Ultima ora

22:34Calcio: Premier League, Liverpool-Arsenal 3-1

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il Liverpool si rialza dopo il passo falso a Leicester e in un incontro della 27/a giornata di Premier League batte 3-1 l'Arsenal, diretto rivale nella corsa alla Champions. Ripiomba nei guai Arsene Wenger, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. La squadra allenata da Juergen Klopp ha chiuso il primo tempo sul 2-0 con i gol di Firmino e Mane, ma ha dovuto combattere fino alla fine, la terza rete è arrivata solo nel recupero con Wijnaldum, per avere ragione dei Gunners che avevano accorciato a metà ripresa con Welbeck. Il successo consente ai Reds di scavalcare l'Arsenal e portarsi al terzo posto affiancando il Manchester City di Pep Guardiola, che però ha due partite in meno. Anche l'Arsenal deve recuperare una partita, ma per ora è atteso martedì da un impegno forse oltre le sue capacità, dovendo cercare di ribaltare il 5-1 subito a Monaco dal Bayern nell'andata degli ottavi di Champions.

22:16Uccide moglie a Iglesias: fiaccolata per giovane vittima

(ANSA) - IGLESIAS, 4 MAR - È partita alle 20 in punto la fiaccolata organizzata ad Iglesias contro il femminicidio e per ricordare Federica Madau, la 32enne uccisa giovedì sera dal marito Gianni Murru, 46 anni. La fiaccolata è stata organizzata da Francesca Ena, ex presidente dell'associazione "Io non ho paura". Oltre duemila persone si sono raccolte in via Nuova e hanno raggiunto piazza Municipio. Davanti al corteo uno striscione con scritto "L'amore non ammette violenza". Qualcuno, appena il corteo si è mosso, ha urlato "Dov'è lo Stato?" e in coro molti hanno risposto "Lo Stato siamo noi". In prima fila dietro lo striscione anche la madre di Federica e alcuni parenti, poi i rappresentati del Consiglio comunale e delle associazioni di volontariato, ma soprattutto un fiume di cittadini. "Il nostro obiettivo - ha detto Francesca Ena - non è solo quello di stare vicino alla famiglia di Federica in questo terribile momento. Questi gesti non devono lasciare indifferenti, la città è sconvolta, l'omertà e il silenzio uccidono". (ANSA).

21:54Ritrovata in un bar donna scomparsa a Brescia, sta bene

(ANSA) - BRESCIA, 04 MAR - Stava bevendo un caffè in un bar dell'hinterland Sara Capoferri, 37 anni, bresciana scomparsa da 10 giorni e ritrovata nel tardo pomeriggio di oggi dai carabinieri. La donna, mamma di una ragazza di 15 anni, originaria di Sarnico ma residente a San Pancrazio, frazione di Palazzolo sull'Oglio, nonostante sia stata trovata in buone condizioni, è stata portata per un controllo in ospedale e poi in caserma a Chiari per essere sentita. La 37enne era scomparsa la sera dello scorso 21 febbraio quando aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver chiamato la figlia dicendole che stava rincasando. La sua auto era poi stata trovata bruciata in un campo a Berlingo, sempre nel Bresciano. L'incendio della macchina sarebbe stato provocato da un cortocircuito al motore. Non è la prima volta che Sara Capoferri fa perdere le sue tracce e, da quanto è stato riferito, anche in questo caso si sarebbe allontanata volontariamente e avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Rezzato.

21:44Foto ‘blasfeme’ per serata Cassero, Curia critica Procura

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAR - L'Arcidiocesi di Bologna, guidata da mons.Matteo Zuppi, critica la Procura della Repubblica che ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, a carico di ignoti, per le foto pubblicate due anni fa sulla pagina Facebook del Cassero (Il Cassero LGBT center è sede del comitato provinciale Arcigay) e giudicate blasfeme da esponenti Fi e Ncd, che avevano presentato denuncia. In particolare per una serie di foto - per promuovere una serata - che ritraevano tre uomini travestiti da Gesù e i due ladroni che mimavano pratiche sessuali, usando una croce. "Lascia perplessi - spiega una nota che uscirà domani sul settimanale Bologna Sette, supplemento ad Avvenire - che la Procura arrivi a sostenere che l'offesa gratuita e vilipendiosa arrecata ai simboli della religione cristiana, nella quale si riconoscono milioni di cittadini (non solo i cattolici), perché di questo si tratta al di là di ogni dubbio, possa costituire l'oggetto del tutto lecito di un'associazione, per di più sostenuta con denaro pubblico". (ANSA).

21:28Calcio: serie A, Sampdoria-Pescara 3-1

(ANSA) - GENOVA, 4 MAR - La Sampdoria ha battuto il Pescara 3-1 nel secondo anticipo della 27/a giornata di serie A. Primo tempo equilibrato, giocato bene dalle due squadre. Padroni di casa in vantaggio al 18' con Bruno Fernandes su assist di Muriel, il pareggio ospite arriva al 35' con Cerri che mette dentro da due passi dopo un'azione di Zampano e Benali. Nel finale di tempo Sampdoria vicina al gol prima con Muriel e poi con Barreto. Blucerchiati ancora pericolosi in inizio di ripresa con Barreto e Praet, tra le due azioni un tiro di Cerri bloccato da Viviano. Al 58' il nuovo vantaggio della Sampdoria con Quagliarella che insacca di testa su un cross dalla destra di Bruno Fernandes. La Samp cala il tris al 68' con Schick, entrato sei minuti prima al posto di Muriel. I liguri salgono al nono posto con 38 punti, Pescara sempre più ultimo a quota 12.

21:22Scuola: primo istituto in Italia intitolato a Gino Bartali

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 4 MAR - Grande festa all'Istituto statale comprensivo Cortona 2 oggi intitolato a Gino Bartali. "E' la prima scuola in Italia che viene intitolata a Gino Bartali e mai scelta fu più indicata", ha detto il sindaco Francesca Basanieri. "Bartali era veramente e profondamente legato a queste terre e a Terontola, dove ha fatto tappa più volte nel periodo tra il 1943 e il 1945. E poi - ha aggiunto - Bartali incarna un vero eroe italiano che dallo sport, a cui noi italiani siamo sempre legati, arriva all'impegno civile e alla difesa dei valori cristiani della vita". "Gino Bartali - ha poi ricordato riferendosi al 'Giusto tra le Nazioni - ha effettuato ben 40 viaggi tra Firenze e Assisi, 380 Km andata e ritorno ogni viaggio oltre 15mila km. E lo ha fatto tra il 1944 e 1945, sotto le bombe e su strade sterrate. Con il freddo e con il caldo, con il vento e con la pioggia. E tutto ciò per salvare delle vite, probabilmente più di 800". (ANSA).

21:22Furbetti cartellino: sospeso dipendente comunale a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 4 MAR - Arrivava in auto sino all'ufficio, timbrava l'ingresso con il proprio badge, se ne andava in giro per la città e a fine mattinata tornava per registrare l'uscita da quel posto di lavoro in cui non aveva messo piede. I carabinieri di Sassari hanno eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti di un dipendente del Comune di Sassari. Il provvedimento, che prevede la sospensione dal pubblico ufficio per tre mesi, è stato emesso dal gip di Sassari in seguito a un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Mario Leo. Lunghi appostamenti, pedinamenti, fotografie hanno permesso di accertare che la dinamica era quasi sempre la stessa, ma in altre circostanze il "furbetto del cartellino" fingeva di aver dimenticato a casa il badge e chiedeva attraverso successive comunicazioni via mail di trascrivere a posteriori i propri orari di ingresso e di uscita dal posto di lavoro.Così traeva in inganno e induceva in errore l'ufficio amministrativo, attestando di aver svolto prestazioni lavorative mai effettuate. In poco più di due mesi di osservazione, i carabinieri hanno dimostrato che l'uomo ha maturato 86 ore di assenza ingiustificata dal lavoro, rendendosi responsabile di truffa aggravata e false attestazioni sulla presenza in servizio da parte di un pubblico dipendente. Questo reato, introdotto dal decreto legislativo 165/2001 per contrastare i "furbetti del cartellino", potrebbe comportarne il licenziamento. (ANSA).