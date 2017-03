Ultima ora

19:19Calcio: Figc, Lotti si congratula con Tavecchio

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Congratulazioni a Carlo Tavecchio per la sua rielezione a Presidente FIGC e un augurio di buon lavoro". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sport Luca Lotti.

19:16Scuola: Fedeli, circolare su Gramsci in tutti gli istituti

(ANSA) - GHILARZA (ORISTANO), 6 MAR - "Una circolare a tutte le scuole nell'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci per far conoscere una figura fondamentale per quanto ha dato, per quello che ha scritto, per quello che ha pensato e anche per la sua straordinaria attualità". Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, questo pomeriggio a Ghilarza, al termine della visita alla Casa Museo Antonio Gramsci. "Che bello esser qui" ha esordito davanti al ritratto del grande intellettuale e scrittore sardo che domina il minuscolo ingresso della Casa Museo. A guidare la ministra nelle stanze dove Gramsci visse la sua adolescenza, il presidente della Fondazione che gestisce la Casa Museo, Giorgio Macciotta, e la direttrice Elisabetta Pilia. La tappa a Ghilarza del suo minitour in Sardegna era cominciata alla palestra delle scuole medie per il convegno sulla cultura dell'accoglienza organizzato dagli studenti della seconda C assieme ai loro professori a conclusione della seconda fase del progetto "Buona fortuna fratello mio", col quale hanno partecipato al concorso "Testimoni dei diritti" bandito dal Senato e dal ministero dell'Istruzione guadagnandosi il superamento della prima fase assieme ad altre 14 scuole della Penisola. "Ho molto apprezzato il vostro lavoro", ha detto la titolare dell'Istruzione ai ragazzi che hanno coinvolto nel progetto i numerosi immigrati ospiti delle strutture di accoglienza presenti nel territorio. Ed è stata ricambiata con una doppia ovazione degli studenti arrivati dalle scuole del paese e da tutto il circondario per assistere alla tavola rotonda. La prima al suo arrivo quando, stravolgendo il rigido protocollo predisposto dagli organizzatori, la ministra è andata a stringere le loro mani e quelle di alcuni immigrati che hanno collaborato al progetto. La seconda al termine del convegno, quando è andata a complimentarsi con gli studenti del corso musicale che avevano appena suonato per lei, accogliendo con entusiasmo anche l'invito delle studentesse per fare qualche passo di ballo sardo accompagnati da un organetto. Alla fine l'immancabile selfie assieme a loro.(ANSA).

19:14Calcio: Nicchi, voto a Tavecchio scelta legittima

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 6 MAR - "Abbiamo fatto onestamente quello che sentivamo di fare. Abodi ci è rimasto male? E' comprensibile, quando si perde non è che si festeggia". Così il n.1 dell'Aia, Marcello Nicchi, dopo la rielezione di Carlo Tavecchio alla presidenza Figc. "Non c'è stato niente da chiarire con Abodi, gli abbiamo comunicato la nostra scelta, legittima, e lui ne ha preso atto - aggiunge il presidente degli arbitri Io credo che Tavecchio abbia meritato la nostra riconoscenza, dopodiché l'Aia ha dimostrato ancora una volta che è autonoma, leale, e prende le proprie decisioni in libertà". "La scorsa volta avevamo votato contro, sapendo che avremmo sicuramente perso, questa volta abbiamo fatto una scelta diversa perché quello che ci è stato dato meritava una ricompensa - spiega Nicchi -. Da domani chi ha vinto dovrà darsi da fare per creare una Figc sempre più forte. Importante il nostro 2% ai fini dell'elezione? Ogni voto è importante, dopodiché quando dai consenso a una persona non butti via niente...".

19:12Calcio: Figc, l’amarezza di Abodi

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 6 MAR - "Il mio futuro? Domani è il mio compleanno e farò una partita di calcetto. Poi devo capirlo, mi sono dimesso e ho sempre rispettato i miei impegni. Gran parte del futuro è nelle mie mani e un altro pezzo è in chi deve valutare la mia competenza, magari non in questo sistema ma in un altro contesto". Andrea Abodi non nasconde l'amarezza per la sconfitta nella corsa alla presidenza Figc. "Adesso inizia un'altra vita - ha aggiunto - auguro a Carlo (Tavecchio, ndr) e alla Federazione di fare tesoro anche di questo confronto".

19:11Calcio: Tavecchio, ora troviamo forza per unirci

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 6 MAR - "Do atto al mio sfidante della correttezza, e ora dico che con la forza con cui ci si divide bisogna ritrovare la stessa forza per unire". Sono le prime parole di Carlo Tavecchio, rieletto alla presidenza della Figc per il prossimo quadriennio: il n.1 federale, visibilmente provato dalla febbre, si è commosso ai ringraziamenti, in particolare quelli rivolti alla famiglia e a "mio fratello che è sofferente. Sono emozionato, come è normale che sia. Vittoria risicata a livello percentuale? Se a voi sembra risicata..." ha quindi aggiunto Tavecchio lasciando la sala dell'assemblea federale dopo essere stato rieletto presidente della Figc col 54,03% dei voti. "Sono sicuro di aver fatto il mio dovere, ho detto quello che potevo fare, gli impegni che possono mantenere, niente di più. Da oggi una federazione ancora più unita? Lo spero", ha concluso.

19:09Trump firma bando bis su Paesi musulmani

(ANSA) - WASHINGTON, 6 MAR - Trump ha firmato il nuovo bando per proteggere gli Usa dalla minaccia terroristica. Confermata l'esclusione dell'Iraq dalla lista dei Paesi musulmani dove saranno sospese le richieste di nuovi visti.

19:01Ciclismo: Parigi-Nizza, Colbrelli vince la seconda tappa

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Sonny Colbrelli si è aggiudicato la seconda tappa della Parigi-Nizza. Il bresciano della Bahrain Merida ha firmato una volata capolavoro sul traguardo di Amilly, al termine di una tappa caratterizzata dal vento e dal maltempo. Colbrelli, partito lungo, ha firmato una volata di testa resistendo con grande forza al tentativo di ritorno di Degenkolb e Demare. Per Colbrelli si tratta della prima vittoria stagionale e della 16/a in carriera. In classifica generale, resta al comando Arnaud Demare con sei secondi di vantaggio sul connazionale Alaphilippe.