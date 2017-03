Ultima ora

06:23Trump: pressing McCain, fornisca prove su accuse a Obama

NEW YORK - Pressing del senatore repubblicano John McCain sul presidente Donald Trump: deve fornire le prove delle accuse mosse contro Barack Obama di aver intercettato i telefoni della Trump Tower. Criticando la Casa Bianca per non chiarire le accuse, McCain ritiene che gli ''americani meritino di conoscere su quale base Obama viene accusato''.

06:16Corea Nord:Usa, componenti sistema anti-missili in Corea Sud

NEW YORK - Gli Stati Uniti iniziano a spostare equipaggiamenti per il sistema anti-missili in Corea del Sud, muovendo i primi ''componenti del Thaad'', il Terminal High Altitude Area Defense per colpire missili balistici a medio e corto raggio. Lo afferma il Us Command, sottolineando che il Thaad rafforzera' la difesa contro la minaccia della Corea del Nord.

06:12Trump: Casa Bianca, piano per abolire Obamacare ‘importante’

NEW YORK - La proposta dei repubblicani per abolire e sostituire l'Obamacare e' ''un passo importante''. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, sottolineando che il presidente Donald Trump non vede l'ora di lavorare con il Congresso sulla riforma sanitaria.

06:08Usa: corte, New Orleans puo’ rimuovere monumenti confederati

NEW YORK - New Orleans puo' procedere con la rimozione di tre monumenti confederati. Lo ha stabilito la Corte d'Appello del Quinto Circuito, bocciando l'ingiunzione che bloccava la rimozione. Il sindaco di New Orleans, Mitch Landrieu, aveva chiesto di eliminare i tre monumenti dopo la strage nella chiesa di Charleston, in South Carolina.

05:52Trump: Raul Castro, muro e’ ‘espressione irrazionalita”

CARACAS - "Espressione di irrazionalità" non solo contro il Messico "ma anche contro" tutta l'America Latina: cosi' il presidente cubano Raul Castro ha definito in un discorso a Caracas il muro che la nuova amministrazione Usa "intende costruire" alla frontiera.

05:44Trump: gaffe Ben Carson, paragona schiavi a immigrati

NEW YORK - Gaffe di Ben Carson all'esordio al Dipartimento per lo Sviluppo Urbano. Nel suo primo intervento davanti ai dipendenti, Carson paragona gli schiavi agli immigrati in cerca di una vita migliore. E subito scoppia la polemica online. Il neurochirurgo, davanti a un centinaio di dipendenti federali, afferma che gli africani catturati, venduti e trasportati negli Stati Uniti contro la loro volonta' avevano le stesse aspirazioni degli immigrati.

05:40Trump: Ryan, da proposta repubblicani benefici per americani

NEW YORK - La proposta dei repubblicani per abolire e sostituire l'Obamacare si tradurra' in benefici per gli americani. Lo afferma il portavoce della Camera, Paul Ryan, sottolineando che il processo di abolizione della riforma sanitaria dell'ex presidente Barack Obama sara' trasparente. La proposta abolisce le sanzioni per chi non acquista l'assicurazione e sostituisce i sussidi all'acquisto con crediti fiscali basati sull'eta'. Viene mantenuta l'espansione del Medicaid per i meno abbienti fino al 2020.