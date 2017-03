Pubblicato il 04 marzo 2017 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano)

Conducono Benedetta Rinaldi e Alessio Aversa.

Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 6 Marzo

Ospiti: Dino Meneghin, il più grande cestista italiano di tutti i tempi, inserito nell’hall of fame mondiale della pallacanestro; Silvia Masi, professore del Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza, per approfondire l’esperimento scientifico il cui obiettivo è studiare gli ammassi di galassie più antichi presenti nel nostro universo.

Storie dal mondo.

A Melbourne, per incontrare Alberto Borghi e i suoi droni.

A Boston, per conoscere il messinese Lorenzo Alonge, un meccanico che prepara le macchine in base alle richieste del cliente, come se fosse un sarto di abiti su misura.

• Martedì 7 Marzo

Ospiti: lo scrittore, Italo Moscati, per ricordare Eduardo De Filippo, drammaturgo, regista, attore e poeta, uno dei maggiori artisti italiani del Novecento; la regista Lia Giovanazzi Beltrami, che ha scelto di utilizzare la sua professione per divulgare messaggi di solidarietà a favore di chi soffre.

Storie dal mondo.

In Giappone, per conoscere Silvio Carannante, un napoletano che vive a Fukuoka e coltiva – tra le altre cose – i “friarielli”.

A San Paolo, in Brasile, per scoprire l’iniziativa “Credipaz”, cioè “credere nella pace”. E’ un progetto di micro-credito che ha già coinvolto oltre 1500 persone.

Infocommunity: Roberto Nocella, Capo Ufficio “Scuole italiane all’estero” della Direzione Generale “Promozione Sistema Paese” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per parlare dei 150 anni della nascita di Luigi Pirandello e del concorso a lui dedicato.

• Mercoledì 8 Marzo

Ospiti: l’artista della sabbia Gabriella Compagnone, con le sue esibizioni live in studio; Marco Buoso, presidente dell’associazione no profit Reliabitaly, per parlare di un’applicazione che permette di smascherare i prodotti che fingono di essere Made in Italy, ma non lo sono.

Storie dal mondo.

In Bolivia, per incontrare Luigi Cominetti, un artista con oltre 30 mostre all’attivo, che ha investito i soldi dell’eredità paterna per creare una scuola di pittura.

A Tokyo, dove viene ancora celebrata la figura di Edoardo Chiossone, un artista che aiutò il Governo giapponese a combattere la falsificazione delle banconote.

Infocommunity: Pina Costa, Direttore dell’Area Relazioni Esterne e Business Development del Assocamerestero, per approfondire il tema del Italian Sounding nel mondo.

• Giovedì 9 Marzo

Ospiti: Gaetano Mura, grande velista italiano e un grande amante degli oceani, per parlare della sue imprese a bordo di una barca a vela; il giovane scrittore Valerio Callieri, presenta il suo “Il teorema dell’incompletezza”, col quale ha vinto il Premio letterario per scrittori esordienti Italo Calvino.

Storie dal mondo.

A Cuba, dove Sergio Terni ha trasformato la passione per le immersioni subacquee in un lavoro.

A Tokyo, dove Gabriele Rabagliati ha dato sfogo alla sua vocazione per la scrittura e l’ha fatto in un modo molto particolare.

Infocommunity: Michele Bernardon, presidente dell’EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti), una tra le più antiche associazioni, nata nel 1907, per parlare di friulani d’Australia.

• Venerdì 10 Marzo

Ospiti: Luca Vullo, attore, regista, presenta Influx, un documentario dedicato agli espatriati italiani a Londra che è stato selezionato in concorso alla sezione documentari del prestigioso Premio David di Donatello 2017; lo scrittore e fotoreporter Marco Buemi, per capire cosa fanno gli italiani in Grecia e che situazione si vive nella culla del pensiero democratico e filosofico.

Storie dal mondo.

Il servizio “Parole ostili”, da Trieste, dove personalità del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo si sono occupati del modo in cui usare le parole sul web.

Dalla Grecia, il racconto degli italiani di oggi che vivono ad Atene e dintorni.

Infocommunity: Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con il dottor Vincenzo D’Angelo e la linguista Beatrice Palazzoni.

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Qualche nuvola

Commedia (2011)

Regia: Saverio Di Biagio

Cast: Michele Alhaique, Greta Scarano, Aylin Prandi, Pietro Sermonti, Paolo De Vita, Paola Tiziana Cruciani, Veronica Corsi, Giorgio Colangeli, Antonella Attili, Primo Reggiani, Michele Riondino e con la partecipazione di Elio Germano

Trama

Alla periferia di Roma, Diego (Michele Alhaique), giovane muratore onesto e responsabile, sta per sposare Cinzia (Greta Scarano) con la quale è cresciuto, abitando entrambi nelle stesso palazzo. Per racimolare qualche soldo in più per le nozze, accetta un lavoro extra dal suo datore di lavoro che, per dargli una mano, gli propone di restaurare il piccolo appartamento della nipote Viola (Aylin Prandi). Improvvisamente, un nuovo scenario si apre davanti agli occhi di Diego che, coinvolto da Viola, ha la possibilità di esprimersi e prendere decisioni, senza lasciare che siano gli altri a vivere per lui.

Commedia leggera che affronta temi e riflessioni importanti come il lavoro, i rapporti con amici e famiglia, il tradimento, il matrimonio e la solitudine senza mai scadere nei classici cliché del genere, anche grazie all’ottimo cast capace di rendere credibili i personaggi.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 6 Marzo

Arte. L’arte sotterranea e stupefacente della metropolitana più bella del mondo, quella di Napoli. Con la costruzione e il potenziamento delle varie linee è stato promosso dal comune di Napoli il progetto ‘stazioni dell’arte’ che consiste nell’affidare la progettazione delle stazioni a noti artisti e architetti contemporanei.

La rubrica del Territorio è dedicata ad un corridoio ecologico del parco nazionale del Cilento in Campania: un sentiero incantato che va dal monte della Stella al mare. Il centro preistorico megalitico sul monte della Stella è databile quantomeno al III millennio a.C.

Si va in Puglia col Made in Italy. Il suo microclima agevola la coltivazione di vitigni d’eccellenza come il Negramaro e il Primitivo.

• Martedì 7 Marzo

Arte. Prosegue il viaggio nella Napoli sotterranea, spettacolare, visionaria, ultramoderna e a tratti provocatoria, la metropolitana partenopea è un meraviglioso connubio tra arte, architettura e servizio pubblico.

Territorio. Ai piedi dell’Aspromonte le valli e i monti della Locride. Oltre novanta chilometri di coste, un mare pulito e pescoso e un patrimonio montano variegato. La Locride offre, a chi la vuole scoprire, scenari di natura e di vita insieme a tesori di storia, arte e cultura.

Ancora in Puglia col Made in Italy, tra vigneti assolati e dolcissime uve da cui derivano vini pregiati diversi tra loro per gusto e intensità.

• Mercoledì 8 Marzo

Arte. In Toscana, nello splendido borgo etrusco medievale e rinascimentale di Sovana. ‘Suana’ (come era definita in passato) è inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia. Il borgo è anche una delle sedi del Parco Archeologico Città del Tufo.

Territorio. Un gioiello dell’Umbria, ancora integro, ricco di sorgenti, torrenti, laghi e fiumi, le fonti del Clitunno, un teatro naturale che ha ispirato sin dall’antichità pittori, poeti e scrittori. Le fonti del Clitunno sono un eden naturalistico e botanico in miniatura, noto da sempre per la sua rigenerante bellezza e per il suo potere catartico e rasserenante sull’animo del visitatore.

Al Made in Italy si parla del Verdicchio e delle Marche, la regione più collinare d’Italia divenuta punto di riferimento nell’export italiano dei vini.

• Giovedì 9 Marzo

Arte. Continua il viaggio nella Toscana etrusca, a Pitigliano, conosciuta anche come la ‘piccola Gerusalemme’, per la storica presenza di una comunità ebraica, ben integrata nel contesto sociale che qui aveva la propria sinagoga.

Territorio. L’isola di Montecristo, selvaggia, solitaria e inaccessibile, resa famosa dal romanzo di Dumas. L’origine del nome Montecristo sarebbe riconducibile a San Mamiliano, che dopo essere stato fatto prigioniero e schiavo riuscì a fuggire e a rifugiarsi sull’isola dove visse in solitudine e meditazione in una grotta, chiamata infatti Grotta del Santo, ribattezzando l’isola in “Mons Christi”.

Il Made in Italy si sofferma ancora nelle Marche, dove l’80% della produzione del vino è biologica.

• Venerdì 10 Marzo

Arte. Si conclude la visita a Pitigliano, uno dei borghi più scenografici della Toscana. A Pitigliano si va per passeggiare tra i vicoli, con le tante piccole botteghe artigiane, immersi nei colori del tufo e nell’odore dei camini a legna. Tutto il contesto è incantato quasi magico.

Territorio. La storia di un giovane pastore del Trentino che ha scelto il mestiere del padre, a contatto con la natura.

Made in Italy prosegue il suo viaggio tra i migliori produttori di vino italiani: in Campania, con ottimi vitigni quali il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo e l’Aglianico del Taburno.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Argomenti della puntata: il ruolo della donna nella società e nella Chiesa; la presenza femminile nel mondo del lavoro, dell’educazione, dello sport, del volontariato. E ancora: il significato della Quaresima al tempo della secolarizzazione e laicizzazione diffusa; la forza della spiritualità, del silenzio e della preghiera, mentre Papa Francesco per il quarto anno consecutivo si ritira nel pomeriggio per una intera settimana, nell’oasi di preghiera rappresentata dalla Casa Divin Maestro di Ariccia, sospendendo tutti i consueti incontri .

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa del SS.mo Salvatore in Portolandolfo, in provincia di Benevento, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Padre Ciro Benedettini, vicedirettore emerito della Sala Stampa Vaticana; Don Pino Venerito, dei Padri di Don Guanella; Fabrizio Maria Cortese, regista del film “Ho amici in paradiso” e Marzia Roncacci, giornalista Rai.

