Ultima ora

00:44Calcio: doppietta bacca, Milan batte Chievo 3-1

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il Milan soffre, va in vantaggio, si fa raggiungere ma trova l'ottima serata di Bacca ed alla fine batte il Chievo 3-1. Un successo che consente ai rossoneri di salire a 50 punti, scavalcare momentaneamente l'Inter ed agganciare la Lazio al sesto posto, con vista sull'Europa. Partita complicata per i rossoneri, che la sbloccano con Bacca al 24'. Ma il Chievo reagisce ed al 43' pareggia dal dischetto con il gol di De Guzman (rigore dubbio fischiato dall'arbitro Maresca dopo un contatto fra De Sciglio e Gakpè). Nella ripresa il colombiano rovina in parte la sua partita calciando alto il secondo rigore fischiato dall'arbitro (fallo di mano di Cesar), ma poi si fa perdonare riportando il Milan in vantaggio al 25'. Bacca esce tra gli applausi di San Siro, al suo posto entra Kucka. Il gol della sicurezza lo realizza Lapadula al 37', ancora dal dischetto, dopo lo sgambetto in area di Izco su Ocampos.

23:29Calcio: Samp, Giampaolo “bravi e pazienti”

(ANSA) - GENOVA, 4 MAR - Sesto risultato utile consecutivo per la Samp grazie alla vittoria contro il Pescara, frutto della 'pazienza', come ha spiegato Marco Giampaolo. "La differenza l'ha fatta la pazienza di non snaturarsi, di muovere palla e di non andare a sbattere contro un muro perché il Pescara ha fatto tanta densità - ha detto il tecnico blucerchiato -. L'importante in questi casi è non perdere lucidità. Forse abbiamo rischiato qualcosa alzando i terzini ma andava fatto". Una vittoria che proietta la Sampdoria già in clima derby. "Ho cominciato a pensarci un secondo dopo la fine - ha ammesso Giampaolo -. Noi ci arriviamo nella condizione migliore. Sono convinto che questo derby si prepari da solo. Per noi sarà un colpo da non fallire. Mi hanno detto che sono tantissimi anni che non si vince il derby sia all'andata che al ritorno in serie A (l'ultima volta fu nel campionato '59/60). Abbiamo la grande chance di passare alla storia e va sfruttata".

22:58Nigeriana sviene in strada, nella borsa aveva un feto

(ANSA) - BIELLA, 4 MAR - I soccorsi a una giovane nigeriana, svenuta in strada a Candelo (Biella), hanno portato alla scoperta di un feto nella sua borsa. L'hanno trovato i sanitari mentre cercavano i documenti. La donna, che non parla italiano, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove si trova ricoverata nel reparto di ginecologia. I medici ritengono che si sia trattato di un aborto spontaneo. Le sue condizioni appaiono in miglioramento e non destano preoccupazione. E' stato un passante a dare l'allarme. La donna sarebbe irregolare in Italia e non sono stati trovati suoi documenti. Il sospetto è che possa essere una vittima della tratta delle prostitute che vengono sfruttate da un'organizzazione che le accompagna sulle strade biellesi. La procura ha aperto un fascicolo. (ANSA).

22:34Calcio: Premier League, Liverpool-Arsenal 3-1

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il Liverpool si rialza dopo il passo falso a Leicester e in un incontro della 27/a giornata di Premier League batte 3-1 l'Arsenal, diretto rivale nella corsa alla Champions. Ripiomba nei guai Arsene Wenger, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. La squadra allenata da Juergen Klopp ha chiuso il primo tempo sul 2-0 con i gol di Firmino e Mane, ma ha dovuto combattere fino alla fine, la terza rete è arrivata solo nel recupero con Wijnaldum, per avere ragione dei Gunners che avevano accorciato a metà ripresa con Welbeck. Il successo consente ai Reds di scavalcare l'Arsenal e portarsi al terzo posto affiancando il Manchester City di Pep Guardiola, che però ha due partite in meno. Anche l'Arsenal deve recuperare una partita, ma per ora è atteso martedì da un impegno forse oltre le sue capacità, dovendo cercare di ribaltare il 5-1 subito a Monaco dal Bayern nell'andata degli ottavi di Champions.

22:16Uccide moglie a Iglesias: fiaccolata per giovane vittima

(ANSA) - IGLESIAS, 4 MAR - È partita alle 20 in punto la fiaccolata organizzata ad Iglesias contro il femminicidio e per ricordare Federica Madau, la 32enne uccisa giovedì sera dal marito Gianni Murru, 46 anni. La fiaccolata è stata organizzata da Francesca Ena, ex presidente dell'associazione "Io non ho paura". Oltre duemila persone si sono raccolte in via Nuova e hanno raggiunto piazza Municipio. Davanti al corteo uno striscione con scritto "L'amore non ammette violenza". Qualcuno, appena il corteo si è mosso, ha urlato "Dov'è lo Stato?" e in coro molti hanno risposto "Lo Stato siamo noi". In prima fila dietro lo striscione anche la madre di Federica e alcuni parenti, poi i rappresentati del Consiglio comunale e delle associazioni di volontariato, ma soprattutto un fiume di cittadini. "Il nostro obiettivo - ha detto Francesca Ena - non è solo quello di stare vicino alla famiglia di Federica in questo terribile momento. Questi gesti non devono lasciare indifferenti, la città è sconvolta, l'omertà e il silenzio uccidono". (ANSA).

21:54Ritrovata in un bar donna scomparsa a Brescia, sta bene

(ANSA) - BRESCIA, 04 MAR - Stava bevendo un caffè in un bar dell'hinterland Sara Capoferri, 37 anni, bresciana scomparsa da 10 giorni e ritrovata nel tardo pomeriggio di oggi dai carabinieri. La donna, mamma di una ragazza di 15 anni, originaria di Sarnico ma residente a San Pancrazio, frazione di Palazzolo sull'Oglio, nonostante sia stata trovata in buone condizioni, è stata portata per un controllo in ospedale e poi in caserma a Chiari per essere sentita. La 37enne era scomparsa la sera dello scorso 21 febbraio quando aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver chiamato la figlia dicendole che stava rincasando. La sua auto era poi stata trovata bruciata in un campo a Berlingo, sempre nel Bresciano. L'incendio della macchina sarebbe stato provocato da un cortocircuito al motore. Non è la prima volta che Sara Capoferri fa perdere le sue tracce e, da quanto è stato riferito, anche in questo caso si sarebbe allontanata volontariamente e avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Rezzato.

21:44Foto ‘blasfeme’ per serata Cassero, Curia critica Procura

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAR - L'Arcidiocesi di Bologna, guidata da mons.Matteo Zuppi, critica la Procura della Repubblica che ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, a carico di ignoti, per le foto pubblicate due anni fa sulla pagina Facebook del Cassero (Il Cassero LGBT center è sede del comitato provinciale Arcigay) e giudicate blasfeme da esponenti Fi e Ncd, che avevano presentato denuncia. In particolare per una serie di foto - per promuovere una serata - che ritraevano tre uomini travestiti da Gesù e i due ladroni che mimavano pratiche sessuali, usando una croce. "Lascia perplessi - spiega una nota che uscirà domani sul settimanale Bologna Sette, supplemento ad Avvenire - che la Procura arrivi a sostenere che l'offesa gratuita e vilipendiosa arrecata ai simboli della religione cristiana, nella quale si riconoscono milioni di cittadini (non solo i cattolici), perché di questo si tratta al di là di ogni dubbio, possa costituire l'oggetto del tutto lecito di un'associazione, per di più sostenuta con denaro pubblico". (ANSA).