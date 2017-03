Ultima ora

15:06Di Maio, Gentiloni una camomilla, “al voto, al voto!”

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "La camomilla a un malato terminale fa lo stesso effetto di Gentiloni all'Italia di oggi. Cambiamo medicina subito. Al voto, al voto!". Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog di Beppe Grillo, intitolato sarcasticamente #camomillaGentiloni, all'indomani delle dichiarazioni del premier pronto a governare fino al termine della legislatura. "Le rassicurazioni sono chiacchiere, non ne abbiamo bisogno. Il partito che regge il governo - scrive Di Maio - è esploso, il suo alleato Verdini condannato a 9 anni di carcere, lo scandalo Consip è appena all'inizio, il Parlamento è immobile, non abbiamo ancora una legge elettorale omogenea per le due Camere, i poveri aumentano, le aziende chiudono o delocalizzano".

15:04Iraq: governativi riprendono secondo ponte a Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 6 MAR - Le forze armate irachene hanno annunciato oggi di avere riconquistato un secondo dei cinque ponti sul Tigri a Mosul, mentre proseguono l'avanzata per strappare all'Isis la parte ovest della città. La cellula per le informazioni sulle operazioni di guerra ha detto che il ponte riconquistato oggi è quello di Hurriya, mentre un altro più a sud era stato ripreso la settimana scorsa. Il generale Raed Shaker Jawdat, comandante delle forze della polizia federale, afferma intanto che le truppe di Baghdad sono penetrate nelle ultime ore in altri tre quartieri di Mosul ovest, Dawasa, Dendan e Nabi Shit, e sono arrivate praticamente a "circondare" la zona dove sorgono i principali edifici governativi, ancora nelle mani dell'Isis. Intanto squadre del ministero dei migranti e sfollati hanno detto che è salito a 70.000 il numero dei civili finora fuggiti dai combattimenti in corso a Mosul ovest dal 19 febbraio.

15:02Emergenza-neve in Puglia: Protezione civile,danni per 65 mln

(ANSA) - BARI, 6 MAR - Ammontano a poco meno di 50 milioni di euro i danni provocati al patrimonio pubblico dalla emergenza-neve che ha colpito nel gennaio scorso la Puglia. Cifra alla quale vanno aggiunti più di 15 milioni di euro di spese sostenute durante l'emergenza e circa 18 mila euro per smaltire gli animali da allevamento morti, per un totale che supera i 65 milioni di euro. E' quanto scaturito da una ricognizione dei danni e dei fabbisogni economici che la Protezione civile pugliese ha compiuto facendo compilare a Comuni ed enti interessati apposite schede di segnalazione danni. I risultati della ricognizione, insieme ad una relazione tecnica, sono stati inviati l'1 marzo scorso al Dipartimento nazionale di Protezione civile a supporto della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dalla Regione al governo il 20 gennaio scorso. L'11 gennaio il governatore pugliese, Michele Emiliano, aveva dichiarato con decreto lo stato di emergenza stanziando 1,5 milioni per far fronte ai primi interventi.

15:01Aggressioni acido: confermata adottabilità bimbo

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'adottabilità del bimbo partorito nell'agosto del 2015 da Martina Levato, l'ex studentessa bocconiana condannata a 20 anni in appello per le aggressioni con l'acido. Da quanto si è saputo, i giudici della sezione Minori e famiglia hanno respinto i ricorsi della giovane e dell'ex amante Alexander Boettcher, anche lui condannato per i blitz nell'inchiesta del pm Marcello Musso. Il Tribunale per i minorenni a ottobre aveva dichiarato il piccolo adottabile. (ANSA).

14:57Corea Nord: Farnesina condanna lancio missili

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - La Farnesina "condanna" il lancio di missili effettuato dalla Corea del Nord. "I ripetuti test di missili" e "lo sviluppo di un arsenale nucleare", si legge in una nota, "costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e una aperta violazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza". La Corea del Nord "deve abbandonare lo sviluppo di un arsenale missilistico e nucleare e interrompere il cammino intrapreso di sfida della comunità internazionale e di auto-isolamento. L'Italia è pronta a contribuire a una risposta ferma e coesa della Comunità Internazionale".

14:53Sindaco di Predappio assolto da accusa di peculato

(ANSA) - FORLI', 6 MAR - Assolto con formula piena perché "il fatto non sussiste", a fronte di una richiesta della pubblica accusa di un condanna a un anno e sei mesi di carcere: questa la sentenza emessa dal tribunale di Forlì per il sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti del Pd - difeso dall'avvocato Marco Martines - nel processo di primo grado che vedeva il primo cittadino del comune romagnolo accusato dell'ipotesi di reato di peculato, per il presunto uso illecito di una delle tre vetture di servizio dell'amministrazione. Le indagini, partite nell'estate 2015 a seguito di alcuni esposti anonimi, avevano successivamente portato al rinvio a giudizio del sindaco. "Sono contento - è stato il commento di Frassineti -: ho sempre cercato di rimanere sereno, sapendo di non avere commesso nulla di illecito, ma un conto sono i miei sentimenti, altro è un processo". (ANSA).

14:50Valanghe:slavina Valgrisenche,indagine su due guide francesi

(ANSA) - AOSTA, 6 MAR - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito della morte di un freerider spagnolo di 28 anni travolto domenica da una valanga in Valgrisenche. La vittima è Luis Bejar Frias, 28 anni, di Madrid. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione delle due guide alpine francesi di Chamonix, entrambi di circa 50 anni, che accompagnavano il gruppo formato da una decina di persone. Nel frattempo il pm Luca Ceccanti ha concesso il nullaosta per il trasferimento della salma, di cui i familiari, giunti dalla Spagna, hanno già effettuato il riconoscimento. Le indagini sono condotte dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves. Sono state tutti dimessi dall'ospedale Parini di Aosta gli altri quattro sciatori travolti dalla slavina: un francese di 55 anni, un francese di 59 anni originario del Regno Unito, uno statunitense, residente a Londra, di 51 anni, e un connazionale di 49 anni. L'incidente è avvenuto sul Monte Giasson, a 2.600 metri di quota. Un altro fascicolo per omicidio colposo è stato aperto a seguito della valanga che il 2 marzo, a Courmayeur, ha travolto 18 sciatori, uccidendone tre e ferendone cinque. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di una guida alpina tedesca di circa 45 anni che accompagnava alcuni sciatori, tra i quali una dei freerider morti, Jorg Dietrich Hans Brommer, 57 anni. Tra le vittime anche Federico Mario Righetto, 35 anni, designer torinese. La sua giovane compagna è rimasta ferita. Il canale della Visaille, teatro della tragedia, rientra in una zona dove vige il divieto dello sci in fuoripista da 21 anni. (ANSA).