Ultima ora

08:05Corea Nord: Usa, dura condanna su lancio missili

PECHINO - Gli Usa condannano con forza i lanci di missili fatti questa mattina dalla Corea del Nord violando di nuovo le risoluzioni Onu e riaffermano l'impegno a difendere gli alleati facendo ricorso ''all'ampia gamma di capacita' a nostra disposizione''. Lo fa affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Mark Toner.

07:35Corea Nord: Seul, risposte coordinate con Usa e Giappone

PECHINO - La Corea del Sud ha dato il via al pronto coordinamento con Usa e Giappone in risposta ai quattro missili testati questa mattina da Pyongyang. Kim Kwan-jin, capo dell'Ufficio sulla sicurezza nazionale, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo americano H.R. McMaster, al fine di valutare una risposta comune verso l'ultima provocazione del Nord. L'obiettivo, riferisce l'agenzia Yonhap, e' rafforzare la cooperazione con gli alleati per un'ulteriore stretta alle sanzioni e per esercitare maggiori pressioni sulla Corea del Nord.

07:29Corea Nord: Giappone invia aereo per ricerca detriti missili

TOKYO - Il ministero della Difesa giapponese e' impegnato nella ricerca dei resti dei quattro missili balistici lanciati questa mattina dalla Corea del Nord, tramite l'invio di un velivolo che sorvolera' un'area a circa 300 chilometri a ovest della prefettura di Akita. Il ministero ha spiegato che il lancio dei missili e' stato simultaneo e al momento nessun danno e' stato segnalato. Almeno tre dei razzi sono atterrati nella zona economica esclusiva giapponese (EEZ), a 200 miglia dalle linee di origine delle acque territoriali, percorrendo una distanza di circa 1.000 km dalla base vicino a Tongchang-ri, sul versante occidentale nordcoreano.

05:35Panama: autobus esce di strada, 16 morti e 35 feriti

CITTA' DI PANAMA - Un autobus con a bordo agricoltori e' uscito di strada sulla Pan-American Highway ad Anton, a circa 170 chilometri da Citta' di Panama. Nell'incidente sono morte 16 persone e 35 sono rimaste ferite. Le foto pubblicate dai media locali mostrano l'autobus in un torrente sul fondo di un burrone, sotto un ponte.

05:26Corea Nord: protesta formale premier Giappone Abe

TOKYO - Il premier giapponese Shinzo Abe ha inoltrato una protesta formale dopo il lancio dei 4 missili balistici dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone. Al momento nessun danno e' stato riscontrato nella zona economica esclusiva giapponese, ha segnalato il portavoce del Gabinetto Yoshihide Suga.

05:23Terremoti: scossa 6,5 in Papua Nuova Guinea, no tsunami

ROMA - Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la Papua Nuova Guinea ma non c'e' un allarme tsunami secondo il Pacific Tsunami Warning Center. Il servizio geologico statunitense (Usgs) riferisce che il sisma nel paese del Pacifico del sud ha avuto il suo epicentro vicino all'isola New Britain e l'ipocentro a una profondita' di 28 chilometri.

05:15Corea Nord: Giappone, lanciati 4 missili balistici

TOKYO - Il capo di Gabinetto del governo nipponico, Yoshihide Suga, conferma che 4 missili balistici sono stati lanciati dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone, 3 dei quali sono atterrati nella zona economica esclusiva giapponese (EEZ), percorrendo una distanza di circa 1.000 km.