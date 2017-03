Ultima ora

12:46Istat: sempre meno italiani, -86 mila in un anno

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - La popolazione italiana al 1° gennaio 2017 ammonta a 60 milioni 579 mila residenti, 86 mila unità in meno rispetto all'anno precedente (-1,4 per mille). E' quanto risulta dai dati Istat. La natalità si conferma in calo costante: il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486 mila, è superato da quello del 2016 con 474 mila. I decessi sono 608 mila, dopo il picco del 2015 con 648 mila casi, un livello elevato, in linea con la tendenza all'aumento dovuta all'invecchiamento della popolazione. Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore negativo (-134 mila) che rappresenta il secondo maggior calo di sempre, superiore soltanto a quello del 2015 (-162 mila).

12:458 marzo: polizia contro violenza donne, ecco protocollo Eva

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Con 108 femminicidi nel 2016, 11.400 atti persecutori, 3 mila violenze sessuali, 13 mila denunce per percosse, la violenza sulle donne continua a rappresentare una piaga nel nostro Paese. Per prevenire e contrastare questo fenomeno, la polizia ha intrapreso numero iniziative. L'ultima, il protocollo Eva, viene presentata a Torino dal Capo della polizia, Franco Gabrielli, e dal questore del capoluogo, Salvatore Longo. Il protocollo codifica in linee guida le best practice per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio, come avviene ad esempio nel caso delle cosiddette 'liti in famiglia'. Rivolte anche a chi si trova in Sala operativa, e non solo agli agenti sul campo, le procedure permetto agli equipaggi della polizia di sapere, per esempio, se vi siano stati in passato altri episodi di violenza. E di tenere sotto controllo situazioni di disagio in cui intervenire anche in assenza di formali denunce.

12:41‘Pirata’ investe e uccide ciclista, poi si presenta ai Cc

(ANSA) - RAVENNA, 6 MAR - Un romeno di 38 anni è stato trovato privo di vita la scorsa notte in un fosso attiguo ad una strada, nel Ravennate, vicino ad una bici, vittima poco prima di un incidente stradale. Il 'pirata' si è presentato circa un'ora dopo ai carabinieri, dicendo di aver travolto il ciclista. La segnalazione alla centrale operativa del 118 è giunta poco prima di mezzanotte da un automobilista di passaggio e sul posto, a Campiano di Castel Bolognese sulla provinciale Casolana, si sono portate un'ambulanza e un'auto con il medico a bordo, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato colpito da un'auto che viaggiava nella stessa direzione e che poi ha proseguito la marcia. (ANSA).

12:40Consip: difesa Romeo, mai conosciuto Tiziano Renzi

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Il nostro assistito afferma di non aver mai dato soldi a nessuno e di non avere mai incontrato Tiziano Renzi o gente legata all'entourage dell' ex presidente del Consiglio". Lo affermano gli avvocati difensori di Alfredo Romeo, Francesco Carotenuto, Giovanni Battista Vignola e Alfredo Sorge, entrando nel carcere di Regina Coeli. Poco dopo Romeo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. I difensori di Romeo hanno depositato una memoria e il loro assistito ha deciso di non rispondere al Gip Gaspare Sturzo, che ha già lasciato Regina Coeli. Anche il Pm Mario Palazzi è andato via dal carcere romano.

12:34Abbandona il figlio in auto per andare in discoteca

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Lascia il figlio di 12 anni in macchina per andare in discoteca e viene arrestato. Protagonista della vicenda un autotrasportatore 35enne residente in provincia di Cuneo. L'uomo, dicendogli di dormire sul sedile posteriore della Fiat Mondeo, ha abbandonato il ragazzino in un parcheggio isolato di Santena per andare a ballare nel locale 'Amanecer'. I carabinieri hanno notato l'auto chiusa a chiave con il motore acceso e il bambino all'interno. Intorno alle 3.30 hanno rintracciato l'uomo, che è stato messo agli arresti domiciliari. Il piccolo è stato affidato alla zia paterna. (ANSA).

12:32Consip: Cantone, importante tenerla lontana da scandali

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 6 MAR - La Consip? "Ritengo - risponde il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a margine di un seminario a Pompei (Napoli) - che sia uno strumento indispensabile per la politica degli appalti del Paese. E proprio per questo bisogna fare di tutto affinché sia tenuta lontana dagli scandali. Noi dell'Autorita Anticorruzione ci siamo fatti le nostre idee, e riteniamo che certi lotti non vadano costruiti in un certo modo, proprio per evitare certe problematiche".

12:31Di ritorno da una festa disseminano Pompei di immondizia

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - Rovesciano immondizia in strada. Scoperti dai carabinieri 'confessano': "abbiamo cominciato per gioco, poi ci siamo fatti prendere la mano". Tutto è cominciato di notte quando un gruppo di ragazzi ha rovesciato i sacchi dei rifiuti e divelto alcune fioriere sul corso principale di via Roma a Pompei, tanto da provocare danneggiamenti e rallentamenti alla circolazione stradale. Solo l'intervento della società incaricata del servizio di pulizia, disposto d'urgenza, ha portato al ripristino della situazione. I militari dell'Arma sono intervenuti provvedendo ad acquisire i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona. L'audizione di alcune persone presenti e l'analisi delle immagini hanno consentito ai Carabinieri di identificare i componenti del gruppo: si tratta di 4 studenti minorenni di ritorno da una festa. Sentiti in caserma, con le modalità previste dalle legge per la loro minore età, hanno ammesso la partecipazione all'episodio vandalico.