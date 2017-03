Ultima ora

17:09Migranti: sbarchi 2017 a quota 15.844, aumento del 75%

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Hanno raggiunto quota 15.844 i migranti sbarcati in Italia nel 2017, ben il 74% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, che è poi diventato l'anno record per l'arrivo di stranieri via mare. Nello scorso weekend, indicano i dati del Viminale, c'è stato un picco, con quasi 2.500 sbarchi. Guineani (2.221), nigeriani (1.831) e ivoriani (1.765) sono le nazionalità più rappresentate. Numerosi anche i minori non accompagnati: 1.670 nei primi due mesi dell'anno. Gli stranieri presenti nel sistema nazionale d'accoglienza sono 174.606: la Lombardia è la regione che ne ospita di più (23.298, pari al 13% del totale); seguono Lazio (14.754), Campania (14.735) e Piemonte (14.070). I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei in applicazione del principio della relocation sono 3.703. (ANSA).

17:07Governo: Emiliano, basta con bonus e privilegi a categorie

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Basta con i "bonus", sì al taglio del costo del lavoro attraverso la decontribuzione strutturale e sì anche al ripristino dell'art. 18 per i licenziamenti ingiusti "perché non basta sbattergli un po' di banconote in faccia". Lo dice Michele Emiliano ad un incontro con la stampa estera. "Basta privilegi a questa o quella categoria, perché - dice Emiliano - le banche non sono più importanti delle malattie rare".

17:06Calcio: Figc, primo voto a vuoto ma Tavecchio al 56,49

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 6 MAR - Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Federcalcio. Carlo Tavecchio, n.1 uscente, ha ottenuto 288,59 voti (pari al 56,49%), mentre lo sfidante Andrea Abodi il 42,91%. Schede bianche 3,09. Al primo voto per essere eletti occorevano i 3/4 delle preferenze: si procede ora al secondo scrutinio, dove servono i 2/3.

16:54Calcio: Sarri, con De Laurentiis parlato di cinema

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 6 MAR - "Con De Laurentiis ho parlato mezz'ora, ma per 28 minuti l'argomento è stato il cinema, di calcio abbiamo parlato trenta secondi". Così Maurizio Sarri ha risposto ai cronisti che gli chiedevano dell'incontro con il patron azzurro dopo la vittoria sulla Roma. "Gli ho buttato giù - ha detto ironico il tecnico del Napoli - due idee per qualche sceneggiatura, speriamo che mi faccia fare un film. Di calcio abbiamo parlato pochissimo e solo in generale di qualche situazione futuribile".

16:51Scuola: chef stellati per le mense nel Chianti fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Torna 'Cuochi tra le mense', l'iniziativa che le amministrazioni comunali di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti mettono in campo a scuola e nelle cucine comunali dove si preparano i pasti espressi per gli studenti del territorio. Otto chef, tra cui anche alcuni 'stellati' (Marco Stabile, Matia Barciulli, Michelangelo Rongo, Maria Probst, Cristian Santandrea, Tommaso Iorio, Vito Mollica e Giovanni Santarpia) saranno chiamati a rivisitare un piatto previsto nel menù definito in ogni suo aspetto e già attivo nelle scuole.

16:50Incidenti lavoro: morto in cantiere Istanbul operaio Trevi

(ANSA) - CESENA, 6 MAR - Un operaio della Soilmec, azienda del gruppo cesenate Trevi - colosso nel settore dell'ingegneria del sottosuolo - ha perso la vita, nei giorni scorsi, in un incidente in un cantiere aperto dall'azienda a Istanbul per la riqualificazione di un'area portuale della città turca. A darne notizia è il 'Corriere Romagna', secondo cui il tecnico specializzato ed esperto - da tempo in forza al gruppo romagnolo - è morto una decina di giorni fa. Sulla dinamica dell'incidente che ha coinvolto l'uomo, Marino Iannello, originario del Milanese - dove vivono la moglie e due figli - viene mantenuto stretto riserbo: sono infatti in corso le indagini aperte dalle autorità turche.(ANSA).

16:49Calcio: Napoli-Real, Sarri chiede aiuto ai tifosi

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 6 MAR - "I tifosi devono tirare fuori l'anima dei calciatori del Napoli, perché per spaventare il Real ci vuole negli occhi una determinazione fuori dal comune". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. "Il Real è abituato - ha detto Sarri - a giocare grandi partite e in condizioni ambientali non semplici, ma il tifo deve influire fortemente in positivo su di noi. Giocare contro il Real è una festa comunque vada. La speranza è che per noi questo tipo di partite diventino abituali, ma su quello c'è da lavorare. Domani dobbiamo cercare di fargli giocare il minor numero di palloni con spazio a disposizione". Sarri si è anche concesso una battuta: "Ho chiesto di giocare con un uomo in più ma l'Uefa non me l'ha concesso".