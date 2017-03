Ultima ora

12:11Sci: cdm, slalom Kranjska Gora, Gross in testa

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - L'azzurro Stefano Gross è in testa nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora valido per la Coppa del mondo. Lo sciatore italiano è sceso in 54.26, un tempo strepitoso rispetto agli altri concorrenti, visto che il secondo in graduatoria, l'austriaco Michael Matt è staccato di 1 secondo e 15 centesimi, mentre il neovincitore della Coppa del mondo Marcel Hirscher è a 1 secondo e 47. L'altro azzurro Manfred Moelgg dopo la prima manche è al sesto posto, staccato di 1 secondo e 63 centesimi dal battistrada Gross. Alle 12.30 comincerà la seconda manche. (ANSA).

12:08Incendio al museo del Manifesto Cinematografico di Milano

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Incendio nella notte nei locali del Museo del Manifesto Cinematografico in via Gluck a Milano. Il fuoco, causato molto probabilmente da un corto circuito, non ha provocato particolari danni perché il materiale di pregio era custodito in modo protetto. Tuttavia polizia locale e vigili del fuoco, che hanno immediatamente circoscritto le fiamme, durante l'intervento per precauzione hanno evacuato un edificio attiguo. Il Museo custodisce le locandine di migliaia di film, 160.000 pezzi fra manifesti, negativi, fotografie, memorabilia, riviste. La collezione permanente del Museo è fra le più ricche d'Italia. Sono oltre 120.000 i manifesti da uno a otto fogli conservati, cui si aggiungono materiali pubblicitari a stampa, locandine e fotobuste, sia di produzione italiana che internazionale.(ANSA).

12:05Ragazza di 25 anni investita e uccisa da auto pirata

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Una ragazza di 25 anni è stata investita ed uccisa all'alba da un'auto mentre attraversava la strada all'uscita da una discoteca a Sant'Antimo (Napoli). La giovane, di Gricignano d'Aversa (Caserta) è stata travolta - secondo la ricostruzione dei Carabinieri dei carabinieri da una Fiat Bravo nera. L'uomo alla guida non si è fermato e si è dato alla fuga. La ragazza è giunta morta all'ospedale di Aversa. Indagini in corso dei carabinieri per identificare il conducente dell'auto pirata.(ANSA).

12:01Sci: cdm, Italia leader in classifica femminile per nazioni

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - A sei gare dalla fine della Coppa del mondo, il dominio dell'Italia nella classifica femminile della Coppa per Nazioni è sempre più evidente. La squadra diretta da Matteo Guadagnini vanta in stagione quattro vittorie (due con Sofia Goggia ieri nella discesa e oggi nel supergigante di Jeongseon e due con Federica Brignone nel gigante di Kronplatz e nella supercombinata di Crans Montana), a cui si aggiungono un totale di 19 podi e una serie di brillanti piazzamenti che portano il conteggio complessivo a 4058 punti, contro i 3255 dell'Austria e i 3196 della Svizzera. L'ultima stagione in cui l'Italia femminile aveva raccolto almeno quattro vittorie risale al 2007/08, quando i trionfi furono sei grazie alla strepitosa serie di Denise Karbon che si impose in cinque giganti e Chiara Costazza vinse lo slalom di Lienz. La classifica di coppa del mondo femminile per nazioni (31 gare disputate su 37) 1. Italia 4058 2. Austria 3255 3. Svizzera 3196 4. Stati Uniti 2610 5. Slovenia 1646 6. Francia 1311 7. Norvegia 1174 8. Svezia 1073 9. Slovacchia 953 10. Germania 942. (ANSA).

11:57Strage Bologna: Bolognesi(Assovittime), ora non fermino i Pm

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAR - "Speriamo che ora non li fermino. Che li lascino indagare fino in fondo. A Bologna come a Roma. Da membro della Commissione Moro ho visto troppi segnali strani, in 40 anni. Messi insieme danno l'idea che qualcuno è d'accordo nel volere chiudere la partita sugli anni di piombo". Cosi l'on.Paolo Bolognesi (Pd), presidente dell'Associazione familiari vittime della strage di Bologna, dopo la notizia della riapertura dell'indagine sul concorso all'attentato di Gilberto Cavallini. "E' il segno - ha detto all'ANSA - che hanno analizzato con attenzione il dossier che abbiamo presentato, chiedendo non solo di revocare la precedente archiviazione di Cavallini, ma indicando nomi e cognomi di mandanti e finanziatori. Un secondo filone, che ipotizza l'alto tradimento di militari coinvolti, comporta la competenza della Procura di Roma, che si occupa di quel filone. Ora spero che ai nostri atti, presi dai vari processi, si possano aggiungere atti secretati e dossier nascosti. E che le inchiesta non siano fermate". (ANSA).

11:43Ladri ‘seriali’ in azione in cimitero nel Salernitano

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 05 MAR - Ladri 'seriali' di arredi funerari. Accade nel cimitero di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Nel bottino soprattutto lettere in bronzo, croci di rame, portafiori e portafotografie sottratti alle lapidi. E tutto questo - secondo quanto emerso - accade di giorno, nonostante l'intensificazione dei controlli da parte dei custodi. Il fenomeno ha destato l'indignazione e la protesta dei familiari dei defunti. "Per porre fine a questi atti di assoluta inciviltà - dichiara Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina - stiamo pensando all'attivazione di un servizio di videosorveglianza" Molto probabilmente gli accessori di arte funeraria rubati nel cimitero di Sala Consilina vengono utilizzati per arredare le lapidi di altri cimiteri.(ANSA).

11:42Sci: Goggia imprendibile, vince anche Superg, Brignone 4/a

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Sofia Goggia non si ferma più. La ninja italiana delle nevi dopo il trionfo di ieri in discesa libera, questa notte ha vinto ancora sulla pista coreana di Jeongseon, facendo sua la gara del Superg di coppa del mondo, ancora davanti a Lindsey Vonn staccata di 4 centesimi e a Ilka Stuhec di 51, quarto posto per Federica Brignone 80 centesimi di distacco).