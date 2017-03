Ultima ora

21:52Fillon, ‘partito non può impedirmi candidatura’

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - "Il partito non può impedirmi di candidarmi, soltanto io posso prendere una decisione": lo ha detto Francois Fillon questa sera in diretta al tg di France 2. Parlando dopo il comizio del Trocadero davanti ai suoi sostenitori, il candidato della destra ha ribadito che non si ritirerà nonostante l'inchiesta: "la risposta è no. Anche perché ogni candidatura diversa condurrebbe a un'impasse nella destra e a una sconfitta".

21:38Juve: Allegri, a Udine un mattoncino per nostra classifica

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Un altro piccolo passo avanti verso il sesto scudetto consecutivo della Juventus, oggi a + 8 sulla Roma. Massimiliano Allegri ribadisce soddisfazione per il punto preso a Udine. "Partita complicata - scrive su Twitter nel tardo pomeriggio - piena di difficoltà: il punto è un mattoncino che mettiamo nella nostra classifica!". Bonucci, messo definitivamente da parte il caso dello screzio con il suo allenatore, si compiace per gol personale e risultato: "Guardare sempre avanti e al lato positivo delle cose. - scrive sui social il difensore bianconero - Un punto guadagnato. Un altro gol importante. #finoallafine".

21:26Iran: anche ex presidente Ahmadinejad va su Twitter

(ANSA) - TEHERAN, 5 MAR - Anche l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è su Twitter. Oggi con un video dal suo account personale @Ahmadinejad1956 ha invitato a seguirlo e in inglese ha scritto 'Nel nome di Dio la pace sia con tutti coloro che nel mondo amano la libertà'. La notizia viene riportata da numerosi siti internazionali. Quando mancano poco più di due mesi alle elezioni presidenziali, Ahmadinejad si è dunque unito alla schiera dei politici iraniani che - benchè Twitter sia ufficialmente vietato in Iran - hanno un loro account. Tra loro, vi sono la guida suprema Ali Khamenei e il presidente Hassan Rohani.

21:21‘Consultoria TransFemminista Queer’ occupa immobile Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAR - Occupazione di un immobile pubblico oggi pomeriggio a Bologna da parte della 'Consultoria TransFemminista Queer', in via Menarini all'incrocio con via Azzogardino, a due passi dal MamBo e da porta Lame. Si tratta degli spazi dell'ex archivio del Tribunale, non più in uso dopo il trasferimento in via Farini. In una nota la Consultoria spiega di voler risocializzare "uno spazio di proprietà pubblica vuoto da anni, destinato a essere svenduto e alienato a privati senza un progetto qualificante per la città", per lo scambio di "informazioni ed esperienze" e per "socializzare pratiche diffuse sul consenso e sulla condivisione di responsabilità rispetto a violenza maschile e molestie". "Vogliamo organizzare le lotte per il reddito di autodeterminazione, per uscire dalla precarietà e rivendicare il diritto al benessere sociale". (ANSA).

21:19Istituzioni Friuli visitano Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 MAR - E' cominciata da Norcia la visita di alcuni rappresentanti delle istituzioni friulane nella Valnerina colpita dal sisma. Ad accogliere ed accompagnare la delegazione la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Donatella Porzi. Con lei il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, e i sindaci di Ravasceletto, Ermes de Crignis, e di Arta Terme, Martin Peresson. "Sono qui - ha spiegato Porzi - per rendersi conto di quanto sta accadendo nella nostra regione. Saremo anche a Cascia e Preci per toccare con mano quelle che sono le ferite del terremoto. Raccolgo la generosità e la sensibilità del popolo friulano che ha manifestato tutta la sua volontà di essere d'aiuto in un momento passato anche da loro e che non riescono a dimenticare". "Le nostre comunità hanno dato un gesto concreto di disponibilità - ha sottolineato Iacop - ma la nostra presenza è anche un segno di speranza. Il Friuli dopo 40 ha saputo offrire la sua immagine di ricostruzione".

20:48Consip: la procura di Roma indaga su fuga notizie

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - A seguito di ripetute violazioni del segreto istruttorio riguardanti l'inchiesta Consip, la Procura di Roma, secondo quanto si è appreso, ha avviato una serie di procedimenti, per il momento contro ignoti. Nel mirino degli inquirenti, quei pubblici ufficiali che hanno avuto a che fare con l'inchiesta e che dovessero risultare responsabili della fuga di notizie. Proprio ieri la procura di Roma, alla luce della fuga di notizie sull'inchiesta, ha revocato le indagini al Noe affidandole al nucleo investigativo dei carabinieri di Roma. La violazione del segreto istruttorio riguarda anche la pubblicazione di atti di indagine omissati nei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria sulla vicenda Consip. Ciò ha generato sconcerto negli inquirenti titolari degli accertamenti. Le procure di Roma e Napoli, inoltre, smentiscono l'esistenza di contrasti tra i due uffici.

20:43Premier: Tottenham e City vincono, vetta a -7 e -8

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Un gol per tempo (Aguero al 42' e Sanè al 59') permettono al Manchester City di violare il campo del Sunderland e tornare al terzo posto di Premier, a -8 dalla capolista Chelsea (55 punti contro 63) che giocherà domani sera in trasferta contro il West Ham. Vince anche il Tottenham (3-2 sull'Everton, con una doppietta di Harry Kane e gol di Dele Alli) che si conferma al 2/o posto in classifica con 56 punti ma con una partita in più rispetto al City (che deve recuperare il derby contro lo United).