22:53Agguato per strada a Bari, un morto e un ferito grave

(ANSA) - BARI, 6 MAR - Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito - a quanto sembra in maniera grave - in un agguato avvenuto poco fa in via Peucetia, nel quartiere Japigia, a Bari. Persone non ancora identificate hanno sparato numerosi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e gli operatori del 118.

22:13Consip: indagini difesa T. Renzi, invitato Marroni

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - La difesa di Tiziano Renzi ha iniziato oggi le indagini difensive spedendo all'ad di Consip Luigi Marroni l'invito a rendere dichiarazioni sull'inchiesta che vede indagato anche il padre di Matteo Renzi. Lo si apprende dall'avvocato Federico Bagattini che spiega: "L'invito è stato mandato a Marroni perché c'è la necessità che spieghi tutta una serie di circostanze che ci risultano diverse da come sono state rappresentate". Al momento Marroni è la sola persona convocata dal legale di Tiziano Renzi per questa attività. Oltre a Luigi Marroni "ci riserviamo comunque di ascoltare altre persone, successivamente, se sarà necessario", aggiunge l'avvocato Bagattini.

22:10Basket: Alessandro Gentile lascia il Panathinaikos

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - È già finita l'avventura in Grecia di Alessandro Gentile. L'ex capitano dell'EA7 Milano e il Panathinaikos infatti sono vicini alla separazione dopo appena 77 giorni per una "decisione tecnica" dell'allenatore, Xavi Pascual. Domani mattina l'agente di Gentile, Riccardo Sbezzi, volerà ad Atene per parlare con i dirigenti del Panathinaikos e trovare una soluzione. Da escludere, per ragioni di tesseramento, il ritorno all'Olimpia Milano e, in generale, in Italia.

22:08Pd: per candidatura Renzi arrivate 37mila firme

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Sono circa 37mila le firme raccolte per la candidatura di Matteo Renzi alla segreteria del Pd. Lo si apprende da fonti vicine all'ex segretario che spiegano che non solo si è andati ben oltre le 2mila firme necessarie, ma in queste ore continuano ad arrivare altre firme e quindi potrebbero essere alla fine oltre 40mila. Le firme, sottolineano le stesse fonti, arrivano da tutte le regioni e numerose anche da iscritti ai circoli all'estero.

22:05Si dimette Valeria Valente, capogruppo Pd a Napoli

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Fin dai giorni successivi all'apertura dell'inchiesta sui candidati a loro insaputa, inchiesta in cui non sono indagata, e rispetto alla quale continuo con fermezza a ribadire la mia totale e assoluta estraneità, avrei potuto continuare a mantenere la carica di capogruppo soltanto in presenza di una fiducia piena da parte del gruppo. Venuta meno questa fiducia, viene meno anche la mia funzione in Consiglio comunale di capogruppo del Pd". Cosi' Valeria Valente annuncia le dimissioni dall'incarico." "Per me, inutile negarlo, e' un momento di grande amarezza. Soprattutto per l'uso strumentale che viene fatto dell'intera vicenda. Pago l'aver avuto il coraggio di sfidare, con la scelta di candidarmi a sindaco, personalità importanti e i loro sistemi di potere, l'ambizione di aver provato e creduto che fosse possibile costruire un profilo di opposizione non succube alle logiche del consenso personale dei singoli, ma che tornasse ad avere la voglia di parlare a pezzi di opinione pubblica".

21:45Dopo assoluzione in primo grado, ergastolo per omicidio

(ANSA) - BRINDISI, 6 MAR - Ribaltata la sentenza assolutoria di primo grado, è stato condannato all'ergastolo e arrestato in aula il 47enne di San Michele Salentino (Brindisi), Nicola Chirico, accusato di aver ucciso il 36enne ostunese Cosimo Semeraro, detto 'Mimmo Capellone', assassinato a colpi di fucile nelle campagne della Valle d'Itria ai confini di Ostuni, il 9 novembre del 2007. A fare appello era stato il procuratore della repubblica di Brindisi, Marco Dinapoli, che aveva invocato l'ergastolo già davanti alla Corte d'Assise di Brindisi che però aveva assolto l'imputato con formula dubitativa. L'intero processo si era fondato sulla prova del Dna.

21:44Sindaca chiede restituzione 220.000 euro a dirigenti

(ANSA) - BRINDISI, 6 MAR - La sindaca di Brindisi, Angela Carluccio, al termine dell'assemblea dei sindaci Aro Br/2 (Ambito di raccolta ottimale dei rifiuti), sulla scorta delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dal commissario per la gestione del ciclo dei rifiuti pugliesi, Gianfranco Grandaliano, ha chiesto oggi, e ottenuto con voto unanime, l'azzeramento degli incarichi in seno all'ufficio Comune dello stesso Aro e delle relative retribuzioni. La stessa sindaca aveva chiesto accertamenti su importi per 220mila euro incassati come extra da dirigenti e funzionari per l'attività svolta all'interno dell'Aro. Di questi importi ha ora chiesto la restituzione.