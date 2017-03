Ultima ora

17:20Figc:Ferrero,Sono per Tavecchio ma per me Abodi in vantaggio

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Andrea Abodi è il cambiamento, la novità, gli riconosciamo di avere fatto un grande lavoro in serie B dando una svolta a quella Lega: ma Tavecchio ha fatto un buon lavoro, ed è giusto per me che possa portare a termine la sua opera". Alla vigilia delle elezioni della Federcalcio, con una dichiarazione all'Ansa, il presidente della Samp fa la sua dichiarazione di voto. Sottolineando, però, che "quella di domani sarà una gara all'ultimo voto". "Tra l'altro - prosegue - secondo me Abodi è in vantaggio: se vincesse sarebbe un peccato, perchè Tavecchio deve poter completare il suo programma. Lotito? E' lui il peggior nemico di se stesso, e glielo dico da tanto. Mi auguro comunque - conclude il presidente della Samp - che il vincitore possa regalare concretezza al calcio e far ritornare alla gente la voglia di andare allo stadio per seguire lo sport più bello".

17:13Francia: Fillon, decine di migliaia a Trocadero con bandiere

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - Quartiere blindato, una marea di sostenitori con le bandiere tricolori al vento, dalla Tour Eiffel alla place du Trocadero: sul piano della partecipazione, la scommessa di Francois Fillon è vinta, i suoi sostenitori hanno invaso Parigi dedicandogli cori e striscioni. L'intero quartiere è blindato, dopo una mattinata di pioggia è spuntato il sole. Il coordinatore della campagna di Fillon, Bruno Retailleau, dal palco ha gridato: "siamo 200.000". Le cifre si conosceranno soltanto in serata, una stima attendibile sul posto si avvicina ai 50.000. Notata nella folla, fra gli altri, il sarkozysta Francois Baroin, la ex simbolo della "Manif pour tous" (gli anti nozze gay), Frigide Barjot.

17:09Giappone: approvato terzo mandato per premier Abe

(ANSA) - TOKYO, 5 MAR - Il premier giapponese Shinzo Abe potrà servire un terzo mandato dopo la scadenza del secondo nel settembre 2018, diventando di fatto il primo ministro più a lungo in carica nel paese a partire dal dopoguerra. Durante il congresso del partito Liberal Democratico, attualmente al governo, i delegati hanno deciso di estendere il limite degli incarichi del leader del partito dagli attuali due a tre mandati, consentendo al premier Abe di ricandidarsi alle elezioni politiche previste nell'autunno del prossimo anno. Abe, 62 anni, era stato nominato a capo dell'esecutivo per la prima volta nel 2007, ma era rimasto in carica appena un anno prima di presentare le dimissioni, ufficialmente per ragioni di salute. Nel dicembre 2012 ha vinto le elezioni a capo dei conservatori dopo 3 anni all'opposizione. L'estensione del numero dei mandati era stata approvata lo scorso novembre dal Consiglio generale del partito, l'organo decisionale della formazione.

17:04Migranti: arrivati 1.264 in Sicilia, a bordo un cadavere

(ANSA) - MESSINA, 5 MAR - Sono sbarcati al molo Marconi del porto di Messina dalla nave della Guardia Costiera Fiorillo 246 migranti che sono stati recuperati negli scorsi giorni al largo del Canale di Sicilia. Ad accoglierli personale della Prefettura, delle forze dell'ordine, dell'Asp e delle associazioni di volontariato. Saranno trasportati nei centri di accoglienza a Messina e nel resto del paese. Sono complessivamente 1.264 i migranti arrivati in Sicilia su tre navi: 515 a Pozzallo (Ragusa) su nave Acquarius, 505 a Catania su nave Siem Pilot, che ha a bordo anche il cadavere di un giovane morto per cause naturali, e 246 a Messina su nave Fiorillo. Intanto continuano i salvataggi nel Mar Mediterraneo.

17:00Sci: delusione Gross, “avrei voluto vincere,ma va bene così”

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Rammarico e un pò di delusione per Stefano Gross, al quale oggi è sfuggita per un soffio la vittoria nello slalom speciale di Kranjska Gora, valido per la coppa del mondo. Dopo una prima manche spettacolare, nella quale ha rifilato ai rivali oltre un secondo di distacco, l'altoatesino non è riuscito a conservare fino in fondo il vantaggio, e la gara è stata poi vinta dall'austriaco Michael Matt. "Avrei voluto la vittoria, non ci sono dubbi" dice Gross, giunto al secondo posto. E' successo che nella seconda manche sono partito senza trovare le sensazioni che avevo avuto nella prima, ed è un attimo perdere tempo prezioso". "Di buono -sottolinea però l'azzurro- c'è che si tratta sempre di un podio, che mi serve per la classifica. Quest'anno ho avuto molti problemi fino a Wengen. Da lì penso di aver fatto vedere qualcosa di buono. Il Mondiale poi è andato come è andato, adesso cerco di attaccare nell'ultima gara per provare a vincerla. Poi lavorare e lavorare ancora di più per la prossima stagione".

16:57Pd: Emiliano, rinvio primarie? Partito sarebbe perduto

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Io ho l'impressione che uno spostamento delle primarie corrisponda alla destrutturazione del Pd. Il Pd deve dimostrare di andare fino in fondo, e lo sta dicendo uno che e' in una situazione di difficoltà enorme visto che facciamo un congresso con rito abbreviato, noi avevamo chiesto piu' di tempo e ci e' stato negato, ma con la stessa lucidità dico che se noi dovessimo perdere il treno del congresso il Pd e' perduto per sempre a costi di perdere preferisco salvare il partito".Cosi' Emiliano a In Mezz'ora su Rai3.

16:53Trump a Congresso, indagare se abuso potere di Obama

(ANSA) - NEW YORK, 5 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha chiesto al Congresso di indagare su possibili abusi di potere da parte dell'amministrazione Obama a ridosso delle elezioni presidenziali del 2016: lo afferma in una nota la Casa Bianca. Il riferimento e' all'accusa mossa da Trump al suo predecessore, quella di aver fatto mettere i telefoni della Trump Tower sotto controllo.