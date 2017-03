Ultima ora

21:05Migranti: 130 intercettati nell’Egeo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 6 MAR - La guardia costiera turca ha intercettato ieri almeno 130 migranti e profughi al largo della costa di Cesme, nel mar Egeo, a bordo di barconi diretti all'isola greca di Chios. Lo fanno sapere le autorità di Ankara. Tra le persone fermate, provenienti per lo più da Siria, Iraq, Iran e Marocco, c'erano diverse donne e bambini. I migranti sono stati portati in centri di identificazione nella provincia di Smirne e rischiano l'espulsione dalla Turchia. Dal controverso accordo siglato un anno fa tra Ankara e i Paesi Ue, gli arrivi in Grecia dalle coste turche si sono ridotti a una media quotidiana di poche decine.

21:04Calcio: Chiellini, pari Udine segnale positivo

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Il pareggio della Juventus a Udine "é un buon punto, un segnale positivo In una giornata storta abbiamo comunque dato una prova di maturità". Lo dice Giorgio Chiellini in un'intervista a Sky Sport. "Sarebbe stato meglio vincere - prosegue il difensore bianconero - ma non si può essere sempre al 100%". Uscito dopo 11' della ripresa, Chiellini è a rischio per l'anticipo di venerdì sera con il Milan: "Domani - spiega - faccio gli esami, ma sto benino. Niente di grave, ogni tanto mi capita qualche piccolo acciacco delle battaglie passate". Juve-Milan è già alla quarta replica stagionale, con un bilancio di due vittorie rossonere e una, in Coppa Italia, dei bianconeri. "Doha (la finale di Supercoppa, ndr) brucia un pochino. Il Milan - aggiunge Chiellini - sta facendo un ottimo campionato, mettendo in mostra tanti giovani che saranno il fiore all'occhiello della Nazionale italiana per tanti anni".

21:02Calcio: Zidane, col Napoli ci sarà da soffrire

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - "Mi aspetto un Napoli che parta forte, che cerchi subito il gol. Noi dobbiamo avere intensità anche nei momenti in cui soffriremo". Così l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane alla vigilia della sfida con il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League. "Faremo la nostra partita - le parole di Zidane - provando a vincere, senza mai gestire la partita. All'andata iniziammo fortissimo e segnarono loro, ma noi abbiamo continuato a giocare allo stesso modo e abbiamo segnato tre gol. L'inizio è importante ma tutta la partita è importante".

20:56Comuni: Cosenza, Sgarbi a Padre Fedele lasciano Giunta

(ANSA) - COSENZA, 6 MAR - Il critico d'arte Vittorio Sbarbi e padre Fedele Bisceglia, frate missionario noto per il suo impegno per le categorie sociali meno abbienti, non fanno più parte della Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco, Mario Occhiuto. Sgarbi si é dimesso, mentre a Padre Fedele il sindaco Occhiuto ha revocato l'incarico. "Ringrazio il dimissionario Vittorio Sgarbi e l'assessore uscente Fedele Bisceglia - ha detto il sindaco in una dichiarazione - per avere profuso impegno, nelle rispettive deleghe, in questa prima parte di consiliatura che da oggi inizia una nuova fase". In sostituzione di Sgarbi e Padre Fedele il sindaco ha nominato come assessori Francesco De Cicco e Michelangelo Spataro. "Si tratta di un fisiologico avvicendamento - ha detto Occhiuto -. Intendiamo imprimere una spinta propulsiva all'attività di governo". (ANSA).

20:53Appalto musei Macomer: assolto presidente società gestione

(ANSA) - ORISTANO, 6 MAR - Si è concluso con una sentenza di assoluzione il processo con rito abbreviato a carico di Sergio Muroni, 42 anni di Macomer (Nuoro), presidente della Fondazione Prometea, accusato di calunnia nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione dell'appalto per la gestione del sistema dei beni museali di Macomer. Accogliendo le richieste della difesa, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano Elisa Marras ha assolto Muroni perché il fatto non sussiste. Respinte quindi le richieste dell'accusa che nella precedente udienza aveva sollecitato una condanna a due anni di reclusione. Per la stessa inchiesta della Procura oristanese, sono sotto processo con rito ordinario per il reato di turbativa del procedimento per l'assegnazione dell'appalto la sorella di Muroni, Rossana Muroni, e lo storico dell'arte cagliaritano Roberto Concas. Sergio Muroni era finito sotto accusa a seguito di una querela per calunnia da lui presentata nei confronti dell'archeologa nuorese Isabelle Paschina, che su Facebook aveva sollevato dubbi sulla regolarità dell'appalto alla Fondazione Prometea. (ANSA).

20:49Violenza di gruppo su minore: 18enne arrestato non parla

(ANSA) - SASSARI, 6 MAR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere il diciottenne di Oschiri arrestato nei giorni scorsi, su disposizione del gip Carmela Rita Serra, in seguito alle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Maria Paola Asara, su una serie di violenze sessuali di gruppo di cui sarebbero rimasti vittima alcuni minori del paese. Secondo gli sviluppi più recenti dell'attività investigativa, si tratterebbe di una vicenda piuttosto complessa e non di fatti isolati. Del "branco" ipotizzato dall'inchiesta, condotta congiuntamente dalla Procura ordinaria e da quella dei minori di Sassari, farebbero parte diversi ragazzini non ancora maggiorenni. Coetanei o quasi delle vittime delle loro violenze. Al giovane che giovedì sera è finito nel carcere sassarese di Bancali verrebbe contestato un solo episodio, al quale si è risaliti nel corso del colloquio che la vittima ha avuto con lo psicologo nella fase dell'incidente probatorio. Lì è spuntato il nome del giovane, al quale sarebbero però attribuibili alcuni deficit psichici che, se riconosciuti nell'ambito della vicenda giudiziaria, potrebbero ridimensionare la sua posizione. Elementi alla luce dei quali i suoi legali, Antonello Desini e Salvatore Meloni, hanno chiesto una riduzione della misura cautelare al gip, che si è riservata di decidere nel più breve tempo possibile. (ANSA).

20:46Valanghe: pericolo forte in Valle d’Aosta

(ANSA) - AOSTA, 06 MAR - Sale a 4-forte il pericolo valanghe su buona parte della Valle d'Aosta. Fanno eccezione l'asse centrale e l'area sud-est, dove si mantiene a 3-marcato. A seguito delle ultime nevicate, i problemi maggiori sono soprattutto nella zona del Monte Bianco e di La Thuile, dove i quantitativi totali sono di "40-50 centimetri a 1.500 metri ", si legge nel bollettino neve e valanghe. Proprio in quest'area, da giovedì a domenica, si sono registrati quattro distacchi che hanno coinvolto una trentina di freerider, facendo quattro vittime e diversi feriti. Ma i pericoli arrivano anche dagli accumuli di oltre un metro di "neve ventata" e nella zona del Monte Rosa, dagli "strati deboli persistenti". Inoltre "sono possibili numerose valanghe" anche di "grandi dimensioni" che soprattutto nella zona del Monte Bianco e di Rhemes, possono "interessare la viabilità stradale" del fondovalle. Per questo sono state chiuse, a scopo precauzionale, la strada regionale della Val di Rhemes e la comunale della Val Ferret, a Courmayeur. (ANSA).