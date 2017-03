Ultima ora

00:26Omicidio nel Bresciano, uomo ucciso dopo lite in strada

(ANSA) - BRESCIA, 5 MAR - Omicidio nel Bresciano in serata. E' accaduto a Calcinato dove un uomo di 37 anni italiano è stato ucciso a coltellate in strada al termine di un litigio. L'autore del gesto è uno straniero di origine africane che è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto di sangue sarebbe maturato nell'ambito dello spaccio di droga. La lite è iniziata in un appartamento e si è conclusa nella via sottostante. Gennaro Esposito, padre di due figlie, è stato ucciso a coltellate dal 34enne Dione Cheikh, senegalese già con precedenti. L'extracomunitario è stato arrestato dai militari mentre in casa tentava di lavarsi dal sangue della vittima.

23:54Francia: media, Juppé rinuncia a sostituire Fillon

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - Il sindaco di Bordeaux, Alain Juppé, ha rinunciato a presentarsi alle presidenziali se il candidato della destra, Francois Fillon, rinuncerà. E' quanto rivela questa sera il sito on line de L'Obs, attribuendo l'informazione allo staff di Juppé. Poco prima, i suoi collaboratori avevano annunciato una dichiarazione per domani mattina, a Bordeaux.

22:25Virginia Raggi prepara un viaggio istituzionale negli Usa

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - La sindaca M5S di Roma Virginia Raggi sta preparando un viaggio istituzionale negli Stati Uniti, che dovrebbe iniziare a metà marzo, secondo quanto si apprende. Nel programma di Raggi si lavora a un incontro con il sindaco di New York Bill de Blasio. Per la sindaca sarà il terzo viaggio all'estero da quando é entrata in carica, a giugno dell'anno scorso, dopo quelli a Parigi per un meeting dei primi cittadini delle città di tutto il mondo e quello in Polonia per il "Viaggio della Memoria" con gli studenti romani in visita al campo di sterminio nazista di Auschwitz. Nel novembre scorso, quando Donald Trump era già stato eletto presidente degli Usa, Raggi venne definita "il Trump di Roma" dal sito di destra statunitense Breitbart News, a lungo diretto dal principale consigliere politico di Trump, Stephen Bannon.

21:52Fillon, ‘partito non può impedirmi candidatura’

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - "Il partito non può impedirmi di candidarmi, soltanto io posso prendere una decisione": lo ha detto Francois Fillon questa sera in diretta al tg di France 2. Parlando dopo il comizio del Trocadero davanti ai suoi sostenitori, il candidato della destra ha ribadito che non si ritirerà nonostante l'inchiesta: "la risposta è no. Anche perché ogni candidatura diversa condurrebbe a un'impasse nella destra e a una sconfitta".

21:38Juve: Allegri, a Udine un mattoncino per nostra classifica

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Un altro piccolo passo avanti verso il sesto scudetto consecutivo della Juventus, oggi a + 8 sulla Roma. Massimiliano Allegri ribadisce soddisfazione per il punto preso a Udine. "Partita complicata - scrive su Twitter nel tardo pomeriggio - piena di difficoltà: il punto è un mattoncino che mettiamo nella nostra classifica!". Bonucci, messo definitivamente da parte il caso dello screzio con il suo allenatore, si compiace per gol personale e risultato: "Guardare sempre avanti e al lato positivo delle cose. - scrive sui social il difensore bianconero - Un punto guadagnato. Un altro gol importante. #finoallafine".

21:26Iran: anche ex presidente Ahmadinejad va su Twitter

(ANSA) - TEHERAN, 5 MAR - Anche l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è su Twitter. Oggi con un video dal suo account personale @Ahmadinejad1956 ha invitato a seguirlo e in inglese ha scritto 'Nel nome di Dio la pace sia con tutti coloro che nel mondo amano la libertà'. La notizia viene riportata da numerosi siti internazionali. Quando mancano poco più di due mesi alle elezioni presidenziali, Ahmadinejad si è dunque unito alla schiera dei politici iraniani che - benchè Twitter sia ufficialmente vietato in Iran - hanno un loro account. Tra loro, vi sono la guida suprema Ali Khamenei e il presidente Hassan Rohani.

21:21‘Consultoria TransFemminista Queer’ occupa immobile Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAR - Occupazione di un immobile pubblico oggi pomeriggio a Bologna da parte della 'Consultoria TransFemminista Queer', in via Menarini all'incrocio con via Azzogardino, a due passi dal MamBo e da porta Lame. Si tratta degli spazi dell'ex archivio del Tribunale, non più in uso dopo il trasferimento in via Farini. In una nota la Consultoria spiega di voler risocializzare "uno spazio di proprietà pubblica vuoto da anni, destinato a essere svenduto e alienato a privati senza un progetto qualificante per la città", per lo scambio di "informazioni ed esperienze" e per "socializzare pratiche diffuse sul consenso e sulla condivisione di responsabilità rispetto a violenza maschile e molestie". "Vogliamo organizzare le lotte per il reddito di autodeterminazione, per uscire dalla precarietà e rivendicare il diritto al benessere sociale". (ANSA).