17:16Calcio: Pioli, la corsa è su noi stessi

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "La squadra e la società hanno la forza per colmare le posizioni in classifica e ambire nel prossimo futuro a competere per il campionato". È la convinzione dell'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, intervistato da Premium Sport alla vigilia della partita contro il Cagliari. Il tecnico vuole tornare subito alla vittoria. "Lo stop con la Roma è stato pesante - ammette - Ma ora dobbiamo reagire e dimostrare di essere dei vincenti, soprattutto nella testa. La corsa dobbiamo farla su noi stessi: il nostro obiettivo è di vincere più partite possibili. Abbiamo poco tempo da perdere, dobbiamo subito ritrovare la continuità di risultati". Pioli, infine, difende la sua posizione sulla panchina dopo settimane in cui si sono intensificati i rumors su Diego Simeone e Antonio Conte. "Non m'interessa chi ho alle spalle - assicura - Le voci fanno parte del calcio e in particolare del lavoro di allenatore. Queste voci non mi fanno perdere la convinzione, la serenità e la volontà di fare il massimo per questa squadra".

17:10Trump: Mosca a Jessica Parker, vuoi incontrare Kisliak? Puoi

(ANSA) - MOSCA, 4 MAR - Siparietto comico dietro la bufera che si è abbattuta sull'amministrazione Trump per i contatti di alcuni alti funzionari americani con l'ambasciatore russo negli Usa Serghiei Kisliak. "Non posso fare a meno di chiedermi... perché l'ambasciatore russo incontra tutti meno che me?", ha scritto su Instagram l'attrice Sarah Jessica Parker postando una foto di lei al computer. Pronta la risposta ironica del ministero degli Esteri russo, che su Twitter ha pubblicato una foto della propria portavoce Maria Zakharova davanti a un computer mentre risponde all'attrice di Sex and the City: "Sarah, se lo desideri così tanto, possiamo aiutarti a incontrare l'ambasciatore russo".

17:06Calcio: stadio della Roma, a giorni il progetto rinnovato

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - A giorni i proponenti del progetto dello stadio della Roma dovrebbero inviare al Campidoglio il progetto "rinnovato" dell'impianto. Il documento terrà conto delle modifiche concordate la scorsa settimana con Palazzo Senatorio. Ricevuto il progetto, il Campidoglio potrà iniziare a stendere la delibera da portare in Consiglio comunale. Già questa settimana gli uffici hanno lavorato sul tipo di atto, probabilmente una delibera di "novazione", che servirà a validare il progetto e la sua utilità pubblica in Aula. L'approdo in Assemblea è atteso entro marzo, in tempo per la prossima riunione della Conferenza dei servizi aperta dalla Regione Lazio, che ieri non ha concesso la proroga di 30 giorni chiesta dai proponenti, rimandando il termine della decisione al 5 aprile.

17:02Siria: 2 famiglie profughi in ‘casa Francesco’ a S.G.Rotondo

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 4 MAR - Arriveranno martedì prossimo le prime due famiglie di profughi siriani che saranno alloggiate nella 'Casa Papa Francesco. Padre Pio per le famiglie di migranti', realizzata dai Frati Minori Cappuccini a San Giovanni Rotondo per offrire ospitalità a cittadini stranieri in difficoltà. Le due famiglie (una composta da nove membri, l'altra da sei) da tempo sono sfollate in un campo profughi della Giordania, e ciascuna ha un componente gravemente malato e bisognoso di cure. I profughi - riferisce una nota dei frati cappuccini - giungeranno in Italia grazie ad uno dei corridoi umanitari attivati dalla Cei, frutto di un accordo con il governo italiano, per garantire un ingresso sicuro e protetto nel nostro Paese a persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità (vittime di persecuzioni, violenze, guerre, famiglie con bambini, anziani, malati e persone con disabilità).

17:02Brexit: Bruxelles, Gb dovrà onorare impegni finanziari

(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAR - "Durante la sua appartenenza all'Ue, la Gran Bretagna ha assunto, e assumerà, impegni finanziari. Dovranno essere onorati in pieno. Questo sarà un elemento essenziale dei negoziati per una separazione ordinata". Così un portavoce della Commissione europea ribadisce la posizione dell'esecutivo comunitario, dopo la pubblicazione di uno studio del comitato finanziario della Camera dei Lord secondo il quale il Regno Unito potrebbe uscire dall'Ue nel 2019 "senza spendere un soldo".

16:55Drag queen e musulmana con niqab insieme, dilemma americano

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Una vistosa draq queen con parrucca e minigonna ed una sobria musulmana con il niqab, sedute l'una accanto all'altra, in un vagone della metropolitana di New York. Lo scatto, postato online da Boubah Berry, studente della Guinea, è diventato subito virale sui social ed ha innescato tra gli americani un vivace dibattito tra chi vede in queste due donne così diverse il segno di una società libera ed aperta e chi invece ritiene insopportabile una simile coesistenza. Sul suo profilo Instagram (@boubah360)il giovane ha scritto: ''Questa è l'immagine della libertà. Signor Presidente, non abbiamo nessun problema con la diversità e riconosciamo la libertà del credo religioso. E' scritto nella Costituzione. Credo che dovrebbe leggerla qualche volta''.

16:53Calcio: Allegri, il futuro? Ne parleremo

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Il futuro di Allegri "in questo momento della stagione non importa proprio a nessuno, nemmeno a me. Dobbiamo cercare di vincere le tre competizioni nelle quali siamo in corsa, solo questo conta". Così il tecnico della Juventus alla vigilia della trasferta di Udine. "C'è un periodo troppo importante - ha aggiunto Allegri - che va vissuto intensamente, senza pensare all'anno prossimo o a tra due anni. Con la Juventus ho un contratto fino al 2018, qui sto bene, sono in sintonia al 100%. Quando passerà questo periodo decisivo della stagione ci incontreremo. Noi - ha aggiunto - veniamo da una serie molto positiva e proprio il pericolo è dietro l'angolo. Domani sarà una partita fisica, l'Udinese viene da tre sconfitte consecutive e dovremo fare ancora più attenzione perché quando è in difficoltà riesce sempre a fare una partita importante". Secondo Allegri, la trasferta in Friuli é la partita "più complicata delle prossime 4", comprese quindi quelle "di venerdì 10 col Milan e di martedì 14 col Porto".