20:51Francia:Hidalgo attacca Fillon,’non manifesti a Parigi’

(ANSA) - PARIGI, 4 MAR - Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, attacca Francois Fillon e gli chiede di rinunciare alla manifestazione di domani al Trocadero a Parigi. "Sembra che questo raduno non abbia altro scopo che manifestare opposizione ai magistrati, ai servizi di polizia e ai giornalisti che partecipano da diverse settimane, ognuno al loro livello e con il proprio ruolo, a determinare la verità" sul PenelopeGate, l'accusa di impieghi fittizi alla moglie e ai figli di Fillon. "Il nostro legame alla libertà ci impone di denunciare questa manifestazione come un atto grave di fallimento morale e politico, contrario ai nostri valori, che non dovrebbe essere accettato a Parigi", una città, che "ha fondato la sua storia alla ricerca permanente della giustizia e della democrazia". E si è sempre opposta a chiunque abbia "rimesso in discussione i suoi contropoteri".

20:49Calcio: Bundesliga, il Bayern passa 3-0 a Colonia

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il Bayern Monaco inanella il 17/o successo stagionale in Bundesliga vincendo 3-0 a Colonia e porta a sei punti il suo vantaggio sul Lipsia, che ha pareggiato ieri 2-2 in casa dell'Augusta. Resta terzo in classifica il Borussia Dortmund dopo la larga vittoria per 6-2 sul Bayer Leverkusen. La squadra di Carlo Ancelotti è andata in gol con Javi Martinez nel primo tempo, Bernat e Ribery nella ripresa e ora guarda al ritorno degli ottavi di Champions League, martedì prossimo in casa dell'Arsenal ma forte del 5-1 dell'andata che dovrebbe escludere sorprese per l'ammissione tra le migliori otto. Negli altri incontri della 23/a giornata del campionato tedesco, il Brema ha sconfitto 2-0 il Darmstadt, allontanandosi dalla zona retrocessione, l'Hoffenheim ha vinto 5-2 su Ingolstadt, mentre Magonza e Wolfsburg hanno pareggiato 1-1.

20:48Trump: pronto a smantellare norme contro inquinamento auto

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAR - L'amministrazione Trump si appresta a smantellare le norme contro l'inquinamento delle auto e di tutti gli autoveicoli varate da Barack Obama nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici. Lo scrive il New York Times, che parla anche di una vera e propria "inversione a U" rispetto agli sforzi compiuti negli ultimi anni per promuovere lo sviluppo delle auto elettriche. L'annuncio dell'ennesima spallata all'agenda verde di Barack Obama e' atteso per i prossimi giorni da parte dell'Epa, l'agenzia federale per la protezione ambientale, e del dipartimento ai trasporti. Tutto sarebbe pronto, inoltre, per avviare il processo più lungo e complesso da un punto di vista legale che dovrebbe portare allo smantellamento del Clean Power Act, la legge voluta da Obama per tagliare le emissioni inquinanti degli impianti a carbone.

20:44Portavoce Obama, ‘mai intercettato Trump, falso’

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAR - Barack Obama non ha mai ordinato alcuna intercettazione verso Donald Trump: "E' semplicemente falso". Cosi' Kevin Lewis, portavoce dell'ex presidente americano replica alle accuse del tycoon. "Una regola fondamentale dell'amministrazione Obama - spiega Lewis - è stata quella secondo cui nessun responsabile della Casa Bianca ha mai interferito con le indagini guidate dal Dipartimento alla giustizia".

20:41Renzi a Grillo, non ti permettere di parlare di mio padre

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Questo e' mio padre. Buttati come sciacallo sulle indagini, se vuoi, caro Beppe Grillo. Mostrati per quello che sei. Ma non ti permettere di parlare della relazione umana tra me e mio padre". Lo scrive sul suo blog, in merito al caso Consip, l'ex premier Matteo Renzi rivolgendosi al leader M5S. "Caro Beppe Grillo ti scrivo", e' l'incipit della 'lettera' di Renzi. "Spero che un giorno ti possa vergognare - anche solo un po' - per aver toccato un livello cosi' basso", scrive Renzi.

20:38Francia: Fillon, ‘non abdicate, non rinunciate mai’

(ANSA) - AUBERVILLIERS (FRANCIA), 4 MAR - "Non abdicate, non rinunciate mai": lo ha detto Francois Fillon, il candidato della Destra francese travolto dal Penelopegate, rivolgendosi ai circa duemila militanti riuniti oggi in un centro congressi di Aubervilliers, alle porte di Parigi. Fillon sta resistendo contro l'ipotesi di cedere il suo posto per la corsa all'Eliseo ad Alain Juppè e oggi ha cercato l'appoggio dei militanti. Domani si presenterà in piazza Trocadero a Parigi dove attende il sostegno di almeno 40 mila persone. Intanto, un comitato politico dei Républicains è stato convocato per lunedì, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto, per "valutare la situazione" sul suo caso: è quanto si legge in una nota diffusa dai Républicains proprio mentre Fillon parlava al comizio doi Aubervilliers.

20:38Ragazzo 17enne ferito a gamba con colpi arma da fuoco a Bari

(ANSA) - BARI, 4 MAR - Un ragazzo di 17 anni, con precedenti penali, è stato accompagnato da alcune persone al pronto soccorso dell'ospedale 'San Paolo' per una ferita da arma da fuoco ad una gamba. E' stato successivamente trasportato all'ospedale 'Di Venere' e sottoposto ad un intervento chirurgico. Non si trova in pericolo di vita. Al momento non si conoscono le circostanze del ferimento. Indagini sono in corso da parte degli agenti della squadra mobile della Questura di Bari.