Ultima ora

14:51Città Scienza rinasce con “Corporea”, oggi 1500 visitatori

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Oltre 1.500 cittadini - secondo quanto rende noto l'ufficio stampa - hanno visitato questa mattina Corporea, il museo interattivo sul Corpo umano inaugurato ufficialmente ieri a Città della Scienza di Napoli alla presenza delle istituzioni. Oggi, nella prima giornata di apertura al pubblico, un fiume di ragazzi e famiglie ha affollato i tre piani espositivi alla scoperta dei mille segreti della macchina del corpo umano, muovendosi tra le aree del cervello, divertendosi con le oltre 100 installazioni interattive, gli exhibits e i game di realtà virtuale ed aumentata. Con un particolare allestimento tecnologico Corporea ha fatto divertire imparando i visitatori di tutte le età. "Un ritorno in grande per Città della scienza", evidenzia l'ufficio stampa, "confermato dalla grande partecipazione del pubblico, tra cui anche il sottosegretario all'Ambiente Barbara Degani, che è tornata per la seconda volta, dopo l'inaugurazione di ieri, per visitare il museo".(ANSA).

14:35Israele: governo approva depenalizzazione uso marijuana

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAR - Il governo israeliano ha approvato la depenalizzazione dell'uso della marijuana in Israele in base ad una proposta avanzata dal ministeri della sicurezza e della giustizia. La nuova norma - che dovrà ora essere approvata dal Parlamento - stabilisce che chi è colto, per la prima volta, mentre fuma in pubblico la sostanza, non sia più perseguito penalmente bensì multato. Il ministro della giustizia Ayelet Shaked ha definito il varo del provvedimento come "una pietra miliare. Migliaia di persone normali non saranno più considerate criminali".

14:04Spari contro mezzi polizia a San Severo, nessun ferito

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 5 MAR - Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati la scorsa notte a San Severo contro automezzi della polizia del Reparto mobile che da alcuni giorni sono in città per un controllo rafforzato del territorio disposto in seguito a numerosi episodi di criminalità verificatisi negli ultimi tempi. I colpi hanno raggiunto e danneggiato in tre punti un furgone che parcheggiato dinanzi ad una albergo dove è ospitato il personale di polizia inviato da altre città e che si trova vicino alla stazione ferroviaria. E' stato il portiere dell'albergo a sentire gli spari e dare l'allarme. Non appena ha appreso la notizia, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha subito sentito il questore di Foggia, Piernicola Silvis al quale ha espresso "la più totale e convinta solidarietà dell'Amministrazione Comunale".

14:03Rogo in appartamento a Genova, dimesse donna e bambina

(ANSA) - GENOVA, 5 MAR - Stanno meglio e sono tornate a casa la donna e la bimba che la notte tra venerdì e sabato sono rimaste lievemente intossicate dopo che qualcuno ha incendiato la porta dell'appartamento dove vivono a Begato, sopra Bolzaneto a Genova. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile di Genova per capire chi possa avere appiccato il rogo. L'ipotesi principale è quella di un messaggio intimidatorio nei confronti del capofamiglia, un marocchino con diversi piccoli precedenti per spaccio. Ma non è nemmeno escluso che il gesto possa essere legato al fatto che la famiglia abbia occupato abusivamente l'appartamento alcune settimane fa. Gli inquirenti, coordinati dal pm Emilio Gatti, stanno sentendo in queste ore vicini e conoscenti della famiglia e stanno cercando telecamere nella zona che potrebbero avere immortalato la fuga dell'attentatore. I vigili del fuoco ieri avevano trovato alcuni stracci imbevuti di benzina proprio davanti alla porta dell'abitazione usati come innesco delle fiamme.

14:01Gay: arcivescovo Trento, la donna non è un’incubatrice

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - "Generare un figlio non è operazione tecnica, la donna non è un'incubatrice, partecipa con tutto il suo vissuto alla generazione". Lo dice l'arcivescovo di Trento Lauro Tisi sulle vicenda dei bimbi affidati ad una coppia gay. "Mi pare fuori da ogni logica - dice Tisi in una conversazione con il quotidiano Il Trentino - pensare di affidare la gestione di un figlio ad una figura terza. Il figlio è della madre che lo ha portato in grembo". "Queste operazioni - prosegue l'arcivescovo - evidenziano una gravissima mancanza di rispetto: mancanza di rispetto per la donna e al contempo per il suo bambino". "La mia opinione - dice Tisi - è che la genitorialità passa per l'elemento fisico-biologico che non è un processo meccanico. Non si può fare finta che non esista". "Non può essere la legge - conclude l'arcivescovo - a stabilire un legame così profondo, dimenticando l'origine della vita, facendo finta che questa non esista. Ci troviamo di fronte all'umiliazione della figura femminile". (ANSA).

13:47Israele: ‘via Arafat’ in villaggio arabo,Netanyahu indignato

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAR - Nel villaggio arabo di Jatt (50 chilometri a nord-est di Tel Aviv) due strade sono state dedicate a figure simboliche del popolo palestinese - l'ex Mufti di Gerusalemme Haj Amin al-Husseini e Yasser Arafat - ed un'altra ancora alla stessa Palestina. Lo ha scoperto un riservista israeliano di passaggio che ha divulgato la vicenda su Facebook innescando subito la reazione indignata dello stesso premier Benyamin Netanyahu. ''Non possiamo permettere che nello Stato d'Israele - ha detto oggi, durante il consiglio dei ministri - siano dedicate strade in ricordo di uccisori di israeliani o di ebrei'' quali appunto, ha insistito, al-Husseini e Arafat. ''Se necessario, aggiorneremo la legge in materia''. Il consiglio municipale di Jatt ha replicato che quelle strade sono state intestate già sei anni fa in maniera formale e che nessuno, in questo periodo, aveva mai avanzato obiezioni.

13:44Sci: Sofia Goggia 6/a italiana a vincere un Superg di cdm

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - La 24enne Sofia Goggia fresca vincitrice nella notte italiana del Superg di Coppa del mondo sulla pista di Jeongseon in Corea, è la sesta italiana che scrive il suo nome nell'albo d'oro di questa specialità. Le altre azzurre finora salite sul gradino più alto del podio del Superg in Coppa del mondo sono state Karen Putzer (4 volte), Isolde Kostner (3), Deborah Compagnoni (2), Nadia Fanchini (1) e Michaela Marzola (1). (ANSA).