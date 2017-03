Ultima ora

05:26Corea Nord: protesta formale premier Giappone Abe

TOKYO - Il premier giapponese Shinzo Abe ha inoltrato una protesta formale dopo il lancio dei 4 missili balistici dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone. Al momento nessun danno e' stato riscontrato nella zona economica esclusiva giapponese, ha segnalato il portavoce del Gabinetto Yoshihide Suga.

05:23Terremoti: scossa 6,5 in Papua Nuova Guinea, no tsunami

ROMA - Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la Papua Nuova Guinea ma non c'e' un allarme tsunami secondo il Pacific Tsunami Warning Center. Il servizio geologico statunitense (Usgs) riferisce che il sisma nel paese del Pacifico del sud ha avuto il suo epicentro vicino all'isola New Britain e l'ipocentro a una profondita' di 28 chilometri.

05:15Corea Nord: Giappone, lanciati 4 missili balistici

TOKYO - Il capo di Gabinetto del governo nipponico, Yoshihide Suga, conferma che 4 missili balistici sono stati lanciati dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone, 3 dei quali sono atterrati nella zona economica esclusiva giapponese (EEZ), percorrendo una distanza di circa 1.000 km.

00:26Omicidio nel Bresciano, uomo ucciso dopo lite in strada

(ANSA) - BRESCIA, 5 MAR - Omicidio nel Bresciano in serata. E' accaduto a Calcinato dove un uomo di 37 anni italiano è stato ucciso a coltellate in strada al termine di un litigio. L'autore del gesto è uno straniero di origine africane che è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto di sangue sarebbe maturato nell'ambito dello spaccio di droga. La lite è iniziata in un appartamento e si è conclusa nella via sottostante. Gennaro Esposito, padre di due figlie, è stato ucciso a coltellate dal 34enne Dione Cheikh, senegalese già con precedenti. L'extracomunitario è stato arrestato dai militari mentre in casa tentava di lavarsi dal sangue della vittima.

23:54Francia: media, Juppé rinuncia a sostituire Fillon

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - Il sindaco di Bordeaux, Alain Juppé, ha rinunciato a presentarsi alle presidenziali se il candidato della destra, Francois Fillon, rinuncerà. E' quanto rivela questa sera il sito on line de L'Obs, attribuendo l'informazione allo staff di Juppé. Poco prima, i suoi collaboratori avevano annunciato una dichiarazione per domani mattina, a Bordeaux.

22:25Virginia Raggi prepara un viaggio istituzionale negli Usa

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - La sindaca M5S di Roma Virginia Raggi sta preparando un viaggio istituzionale negli Stati Uniti, che dovrebbe iniziare a metà marzo, secondo quanto si apprende. Nel programma di Raggi si lavora a un incontro con il sindaco di New York Bill de Blasio. Per la sindaca sarà il terzo viaggio all'estero da quando é entrata in carica, a giugno dell'anno scorso, dopo quelli a Parigi per un meeting dei primi cittadini delle città di tutto il mondo e quello in Polonia per il "Viaggio della Memoria" con gli studenti romani in visita al campo di sterminio nazista di Auschwitz. Nel novembre scorso, quando Donald Trump era già stato eletto presidente degli Usa, Raggi venne definita "il Trump di Roma" dal sito di destra statunitense Breitbart News, a lungo diretto dal principale consigliere politico di Trump, Stephen Bannon.

21:52Fillon, ‘partito non può impedirmi candidatura’

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - "Il partito non può impedirmi di candidarmi, soltanto io posso prendere una decisione": lo ha detto Francois Fillon questa sera in diretta al tg di France 2. Parlando dopo il comizio del Trocadero davanti ai suoi sostenitori, il candidato della destra ha ribadito che non si ritirerà nonostante l'inchiesta: "la risposta è no. Anche perché ogni candidatura diversa condurrebbe a un'impasse nella destra e a una sconfitta".