di ministeri rispetto al passato.

15:43Giustizia: ad aprile Davigo lascia guida Anm

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Ad aprile, quasi certamente l'8, Piercamillo Davigo lascerà la guida dell'Associazione nazionale magistrati. Ne ha fatto cenno lui stesso, durante la riunione del Comitato direttivo centrale dell'Anm, annunciando che la prossima riunione sarà proprio dedicata al suo avvicendamento. "Trentacinque giorni all'alba..." ha detto con un sorriso. Il cambio ai vertici dell'Anm avviene per una rotazione già concordata quando è stata costituita la giunta guidata da Davigo tra le correnti che la compongono. Il posto del'ex pm di Mani Pulite sarà preso molto probabilmente dal sostituto procuratore di Roma, Eugenio Albamonte, esponente di Area, il cartello delle correnti di sinistra della magistratura. Non sarà solo Davigo a lasciare ma diversi esponenti dell'attuale giunta e il posto di segretario, oggi ricoperto da Francesco Minisci (Unicost) dovrebbe andare a Edoardo Cilenti di Magistratura indipendente.

15:39Consip: Orlando, Lotti ha tutto il diritto di restare

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Rispetto l'opinione di Cuperlo ma ritengo che Lotti abbia tutto il diritto di stare al suo posto per una ragione molto semplice: l'avviso di garanzia che lo riguarda è precedente al Natale e quindi i fatti nuovi che stanno emergendo in questo momento sono cosa diversa rispetto a quell'avviso di garanzia". Lo afferma il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine della conferenza stampa con Retedem.

15:36Consip: Orlando, inchiesta non influenzi Congresso

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - L'inchiesta Consip "non deve assolutamente" influenzare il congresso Pd, "noi ci dobbiamo confrontare sulle idee e dobbiamo rispettare tutti i principi garantisti". Lo afferma il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine della conferenza stampa con Retedem a Roma.

15:27Unioni civili: a Trieste prima cerimonia in Sala matrimoni

(ANSA) - TRIESTE, 4 MAR - È stata celebrata stamani davanti a centinaia di persone la prima unione civile tra persone dello stesso sesso ospitata nella Sala matrimoni del Municipio di Trieste, in piazza Unità d'Italia. A unirsi insieme sono stati Davide Zotti e Claudio Bertocchi, protagonisti di una battaglia per i diritti civili contro l'amministrazione di centrodestra guidata da Roberto Dipiazza, che per mesi aveva impedito la celebrazione delle unioni civili nella sala, proponendo una locazione alternativa. I decreti attuativi della legge Cirinnà e le sentenze del Tar in altre regioni hanno poi indotto l'amministrazione a concedere lo spazio. "Una lunga lotta che non serviva - ha commentato Zotti - potevano farne a meno. Sapevamo che avremmo vinto perché la legge era chiara. Hanno voluto 'giocare sporco', discriminare e umiliare, ma noi e altre coppie abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta. L'unico rammarico è che alcune coppie sono dovute andare in altre città o accettare questa imposizione". Zotti e Bertocchi commentano ridendo la mossa del Comune, che traducendo in pratica una richiesta della Lega Nord ha cambiato la denominazione della sala da "Sala matrimoni" a "Sala Tergeste".(ANSA).

15:26Espulso tunisino, si era radicalizzato

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Un cittadino tunisino, 35enne, pluripregiudicato, in posizione irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora è stato espulso dal territorio nazionale, per motivi di sicurezza dello Stato, con un volo diretto a Tunisi. Ne dà notizia il Viminale che riferisce come a suo carico risultavano reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, nell'autunno del 2016, era stato segnalato dai servizi di intelligence perché si era avvicinato da pochi mesi alla religione islamica, manifestando segnali di radicalizzazione. "Animato da profondi sentimenti di odio nei confronti dell'Occidente - aggiunge il ministero dell'Interno - il tunisino aveva anche coltivato l'aspirazione di raggiungere la Siria per unirsi alle milizie dello Stato Islamico". L'uomo era già stato destinatario di un decreto di rifiuto di permesso di soggiorno ed era stato segnalato a Monza ma senza fissa dimora. Con il rimpatrio di oggi, il diciassettesimo del 2017, salgono a 149 gli estremisti espulsi dal gennaio 2015.

15:25Valanghe: slavina a La Thuile, scialpinista travolto

(ANSA) - AOSTA, 04 MAR - Uno scialpinista è stato travolto da una valanga a La Thuile, nella zona del Col della Croce e si trova incastrato sotto un albero abbattuto dalla massa nevosa. L'uomo è semisepolto ed è pertanto - riferiscono fonti sanitarie - a rischio di ipotermia. Sul posto sta intervenendo una squadra di guide alpine a piedi, vista l'impossibilità di impiegare l'elicottero a causa del maltempo. Altre due persone sono state investite dalla slavina ma sono riuscite a liberarsi autonomamente.(ANSA).