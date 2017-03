Ultima ora

19:18Calcio: Inter, Brozovic non convocato

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Joao Mario ce la fa, Brozovic invece non parte per Cagliari. L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli non convoca il centrocampista croato per la trasferta del Sant'Elia, dopo che per tutta la settimana si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo. Brozovic è reduce da una frattura al piede destro. Pioli, avendo tutti i giocatori a disposizione, ha preferito lasciarlo a riposo per un turno. Convocato invece Joao Mario, anche se non al meglio della condizione. Torna Miranda che ha scontato la giornata di squalifica.

19:12Motonautica:Uim lancia campionati barche elettriche e solari

(ANSA) - MONTECARLO, 4 MAR - Due campionati, uno con motoscafi a energia elettrica e uno a propulsione solare, con l'obiettivo di ''promuovere iniziative nella direzione della sostituzione dei combustibili fossili con soluzioni alternative''. E' la filosofia dell'Unione internazionale della Motonautica che, come spiega il presidente Raffaele Chiulli, a Montecarlo per il Uim Awards Giving Gala, punta a seguire la strada intrapresa dalla Fia con la Formula E grazie anche alla partnership con i cinesi della Bund Holding. ''La filosofia dell'Uim è molto chiara - sottolinea Chiulli - noi come istituzione sportiva abbiamo l'obbligo di promuovere tecnologie e comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale. La barca della categoria elettrica presentata oggi parla da sola, c'e' molta tecnologia e ricerca, noi riteniamo di essere un laboratorio per altre applicazioni nel mondo dell'energia. Sul solare lavoriamo con lo Yacht club Monaco e con l'ingegner Casiraghi e con 20 Università di tutto il mondo per sfruttare l'energia del sole''

19:12Terremoto: Sgarbi trasferisce residenza a San Severino

(ANSA) - MACERATA, 4 MAR - "L'idea di Vittorio Sgarbi, di trasferire la propria residenza a San Severino Marche, città di cui è stato anche sindaco, ci inorgoglisce. La sua vicinanza è un segnale di speranza riguardo il nostro patrimonio artistico il quale non viene preso in considerazione nel giusto modo. Sono sicura che con lui riusciremo a fare grandi cose e, magari, a realizzare qualche evento per la nostra città e per tutto il territorio". Così il sindaco Rosa Piermattei commentando la decisione annunciata dallo stesso Sgarbi sulla propria pagina Facebook. Il suo legale, l'avv. Giampaolo Cicconi, ha già fatto sapere che formalizzerà la richiesta presentando la documentazione all'ufficio Anagrafe del Comune nei prossimi giorni. "Non è facile in questo momento essere sindaco di un Comune terremotato - dice Piermattei -. L'aiuto e la collaborazione di Sgarbi possono essere utili per guardare con un po' più di ottimismo al nostro domani. San Severino Marche vuole tornare ad essere una delle capitali dell'arte in Italia".

19:04Abbatte muro abitazione con l’auto, illeso ma ubriaco

(ANSA) - RIMINI, 4 MAR - Ha abbattuto con l'auto la parete perimetrale di un edificio a San Clemente (Rimini), poi la vettura - una potente Bmw S1 - è rimasta incastrata nel muro con la parte anteriore all'interno della cucina dell'abitazione e quella posteriore fuori. Nella stanza, all'1.20 della scorsa notte, fortunatamente non c'era nessuno, e anche il conducente - un forlivese di 22 anni residente a Montecolombo - è rimasto illeso. Sottoposto dalla Polstrada di Riccione alla prova dell'etilometro, il giovane è risultato avere un tasso di alcol triplo rispetto al massimo consentito: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata sospesa, mentre l'auto non è stata sequestrata ai fini della confisca perché non è di sua proprietà. Gli ingenti danni alla struttura hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'abitazione. (ANSA).

19:03Maltempo: perturbazione verso centro-sud, piogge e temporali

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - La perturbazione attiva sull'Italia, spostandosi verso il meridione, continuerà a determinare condizioni di maltempo, in particolare sul versante tirrenico. A renderlo noto è il Dipartimento della Protezione Civile che, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. L'avviso prevede, dalle prime ore di domani, domenica 5 marzo, precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla sui settori costieri meridionali e su quelli nord-occidentali della Toscana, sull'Umbria, sull'Appennino di Rieti e sulle zone dell'Aniene e dei Bacini del Liri e del medio Tevere del Lazio, sul Molise, sulla Campania, sull' Abruzzo e su parte della Puglia.

18:57Gentiloni, maggioranza solida, concentrato su governo

(ANSA) - CATANIA, 4 MAR - "Abbiamo una maggioranza solida, abbiamo una serie di riforme decise dal governo di cui già facevo parte da completare. Abbiamo nuove iniziative di cambiamento avviate in queste settimane. Con un catalogo lungo. Ma la mia non è una scelta, fa parte del mio dovere trasmettere a tutti i nostri concittadini l'idea che il governo si concentra sulla sua attività e sul tentativo di dare una soluzione ai problemi. E' di questo che abbiamo bisogno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Catania.

18:53Francia: ragazza contesta Fillon a comizio, ‘dimettiti’

(ANSA) - PARIGI, 4 MAR - Fuori programma durante il comizio di Francois Fillon a Aubervilliers, alle porte di Parigi. Mentre i fedelissimi del candidato travolto dal Penelopegate si esprimevano dal palco del centro congressi, una ragazza ha protestato al grido di 'Fillon demission. Fillon demission'. Immediato l'intervento del servizio d'ordine che l'ha caricata e portata via tra i buuu di disapprovazione dei circa duemila militanti presenti.