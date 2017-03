Ultima ora

19:47Atletica: Euroindoor, Fabrizio Donato argento nel triplo

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Il capitano azzurro Fabrizio Donato coglie il secondo posto nel salto triplo ai Campionati Europei indoor di Belgrado, atterrando alla misura di 17,13. L'oro va al portoghese Nelson Evora (17,20), il bronzo al tedesco Max Hess (17,12). Donato, quarant'anni compiuti nell'agosto scorso, nativo di Latina (ma residente a Roma) e tesserato per le Fiamme Gialle, ottiene la 92esima medaglia italiana nella storia della manifestazione, la prima nell'edizione di quest'anno.

19:31Incidenti montagna:valanga su scialpinisti,un morto 3 feriti

(ANSA) - AOSTA, 5 MAR - Uno scialpinista spagnolo di 25 anni è morto travolto da una valanga nella tarda mattinata di oggi in Val Grisenche (Aosta). Altri compagni, di varie nazionalità, sono rimasti feriti ma non corrono pericolo di vita. Il gruppo, composto dalla vittima, dai tre feriti ricoverati in ospedale (un francese 55enne, un inglese di 59 e uno statunitense di 51) che pur con vari traumi non sono gravi, e da un' altra persona solo parzialmente coinvolta, era impegnato in un fuoripista di heliski. Sono stati travolti mentre erano fermi in attesa di un compagno attardatosi nella neve fresca. Quattro di loro sono stati sepolti dalla neve per un'altezza fino a 150 centimetri, uno invece è stato solo sfiorato dalla dramma. L'incidente si è verificato a 2.600 metri di quota. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entreves. I primi a soccorrerli sono stati altri sciatori impegnati in discese di heliski, poi è giunto il Soccorso alpino valdostano.

19:20Maltempo: in arrivo venti forti su regioni Centro e Sardegna

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - L'arrivo di una intensa perturbazione di origine atlantica sull'Italia determinerà da domani un nuovo graduale peggioramento del tempo. L'instabilità sarà caratterizzata da venti sostenuti e da una successiva intensificazione delle precipitazioni nel centro-sud che assumeranno, martedì, anche carattere nevoso fino a quote collinari sulle regioni adriatiche centrali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 6 marzo, venti forti occidentali, con raffiche di burrasca, su Toscana, Umbria, Marche in estensione dal tardo pomeriggio al Lazio. Dal pomeriggio di domani, previsti inoltre venti occidentali, da forti a burrasca, sulla Sardegna in graduale rotazione dai quadranti settentrionali e in rapida intensificazione localmente fino a tempesta. I fenomeni saranno accompagnati da mareggiate lungo le coste esposte.

19:13Camera: Boldrini operata ad ernia al disco ad Umberto I

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "La Presidente della Camera è stata ricoverata d'urgenza venerdì notte al Policlinico Umberto I di Roma per una improvvisa e acuta forma di ernia del disco che ha reso necessario l'intervento chirurgico. L'operazione - eseguita ieri mattina dall'équipe coordinata dal prof. Roberto Delfini - è perfettamente riuscita ed il decorso post-operatorio si presenta regolare. È prevedibile che la Presidente Boldrini lasci l'ospedale entro due-tre giorni. Di conseguenza subirà modifiche il calendario dei suoi impegni per la prossima settimana". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Camera.

19:02Juve a +8 manca ko scudetto, Inter a valanga a Cagliari

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Primo pareggio in campionato per la Juventus, fermata sull'1-1 dall'Udinese, che permette ai bianconeri di portare a +8 il distacco sulla Roma. Partita meno tonica del solito per la squadra di Allegri costretta alla rimonta dopo il gol di Zapata e riuscitaci grazie a un'inzuccata di Bonucci. Ben più sostanziosa la prestazione dell'Inter a Cagliari: manita e momentaneo 5/o posto (in attesa della Lazio che gioca il posticipo) a un solo punto dall'Atalanta. Sugli scudi Perisic (doppietta) e Banega (gol e assist): chiudono i conti Icardi (su rigore) e Gagliardini (1/a rete in Serie A). Per i sardi inutile il 12mo gol di Borriello.La sconfitta interna (0-2) dell'Empoli, quart'ultima, contro il Genoa (Ncham e Hjlemark) è resa meno pesante dal concomitante ko (3-1) del Palermo a Torino. In vantaggio con Rispoli, i rosanero sono travolti nella ripresa dalla furia di Belotti (tripletta), nuovo capocannoniere con 22 gol. Pari a reti bianche tra Crotone e Sassuolo.

18:49Turchia: Erdogan, Germania continua a ‘praticare nazismo’

(ANSA) - ISTANBUL, 5 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, accusa la Germania di "praticare il nazismo", per aver proibito ai dirigenti turchi in visita di tenere comizi presso le comunità turche in territorio tedesco sul referendum con cui Ankara intende cambiare la propria costituzione in senso presidenzialista. Le autorità locali tedesche hanno infatti detto no alla richiesta dei ministri delle finanze e della giustizia turchi di tenere comizio e la Turchia ha annullati i previsti incontri. "In Germania - ha detto Erdogan parlando a Istanbul - non permettono ai nostri amici di parlare. Lasciateglielo fare. Pensate forse che impedendo loro di parlare i voti in Germania saranno per il no (nel referendum costituzionale) invece che per il sì?". "Germania - ha quindi detto il presidente turco - tu non hai niente a che fare con la democrazia. Queste vostre pratiche odierne non sono affatto differenti da quelle del Nazismo del passato".

18:38Pd: per Renzi presidente Marche e 15 sindaci del Pesarese

(ANSA) - PESARO, 5 MAR - ''Siamo convinti che al Pd e al Paese serva un leader carismatico e riformista come Matteo Renzi''. Oltre 150 iscritti al Pd della Provincia di Pesaro Urbino hanno sottoscritto la mozione per la candidatura di Matteo Renzi alla segreteria dei Democratici. Ci sono il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, 15 sindaci, con in testa il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci (vice presidente nazionale del Pd e responsabile degli enti locali), i parlamentari Alessia Morani e Marco Marchetti, i 4 consiglieri regionali espressi dal territorio (Renato Claudio Minardi, Gino Traversini, Federico Talé e Andrea Biancani). ''Tutti noi - si legge in una nota - sentiamo l'esigenza per il Pd di rigenerarsi nei territori, a partire dai circoli, e di mettere al centro le periferie. Ogni rendita politica è finita e la mobilità del voto è più forte, la fiducia dei cittadini si misura sulle proposte e sulla capacità di chi fa politica di trovare le soluzioni più avanzate''.